Велостримы и тренировки в Zoom: как студия сайклинга зарабатывает во время карантина

Фитнес-индустрия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Спортивные и фитнес-клубы по всей России прекратили работу в конце марта по распоряжению правительства России. Основатель студии сайклинга Rock the Cycle Олег Рудаков рассказал Rusbase о новых форматах работы и стримах на велотренажерах.

По словам основателя Rock the Cycle, выручка компании упала на 85% по сравнению временем до пандемии. Однако сайкл-студия смогла снизить затраты и договориться с арендодателями.

У Rock the Cycle две студии — в Москве и Санкт-Петербурге. После их закрытия компания перешла на онлайн-формат. Команда Rock the Cycle предприняла несколько шагов для поддержки проекта.

Тренажеры в аренду. Сразу после введения ограничений студии в Москве и Петербурге сдали тренажеры клиентам в аренду. Вместе с тренажерами клиенты получили обувь для сайклинга, датчики пульса, гантели. Вырученные деньги пошли на покрытие арендных платежей Rock the Cycle.

Фитнес-марафон F*CK the CORONA. Rock the Cycle провела онлайн-марафон по разным направлениям тренировок.

«На этом проекте студия ничего не заработала. Все деньги пошли на зарплату тренерам. Обычно у них сдельная зарплата, а во время карантина мы не могли обеспечить их тренировками», — говорит Олег Рудаков.

Тренировки в Zoom. На сайте студии можно купить онлайн-тренировку и подключиться к занятию по расписанию.

Но самым важным шагом Рудаков называет создание собственной стриминговой платформы для онлайн-тренировок. Rock the Cycle запустила ее вместе с маркетинговым агентством Digitalizm.

Стримы ведут тренеры из специально оборудованной московской студии. Целевая аудитория платформы — клиенты, которые арендуют у студии тренажеры.

«Мы хотели дать нашим райдерам возможность тренироваться дома так же эффективно, как и в студии. Мы делаем около четырех стримов в неделю и выкладываем записи тренировок на сайте», — говорит основатель Rock the Cycle.

Пока тренировки проходят по системе donation: участники сами решают, сколько платить. По словам Рудакова, в первом стриме участвовали около ста человек, которые пожертвовали 12 тысяч рублей. В дальнейшем сайкл-студия планирует монетизировать сервис: предложить подписку или разовую покупку стрима.

Тренировка в Rock the Cycle

Несмотря на падение выручки, проект сохранил команду и строит планы на будущее. Рудаков признается, что задумывается о развитии онлайн-формата и после окончания пандемии.

«Сейчас у нас нет географических преград: мы можем делать стримы не только для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, но и для людей из других городов и стран. Если говорить про офлайн-формат, то после снятия ограничений мы планируем открывать новые студии и развиваться по франшизе», — говорит Олег Рудаков.

Фото на обложке: Rock the Cycle