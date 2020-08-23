Не устраивает Gmail? Попробуйте сервис, который позаботится о ваших данных

В папке со входящими хранится слишком много личной информации, из которой можно создать досье из ваших интересов, передвижений и социальных связей. Не стоит пренебрегать защитой этих данных.

Большая часть нашей онлайн-жизни связана с электронной почтой. Она нужна почти для всех действий в интернете: сюда приходят билеты, чеки и пароли для восстановления доступа к сайтам и приложениям. И, конечно же, сюда поступают все письма.

Масштаб потенциальной угрозы зависит от того, кто вы. Для бизнеса опасны фишинговые атаки, которые запускаются через email и могут скомпрометировать всю корпоративную сеть. Риски для частных лиц другие, но они не менее серьзны.

Во-первых, сбор данных. Хотя Gmail не сканирует содержимое писем, данные из вашего аккаунта Google используются для показа рекламы в Gmail. А совсем недавно Google начал размещать там рекламу товаров.

Google также может использовать часть информации из вашей почты в других своих сервисах. Например, в календарь автоматически добавляются данные из авиабилетов, а на телефон загружается карта района, в котором вы забронировали отель. Эти инструменты полезны и могут сэкономить время, но мало кому понравится, что данные из электронной почты используются для других целей. Кроме того, вы, возможно, не захотите указывать email в каждом приложении или сервисе, особенно если они понадобятся только один раз.

Другой вопрос в том, насколько безопасна электронная почта — и достаточно ли она подходит для ваших потребностей. Для многих уровня защиты Gmail, Outlook или Yahoo более чем достаточно. Учетную запись можно дополнительно защитить с помощью двухфакторной аутентификации, включающей в себя ключи безопасности.

Еще один вариант — использовать совершенно другой сервис, который ставит конфиденциальность на первое место и использует сквозное шифрование везде, где это возможно. Это особенно полезно, если вы будете передавать закрытую информацию или отправлять письма, которые не должны быть связаны с вашей личностью.

Безопасность прежде всего

Если вы хотите переместить все электронные письма на более защищенную платформу, то у вас есть несколько вариантов. При принятии решения важно учесть, что у этого будут последствия. Кроме того, вам потребуется цифровой администратор.

Прежде всего, нужно будет сменить email, связанный с самыми важными аккаунтами, например, в банке, онлайн-магазинах и соцсетях. Прежде чем менять почту, определите наиболее важные учетные записи и взвесьте все ваши варианты. Но лучше всего не удалять старый email. Для профилей, которые содержат не так много конфиденциальной информации, можно настроить переадресацию со старой электронной почты на новую. Заводя новый аккаунт, стоит обратить внимание на сервисы, ориентированные на конфиденциальность и безопасность.

Швейцарская компания ProtonMail защищена одними из самых строгих законов о конфиденциальности в мире. Кроме того, у нее множество функций, предназначенных для защиты писем и личных данных. Компания говорит, что ее электронные письма полностью зашифрованы, и она не может получить доступ к данным пользователей. «Данные шифруются на стороне клиента с помощью ключа шифрования, к которому у нас нет доступа», — говорится на сайте. ProtonMail не требует для создания новой учетной записи никакой личной информации, даже журналов IP-адресов. Это сервис с открытым исходным кодом, так что любой пользователь может проверить его на наличие недостатков или уязвимостей. В бесплатной версии есть только 500 МБ памяти, но платные варианты включают в себя больше функций и стоят от €4 в месяц.

У Lavabit непростая история. Любимый сервис Эдварда Сноудена внезапно закрылся в августе 2013 года после того, как американские власти попытались заставить его сотрудничать со спецслужбами. Однако в 2017 году команда, которая разрабатывала этот клиент, перезапустила его. Lavabit нужно настраивать дольше, чем ProtonMail — потребуется указать параметры для работы с внешним почтовым клиентом. Как только вы это сделаете, письма будут полностью зашифрованы. Программа обеспечивает три уровня защиты от «доверительного» до «параноидального». Базовая подписка обойдется в $30 в год, а премиум-уровень позволяет отправлять более тяжелые письма и предлагает больше места для их хранения.

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Создайте временный email-аккаунт

Gmail и Outlook насчитывают миллиарды пользователей не просто так. Они оба бесплатны и относительно просты, а также обеспечивают доступ к множеству услуг на собственных облачных платформах. По этим причинам полностью отказаться от них нельзя. Но в этом случае есть еще один вариант: временный email.

Учетные записи, созданные для единоразового использования, помогут избежать рекламы и маркетингового спама. Все чаще компании начинают внедрять в свои сервисы принципы таких аккаунтов, чтобы помешать конкурентам собирать данные о пользователях. В первую очередь это достигается путем создания одноразового адреса из случайных чисел и букв, которые можно использовать для регистрации на сервисе. При желании получится пересылать коррреспонденцию на ваш постоянный email.

Burner Mail — пожалуй, самый совершенный из подобных сервисов. «Burner Mail генерирует уникальный и анонимный адрес для каждого сервиса, в котором вы регистрируетесь, поэтому компаниям и рекламодателям трудно отслеживать вас в интернете», — говорится на сайте компании. После регистрации на Burner Mail вы можете указать, в какую учетную запись пересылать ваши сообщения и хотите ли вы получать рассылки от всех сервисов, где вы зарегистрировались. Он также позволяет отвечать на письма с временного адреса. Есть бесплатный и премиум-планы.

Apple представила Sign In with Apple с опцией «скрыть мою электронную почту», чтобы люди могли присоединяться к новым сервисам. Если выбрать эту опцию, Apple создаст одноразовый email, связанный с данными для входа в iCloud, а затем будет пересылать сообщения на ваш обычный адрес.

Mozilla также разрабатывает аналогичный сервис маскировки электронной почты под названием Firefox Relay, который находится на стадии частной бета-версии и вносит в список ожидания всех зарегистрировавшихся.

Если вы хотите зарегистрироваться где-то и полностью забыть об этом, вам подойдет 10 Minute Mail. Как подсказывает название сервиса, он удаляет адрес электронной почты через 10 минут после регистрации. Его недостаток в том, что учетная запись не сохранится, то есть при необходимости сбросить пароль не получится.

Не пишите на email

Не обязательно посылать все по электронной почте. В зависимости от информации, которую вы хотите кому-то сообщить, можно использовать зашифрованную службу обмена сообщениями или передачи файлов. Такие мессенджеры со сквозным шифрованием, как Signal и WhatsApp, позволяют пересылать файлы, фотографии и видео. Если нужно отправить большой файл, заведите Pro-аккаунт в WeTransfer или SendAnywhere, чтобы защитить файл паролем и обмениваться им с семьей, друзьями или коллегами.

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