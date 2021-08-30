Что известно о новом стартапе Макса Ходака, бывшего соучредителя Neuralink

В начале 2021 года соучредитель Neuralink Макс Ходак неожиданно объявил об уходе из компании. Неясно, что стало причиной решения: разногласия с другим соучредителем проекта Илоном Маском или слишком медленный ход клинических испытаний. Издание Futurism выяснило, что у Ходака новый проект, который также занимается разработкой нейроинтерфейсов.

Согласно заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в июле, Ходак уже привлек для своей компании более $47 млн от 14 инвесторов . Пока это меньше, чем $363 млн Neuralink, но это воодушевляющее начало, которое может указывать на растущую конкуренцию на зарождающемся рынке нейротехнологий.

Более того, Ходак, похоже, привлек с собой некоторые таланты из Neuralink. Алан Мардинли, давний директор Neuralink по биологии, недавно внес изменения в свою учетную запись на LinkedIn. Теперь на его странице указано, что с июля 2021 года трудится в стартапе, который работает в скрытом режиме. Он покинул свою должность в Neuralink в августе 2021 года и разместил ссылку на страницу с вакансиями в Science Corp и призывом «присоединиться пораньше».

Разработчик аппаратуры Neuralink Кори Уолин, вероятно, тоже перешел в Science Corp: он указал, что более не работает в Neuralink и опубликовал ссылку на ту же страницу.

«Мы ищем сотрудников! — написал Уолин. — Это возможность на раннем этапе присоединиться к новому стартапу, работающему на стыке биологии и электроники».

Хотя ни один из бывших сотрудников Neuralink не стал давать комментарии под запись, их опыт исследований и информация на странице Science Corp дают множество подсказок. Вероятно, стартап сосредоточится на нейробиологических технологиях, которые используют редактирование генов и оптогенетику, область биологии, в которой свет применяется для взаимодействия с нейронами.

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Например, предыдущие исследования Мардинли включали использование светочувствительных биорецепторов для считывания и кодирования мозговой активности. Кроме этого, на странице компании сообщается о поиске специалистов в таких областях, как технология редактирования генов CRISPR, массовое производство стволовых клеток, дизайн оптики и разработка хирургических инструментов.

Этот функционал предполагает работу, аналогичную Neuralink, но с более глубоким интересом к биоинженерии.

Ходак и другие бывшие сотрудники Neuralink, вероятно, отказались от сотрудничества с непредсказуемым Маском, если только он не помогает финансировать Science Corp. Однако в новом проекте уже есть несколько эксцентричных участников.

Наиболее заметный из них — Джед Маккалеб, основатель печально известной криптовалютной биржи Mt. Gox. В 2014 году, когда Маккалеб ушел, сохранив за собой пост миноритарного акционера, биржа стала целью взлома, в ходе которого злоумышленники украли 850 тысяч биткоинов. По сегодняшним ценам это составило бы более $40 млрд.

Сейчас Маккалеб числится директором Science Corp. Позже он стал участником продолжающегося судебного процесса SEC в отношении Ripple Labs, где работал CTO другого блокчейн-проекта. Сейчас он является CTO криптовалютного стартапа Stellar.

Теперь, когда он занимается бизнесом по интерфейсу мозга, Маккалеб, который, как и бывшие сотрудники Neuralink, отказался от комментариев, может участвовать и еще в одном проекте. Astera Institute — это НКО, которая занимается «революционными инженерными разработками».

На сайте Astera Institute сказано: «Мы сосредоточены на исследованиях и разработках с потенциалом мультипликативного эффекта для цивилизации. Мы работаем в инновационной "долине смерти", продвигая новые разработки к свету дня».

Текст содержит и отсылку к программе США по разработке атомной бомбы: «Есть причина, по которой снимки Луны и Манхэттенские проекты были достоянием правительств. Однако мы считаем, что смелые разработки не следует полностью оставлять государству или рынку... можно стратегически применить ресурсы для достижения максимального эффекта, освободив инженеров от стимулов прибыли и репутации».

Согласно выступлению Маккалеба в июне этого года, Astera Institute стремится оправдать использование моделей машинного обучения для управления активностью мозга. Кажется вполне вероятным, что Astera Institute связана с работой Ходака в Science Corp или, возможно, финансирует ее.

В Neuralink Ходак занимался управлением деятельностью компании, в том числе согласовывал проведение клинических испытаний на людях с параличом. В 2020 году несколько бывших сотрудников Neuralink пожаловались изданию STAT News на нереалистичные ожидания и форсирование клинических испытаний, которые все еще не провели год спустя.

Источник, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что Ходак не работал в Science Corp во время своего сотрудничества с Neuralink.

Судя по данным SEC, новое предприятие уже закрыло крупный исследовательский центр. В заявке указан адрес в Аламеде, Калифорния, площадь которого, по-видимому, составляет около 2 тысяч кв. м.

Переходя от Neuralink к Science Corp, Ходак фактически меняет одного скандального миллиардера в лице Илона Маска на новую команду ярких личностей.

Можно только гадать, к чему это приведет. В любом случае, будет интересно, сможет ли проект провести клинические испытания до Neuralink, которую уже опередил стартап из 20 человек под названием Synchron.

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