Как поделиться QR-кодом на свой аккаунт в Telegram или «ВКонтакте»

После новости о блокировке Facebook в России для пользователей соцсети стало особенно актуальным быстро пригласить «друзей» на другие площадки. Самыми популярными из них стали Telegram и «ВКонтакте», и ленты наполнились картинками с куар-кодами на аккаунты в этих соцсетях. Вот как сделать такой QR-код и прочитать его со смартфона.
Содержание:
- Как создать QR-код для своего аккаунта в Telegram
- Как создать QR-код для своего аккаунта во «ВКонтакте»
- Как прочитать QR-коды приложений с телефона
Как создать QR-код для своего аккаунта в Telegram
Возможность создавать собственные куар-коды для пользователей Telegram добавил в мобильное приложение в конце 2021 года.
Зайдите в «Настройки». Проверьте, выбрано ли у вас имя пользователя. Если нет — задайте его.
После этого в левом верхнем углу появится значок QR-кода.
Перейдите в раздел и выберите дизайн картинки.
QR-кодом можно поделиться в соцсетях, мессенджерах или сразу отправить его в сторис Instagram (если приложение доступно на вашем устройстве).
Аналогичные куар-коды можно создать для групп, каналов и ботов: для этого нужно перейти в настройки группы / канала / бота.
Как создать QR-код для своего аккаунта во «ВКонтакте»
В приложении перейдите на свой профиль в социальной сети. Кнопка с QR-кодом будет доступна вверху страницы.
Вы можете создать оригинальный дизайн кода, поделиться им с друзьями или сохранить на устройство.
Создать QR-код для перехода на профиль ВК также можно с десктопной версии: откройте свою страничку и перейдите в раздел «Ссылка на профиль». Здесь можно будет создать QR-код в простом дизайне или скопировать ссылку на профиль.
Как прочитать QR-коды приложений с телефона
В том же разделе «ВКонтакте», где вы создавали QR-код, доступен сканер, который распознает коды других людей. Чтобы им воспользоваться, нужно навести камеру на код или предварительно сохранить изображение с кодом в галерее на смартфоне, а затем открыть его в сканере. Сервис распознает коды не только от «ВКонтакте», но и от других соцсетей.
Если вы не пользуетесь «ВКонтакте», распознавание кодов обычно заложено в функции встроенной камеры смартфона — достаточно навести камеру на код, чтобы появилось предложение перейти по ссылке.
Еще один способ — скачать специализированную программу для чтения QR-кодов, например, Google Lens. В опциях таких программ также часто есть сканирование кода с сохраненного на устройстве файла.
Фото в тексте: RB.ru. Обложка: Unsplash.
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