Как справиться со страхом публичных выступлений

Многим из нас знакомо такое чувство, как глоссофобия — боязнь публичных выступлений. Оно может возникнуть даже перед небольшой аудиторией и вызывает физическую реакцию: мы ощущаем, что сердце начало биться чаще, щеки покраснели, а ноги налились тяжестью. Основателю Flowmine, разработчику и автору блога на Medium.com Фредрику Холму удалось избавиться от страха сцены, и он считает, что это по силам каждому.

Когда-то любое публичное действие — от краткой презентации до выступления перед небольшой группой людей — вызывало у меня нервную дрожь. О том, чтобы выйти на сцену перед крупной аудиторией, не было и речи. К счастью, молодому программисту нечасто приходится этим заниматься. И вместо того, чтобы работать над проблемой, я всеми силами избегал выступлений, говоря себе, что мои ключевые навыки — программирование и разработка.

Тогда я не понимал, что это вредит карьерному росту. Проблема была не только в глоссофобии, но и в низкой самооценке. Однажды мне предложили провести курс по JavaScript. Тогда я отчаянно нуждался в деньгах. Несмотря на то, что меня выбрали по рекомендации, и у меня было более 10 лет опыта в веб-разработке, я все равно ощутил синдром самозванца.

Впервые в жизни мне было настолько неудобно отказать, что это перевесило даже страх публичных выступлений.

Я обсуждал с девушкой, как лучше представиться студентам, и она отметила: «Неважно, что ты скажешь. Все либо слишком сосредоточены на себе, либо нервничают из-за того, что они будут говорить». Позже я убедился, что в любой беседе слова несут лишь небольшую часть смысла.

Согласно правилу 7-38-55, 7% смысла передают слова, 38% — тон голоса, а 55% — язык тела.

Эту концепцию разработал профессор психологии Альберт Мехрабиан из Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе. Из нее следует: чтобы завоевать авторитет аудитории, достаточно принять уверенную позу.

Признать проблему — только первый шаг к решению. Можно долго изучать теорию, но без практики избавиться от страха публичных выступлений нельзя.

Я решил изображать уверенность до тех пор, пока не почувствую ее. Я не стеснялся обращаться за советом. И прогресс не заставил себя ждать. Со временем мне стало проще участвовать в совещаниях, а окружающие стали иначе ко мне относиться. Казалось, чем больше я выражаю свое мнение, тем больше оно востребовано.

Настоящий прорыв случился, когда я получил новую работу в консалтинговой компании и разработал план персонального развития вместе с тимлидом, который включал прохождение курсов по риторике, навыкам презентации и проведения семинаров, а также организацию курсов программирования.

Фото: A Lot Of People / Shutterstock

Это был очень сложный год, но как известно, настоящий рост происходит вне зоны комфорта.

В определенный момент положительных впечатлений стало больше, чем отрицательных. Я начал получать удовольствие от выступлений. Я не успел опомниться, как уже проводил собственный митап и был одним из организаторов конференции. У меня появилась возможность пообщаться с успешными спикерами и многому у них научиться: как они готовились, как общались с назойливыми людьми и как решали технические вопросы.

Со временем я начал задумываться о том, чтобы самостоятельно произнести доклад на конференции. Через некоторое время меня пригласили выступить в Польше.

Я был счастлив и напуган одновременно. Вот какой совет я могу дать всем, кто готовится к выступлению: изучите материал настолько, чтобы не бояться повернуться спиной к слайдам.

Для 30-минутной презентации я потратил примерно 80 часов на то, чтобы написать материалы, и еще 80 — на то, чтобы их отрепетировать.

Мой совет: выделяйте на подготовку к выступлению по крайней мере в 10-20 раз больше времени, чем оно продлится.

В день доклада я почти не нервничал. Я почти не помню, как все прошло, но судя по реакции и записи выступления, я справился — примерно на 3 из 5 баллов. Но это неважно. Главное, что я переборол страх выйти на настоящую сцену.

Если вы действительно хотите освоить публичные выступления, ничто не поможет так, как занятия с тренером. Процесс может быть трудным и даже пугающим, но усилия стоят того, чтобы стать другим человеком — тем, кто может смело выразить свои мысли, не сдерживая себя.

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