Общепит против супермаркетов: кто накормит офисных сотрудников?

Пандемия изменила привычки потребителей во многих сферах. Не стали исключением и перекусы. Если раньше работники офисов отправлялись на обед в предприятия общественного питания, теперь они, похоже, предпочитают супермаркеты. Рассказываем о решениях, которые помогают ритейлерам и стартапам привлекать и удерживать потребителей.

Отчет NPD Group, опубликованный в этом месяце, приводит следующие выводы: хотя посещения ресторанов в обеденное время выросли на 4% (за 12-месячный период, окончившийся в сентябре 2021 год), их по-прежнему на 8% меньше, чем по результатам на сентябрь 2019 года. По прогнозу, даже к 2024 году эта категория не вернет себе ту долю рабочих обедов, на которую претендовала до пандемии.

Это обусловлено тем, что сотрудники офисов продолжают работать удаленно значительную часть недели.

Сентябрьское исследование Gallup показало, что доля лиц, работающих полный рабочий день в США, которые трудились в дистанционном режиме хотя бы часть недели, составила 45%. И это только ускоряет тренд.

В то время как продажи обедов в ресторанах замедляются, все больше покупателей отправляется в магазины за домашними, упакованными и замороженными блюдами. В результате поставщики готовых обедов налаживают партнерские отношения с ритейлерами, чтобы быть на виду у покупателей, а новые игроки, работающие в формате фабрики-кухни, пытаются выйти на рынок.

Даррен Сейфер, аналитик по продуктам питания и напиткам NPD Group, отмечает, что до пандемии около 72% обедов приобреталось в магазинах, а 28% — в предприятиях общественного питания. За первый год пандемии эти цифры изменились, составив 78% и 22% соответственно.

Сокращение доли ресторанов, возможно, было неизбежным. Еще до пандемии Сейфер отмечал, что рестораны изо всех сил старались не отставать от розничной торговли в борьбе за обедающих работников.

«Посещаемость ресторанов на самом деле не выросла со времен последней рецессии, — говорит он. — В 2019 году мы ходили в рестораны так же часто, как и в 2010 году». Пандемия только ускорила этот сдвиг.

Новый подход к обеду

Пандемия, возможно, создала новые привычки, которые меняют то, как мы едим наши обеды.

«Многие устали готовить дома, — говорит Энн-Мари Реринк, директор и основатель компании по исследованию рынка 210 Analytics. — Раньше мы не делали этого в таком масштабе».

По ее словам, «удобство возвращается очень быстро».

Реринк указывает, что продажи деликатесов в продуктовых магазинах значительно выросли по сравнению с 2019 годом. Хотя пандемия вынудила ритейлеров временно закрыть салат-бары и отделы кулинарии, многие из них с тех пор возобновили работу и пользуются популярностью у покупателей.

Согласно данным исследовательской фирмы IRI, продажи «готовых деликатесов» — категории, которая включает супы, салаты, мясные продукты и многое другое, выросли на 13,1% по сравнению с 2019 годом (и на целых 18,7% по сравнению с прошлым годом).

Также, похоже, люди предпочитают замороженные продукты на обед. Во время пандемии покупатели стали приобретать больше продуктов, как свежих так и замороженных. Однако последняя категория показала в 2020 году наибольший рост — 21% и продолжила расти в течение всего 2021 года. При этом свежие продукты выросли всего на 10%.

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Компании, производящие замороженные продукты питания, сказал Реринк, «были первыми, кто понял, что сейчас ситуации приема пищи намного более расплывчатые». Вместо полноценного обеда в ресторане быстрого обслуживания «люди могут заказать смузи на обед и небольшое блюдо или пиццу в качестве закуски», что позволит производителям замороженных продуктов закрепиться на рынке обедов.

«Я думаю, что замороженные продукты будут все чаще ориентироваться на быстрый, полезный и удобный обед из дома», — говорит Реринк.

Даже когда потребители едят вне дома, они по-прежнему часто пополняют запасы в розничных магазинах — будь то еда на скорую руку, домашний сэндвич или остатки из дома.

Гонка за инновациями

Продуктовые магазины стремятся стать новым местом для питания на ходу. Для удобства эти компании все больше инвестируют в готовые блюда, которые они могут предложить для доставки или самовывоза. В последние месяцы Walmart и Kroger открыли фабрики-кухни, чтобы продавать более широкий ассортимент готовых блюд через приложение.

Другие компании, предлагающие сервисы фабрики-кухни, сотрудничают с офисными зданиями и жилыми домами, полагая, что так смогут установить контакт с людьми, независимо от того, работают ли они в офисе или из дома.

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Оператор Zuul, который в настоящее время принадлежит Kitchen United, заключил партнерство с Silverstein Properties, которая, в частности, управляет офисами во Всемирном торговом центре, чтобы предлагать арендаторам обеды со скидкой. В апреле этого года Кристен Барнетт, в то время главный операционный директор Zuul, спрогнозировала, что активное внедрение доставки в офисной среде продолжится, особенно по мере того, как люди будут выходить в обычный режим.

«Я думаю, что мы увидим сдвиг в том, где происходит доставка», — сказала она.

Изменить концепцию рабочих обедов пытаются и стартапы, которые предлагают подписки на рабочие обеды, например Fooda, MealPal и Ritual. Эти компании сотрудничают с крупными предприятиями и предлагают работникам питание по подписке со скидкой в качестве бонуса. Но они по-прежнему составляют небольшую долю в общей индустрии рабочих обедов.

Во время пандемии стартапы, предлагающие обеды по подписке, начали больше обслуживать медицинских работников и тех, кто занимается физическим трудом и не может оставаться дома.

Как развиваются рестораны

Рост людей, покупающих обеды в супермаркетах, как и сохранение дистанционной работы, — все это, как правило, плохие новости для сетей ресторанов, которые когда-то сосредоточили свой бизнес вокруг офисной обеденной суеты.

В октябре Sweetgreen сообщила, что сопоставимые продажи в магазинах выросли на 21% в годовом исчислении, но все еще не полностью вернулись к уровню, который был до пандемии. Pret A Manger, еще одна популярная сеть офисных обедов, заявила в сентябре, что смогла восстановить продажи до 80%.

Из-за этого Pret A Manger пришлось скорректировать план развития, чтобы сосредоточиться не столько на открытии магазинов в центре города, сколько на создании инфраструктуры доставки и дальнейшем расширении в супермаркетах.

В Великобритании компания протестировала открытие магазинов «магазин в магазине» в продуктовой сети Tesco, а также открывала кофейни в формате самообслуживания в существующих розничных магазинах, чтобы привлечь клиентов, проживающих в нетипичных для сети районах.

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CEO Pret A Manger Пано Кристоу признается: пандемия показала компании, что «все больше людей хотят попробовать Pret», независимо от того, являются ли они «клиентами за пределами Лондона и других крупных городов» или «новыми партнерами по франшизе, которые хотят сотрудничать здесь и за рубежом».

Сейфер из NPD Group говорит, что рестораны, которые наиболее успешно сохранили свою долю на рынке обедов, нашли способы сосредоточиться на потребителях за пределами традиционных офисов, расположенных в центре города. По его словам, в прошлом году преуспели те, кто смог обслуживать людей за пределами помещений, организовав доставку.

Для этих ресторанов «на самом деле все зависит от того, где они находятся и где они обслуживают потребителя», считает аналитик.

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