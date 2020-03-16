Как сбросить настройки компьютера до заводских

Сейчас сброс настроек до заводских стал доступнее. Microsoft, Apple и Google предложили специальные инструменты для этого, а распространение облачных сервисов упростило сохранение данных. Рассказываем, как вернуть к исходному состоянию компьютеры с Windows, macOS и Chrome OS.

Для улучшения работы компьютера часто советуют вернуться к заводским настройкам. Это действие позволяет разом избавиться от нескольких проблем: большинства вирусов, системных сбоев, лишних программ и файлов.

Перед возвращением к заводским настройкам подготовьте компьютер:

скопируйте файлы в облачное хранилище или на внешний жесткий диск;

убедитесь, что нужные программы можно скачать в интернете;

синхронизируйте пароли и другие данные из браузера с другим устройством.

При сбросе настроек все это исчезнет с устройства, поэтому важно позаботиться о переносе на внешние носители. После этих приготовлений можно приступить к делу.

Windows

Откройте «Параметры Windows» (они скрываются за значком шестеренки в меню «Пуск»), выберите «Обновление и безопасность», а затем — «Восстановление». Чтобы сбросить настройки до заводских, нажмите «Начать» под «Вернуть компьютер в исходное состояние». Сама Windows советует попробовать это действие, если компьютер работает нестабильно.

На следующем экране Windows дает возможность сохранить или удалить файлы — в основном те, что находятся на рабочем столе и в папках «Документы», «Изображения», «Музыка» и так далее. Система может обнаружить не все папки с файлами, поэтому заранее убедитесь, что перенесли их в безопасное место.

Выберите «Сохранить мои файлы», чтобы сбросить настройки без вмешательства в документы, или «Удалить все», чтобы избавиться и от файлов тоже.

Перед сбросом нажмите «Изменить настройки», чтобы проверить, включено ли «Удаление данных». Эта функция переписывает информацию на диске и гарантирует, что ее нельзя будет восстановить. По умолчанию она отключена, но «Удаление данных» рекомендуют использовать, если вы продаете компьютер. В противном случае информация останется.

Нажмите «Сброс» для запуска процесса. Он может занять некоторое время, так что наберитесь терпения. Если вы выбрали «Удалить все», то при включении Windows вам понадобится войти в систему по учетным данным Microsoft и вернуть все программы и файлы на место.

macOS

Сбросить настройки на MacBook немного сложнее, чем на компьютере с Windows, поскольку в основной интерфейс macOS не встроены соответствующие опции. Чтобы их открыть, перезапустите устройство: зайдите в меню Apple, выберите «Перезагрузить» и во время перезагрузки удерживайте нажатие на Cmd + R. Так вы попадете на экран утилит.

Здесь вы можете выбрать «Переустановка macOS», если хотите просто вернуть к исходному состоянию ключевые элементы ОС, не затрагивая личные файлы (хотя мы все равно рекомендуем заранее сделать их резервные копии). После этого будет установлена последняя версия macOS, которую вы недавно использовали, а вам понадобится выбрать диск, на котором она находится. На большинстве устройств в списке будет лишь один пункт.

Сначала попробуйте выполнить базовую переустановку, но если она не даст необходимой производительности, перейдите к более полной перезагрузке. Снова позаботившись о сохранении файлов, откройте «Дисковую утилиту», удалите все тома диска с метками «Данные» — в большинстве случаев там будет один Macintosh HD. После этого выберите Macintosh HD — главный загрузочный диск — нажмите «Стереть» и следуйте инструкциям.

После сброса настроек выберите название для диска — можно снова взять Macintosh HD, если у вас нет особых причин его менять. Затем одобрите предложенный формат. Как только вы подтвердите свой выбор, начнется очищение диска. После его завершения вы можете вернуться к «Переустановке macOS» и выбрать Macintosh HD как конечный диск.

Chrome OS

Удобство Chromebook заключается в том, что Chrome OS изначально ориентирована на облачные вычисления. Почти вся информация хранится в интернете, так что локальный диск не загромождают файлы и программы. Настройки Chromebook не нужно сбрасывать так же часто, как на устройствах с Windows и macOS, но это все равно может быть полезным.

Для возвращения к заводским настройкам нужно открыть главный экран учетной записи и нажать Ctrl + Alt + Shift + R. Это запустит экран сброса. Нажмите «Перезагрузить», а после перезагрузки компьютера выберите «Powerwash» и «Продолжить». Ноутбук вернется к заводским настройкам, а вам понадобится заново войти в учетную запись Google.

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