Почти суперапп: в Revolut теперь можно бронировать туры и экскурсии

В приложении появилась функция «Приключения». В компании заявляют, что пользователям из Европы и Великобритании доступны более 300 тыс. мероприятий, в том числе музейные и гастрономические туры.

WeChat стал ориентиром для множества компаний. Супераппы — «приложения для всего» — запускают по всему миру. Такая же цель и у крупнейшего в Европе необанка Revolut .

Revolut не взимает комиссию за бронирование. По стандартному плану пользователи будут получать кешбэк 3%, а по более дорогим тарифам — 10%.

В последнее время Revolut испытывает трудности: компанию массово покидают старшие сотрудники, и ей не удается получить банковскую лицензию в Великобритании. Однако она не отказывается от своих амбиций стать глобальным суперприложением.

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При упоминании супераппа многие вспоминают китайский WeChat, где пользователи могут делать все: заказывать еду и покупать одежду, совершать платежи и общаться с друзьями.

Revolut — единственный необанк в Европе, который почти создал такой продукт. Он предлагает самые разные услуги: от инвестиций в криптовалюты и акции до пропусков в залы ожидания в аэропортах. У Revolut насчитывается 30 млн пользователей по всему миру — гораздо больше, чем у любого другого европейского необанка.

Его конкуренты за этот статус в Европе — сервис «купи сейчас, плати потом» Klarna и мобильное приложение Bolt. У каждого из них насчитывается по 150 млн пользователей.

Эти компании стремятся создать суперприложение, чтобы клиенты больше пользовались их продуктами и услугами. В прошлом году PYMNTS и Paypal опросили потребителей в Австралии, Германии, Великобритании и США и выяснили, что 41% из них увеличили бы банковскую активность, если бы одно приложение удовлетворяло все их потребности в банкинге и платежах.

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Фото на обложке: A. Aleksandravicius / Shutterstock