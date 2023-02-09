Что делать, если смартфон утерян, украден или сломан

Это руководство подскажет, как действовать, если вы потеряли или сломали личный девайс, и что можно сделать заранее.

Потеря или поломка телефона — крайне неприятное событие, ведь на нем хранится так много персональной информации, от фото и контактов до данных банковских карт. Хорошо, если вы никогда не окажетесь в такой ситуации, но все же стоит подготовиться к ней, чтобы свести ущерб к минимуму.

Базовые меры предосторожности

Противоударный чехол и защитная пленка для экрана помогают защитить телефон от физических повреждений. Чтобы обезопасить себя в случае его потери, настройте блокировку экрана с помощью распознавания лица или отпечатка пальца, а также придумайте надежный пароль.

Функция определения местоположения поможет найти устройство, поэтому активируйте ее в настройках Android и iOS. При необходимости можно отключить доступ к местоположению для некоторых приложений.

Запишите идентификационные номера телефона: серийный номер и международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Эти номера могут пригодиться для подачи заявления в полицию.

Чтобы их найти, загляните в настройки или наберите на клавиатуре *#06#. Сделайте скриншот с этими данными и сохраните его на компьютере.

Страховка и расширенная гарантия

Это требует предварительных затрат, но взамен предоставляет круглосуточную поддержку, недорогой ремонт, возможность быстро заменить неисправное устройство и прочие преимущества.

Тем не менее прежде чем приобретать страховку, подумайте, как долго и часто вы планируете пользоваться устройством и сможете ли оплатить его починку при необходимости. Кроме того, внимательно изучите условия: в некоторых случаях ремонт обойдется дешевле, чем страховка.

Резервные копии

Аккаунт телефона Apple, Google и Samsung предоставляет определенный объем «облачного» хранилища — подключенных к интернету серверов, на которых можно хранить резервные копии файлов. Если функция активирована, телефон автоматически выполняет копирование при подключении к сети Wi-Fi.

Чтобы резервные копии электронных писем, контактов, заметок и календаря отправлялись в облако, включите синхронизацию между устройствами в аккаунте Apple iCloud, Google или Samsung. Помимо этого, можно сохранять и такую информацию, как история звонков и текстовые сообщения.

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Обезопасить можно и медиаданные, например с помощью Google Фото и Фото iCloud. Для сохранения фото и видео Samsung предлагает использовать хранилище OneDrive от Microsoft.

Если вы опасаетесь, что ваши данные на удаленных серверах могут быть раскрыты, создайте их резервную копию на компьютере. Вот инструкции для iOS, Android и Samsung.

Действия в случае потери или кражи

Если вы потеряли телефон или предполагаете, что его украли, следуйте руководствам по его поиску от Apple, Google и Samsung. Если устройство по-прежнему работает, подключено к сети, и на нем активирована геолокация, то на карте отобразится его местонахождение.

Приложение «Локатор» от Apple может уведомить вас, если вы оставили устройство в неизвестном месте, а функция «Отметить как пропавшее» — удаленно заблокировать телефон с помощью пароля. Помимо этого, можно удаленно стереть данные с iOS и Android.

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Если смартфон безвозвратно утерян или украден, сообщите об этом своему мобильному оператору и обратитесь в полицию. Там, вероятно, потребуется предоставить серийный и IMEI-номера.

При наличии страховки подайте заявление о выплате возмещения. Кроме того, поменяйте пароли в своих аккаунтах и свяжитесь с сотрудниками своих банков: попросите их проследить за подозрительной активностью по вашим счетам.

Действия в случае поломки

Инциденты случаются: мы регулярно роняем устройства и подвергаем их воздействию жидкостей. Apple и Google предлагают свои руководства на случай, если телефон попал в воду.

В некоторых случаях проблему можно исправить самостоятельно, воспользовавшись информацией в интернете. Однако иногда приходится обращаться в профессиональный сервисный центр. Некоторые поломки также может возместить страховая компания.

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Фото на обложке: MikhailPiskunov / Shutterstock