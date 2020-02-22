Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»

Зрители смогут увидеть новый эпизод сериала «Друзья» в мае этого года. Он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщила компания WarnerMedia, в которую входит телеканал HBO.

Эпизод будет доступен подписчикам платформы HBO Max вместе со всеми 236 сериями «Друзей».

В выпуске примут участие все главные герои сериала: Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Пэрри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

По данным Mashable, новый выпуск не имеет названия и сценария. Это скорее будет разговорное шоу с актерами, нежели полноценная серия.

Режиссером выступит британец Бен Уинстон, над выпуском будут также работать продюсеры «Друзей» Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крэйн. Эпизод будет снят в оригинальной студии сериала.

За съемки актеры получат не меньше $2,5 млн каждый. Они уже анонсировали в своих инстаграмах воссоединение.