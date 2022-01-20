Маркетологи вывели формулу «идеального изображения», которое привлечет больше лайков в Instagram

Считается, что привлечь больше лайков в Instagram может только известный бренд или тот, у кого много подписчиков (и куда же без остроумной подписи к фото). Команда исследователей из Университета штата Северная Каролина решила выяснить, могут ли сами изображения влиять на количество лайков. Для этого они изучили фотографии из Instagram — пожалуй, это одно из самых глубоких исследований по данной теме.

Для исследования ученые написали компьютерную программу, отсканировали 147963 изображений из Instagram, оценили их на основе шести визуальных качеств, а затем добавили прочие факторы (число подписчиков и т. п.).

В конечном итоге они остановились на двух правилах: баланс света и цвета должен соблюдать «принцип Златовласки» (не слишком мало, но и не слишком много), а изображение — быть либо очень простым, либо очень сложным.

Всего в статье рассматривается шесть параметров.

Цветовая сложность. Чем ниже цветовая насыщенность, тем больше лайков можно получить.

Чем ниже цветовая насыщенность, тем больше лайков можно получить. Яркость. А вот интенсивность и яркость наоборот должны быть выше.

А вот интенсивность и яркость наоборот должны быть выше. Уникальные объекты. Не стоит размещать слишком много элементов на одном фото — чем меньше объектов в кадре, тем лучше.

Не стоит размещать слишком много элементов на одном фото — чем меньше объектов в кадре, тем лучше. Соотношение углов. Ширина и длина изображения должны быть практически идеально сбалансированы.

Ширина и длина изображения должны быть практически идеально сбалансированы. Неравномерное расположение объектов. Как правило, чем сильнее визуальный беспорядок, тем больше лайков поставят пользователи. То же самое работает и с чрезвычайной простотой.

Как правило, чем сильнее визуальный беспорядок, тем больше лайков поставят пользователи. То же самое работает и с чрезвычайной простотой. Ассиметрия. Чем симметричнее изображение как горизонтально, так и вертикально, тем привлекательнее оно выглядит.

К счастью, добиться этого не так сложно, как кажется — AR-дизайнеры Instagram упростили эту задачу для вас. Как пишут авторы: «На практике мы обнаружили, что если применить подходящий фильтр, то можно увеличить число лайков для любого изображения примерно на 3%. Более того, наша модель показывает, что оптимизация сложности элементов и дизайна может улучшить вовлеченность потребителей примерно на 19%».

Цель исследователей — создать программу и набор данных, на основе которых «специалисты по дизайну в маркетинговом секторе смогут принимать обоснованные решения».

Кроме того, команда выпустит «сырой» код для самой программы. «Пока ее неудобно использовать, — признается Билл Ранд, соавтор исследования и руководитель Business Analytics Initiative Университета штата Северная Каролина. — Но я уверен, что технически подкованные люди смогут создать из этого инструмент, полезный для всей индустрии».

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