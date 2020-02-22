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Истории

Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Зрители смогут увидеть новый эпизод сериала «Друзья» в мае этого года. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщила компания WarnerMedia, в которую входит телеканал HBO.

Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»

Эпизод будет доступен подписчикам платформы HBO Max вместе со всеми 236 сериями «Друзей».

В выпуске примут участие все главные герои сериала: Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Пэрри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

По данным Mashable, новый выпуск не имеет названия и сценария. Это скорее будет разговорное шоу с актерами, нежели полноценная серия. 

Режиссером выступит британец Бен Уинстон, над выпуском будут также работать продюсеры «Друзей» Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крэйн. Эпизод будет снят в оригинальной студии сериала.

За съемки актеры получат не меньше $2,5 млн каждый. Они уже анонсировали в своих инстаграмах воссоединение.

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It’s happening... ⁣ ⁣ ⁣ @hbomax⁣ @courteneycoxofficial⁣ @lisakudrow⁣ @mleblanc⁣ @mattyperry4⁣ @_schwim_

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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it’s happening!! @HBOMax @_schwim_ @jenniferaniston @courteneycoxofficial @lisakudrow @mattyperry4

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Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

31 марта 2020

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