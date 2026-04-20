Три топ-менеджера покинули OpenAI за один день — стартап меняет стратегию и перераспределяет ресурсы перед IPO

Три топ-менеджера покинули OpenAI за один день — стартап меняет стратегию и перераспределяет ресурсы перед IPOОдин из ушедших руководителей — глава закрывшейся Sora
OpenAI за один день лишилась сразу трёх топ-менеджеров, сообщает Business Insider. Компанию покинули глава научных исследований Кевин Вейл, руководитель AI-видеоприложения Sora Билл Пиблс и технический директор по B2B-приложениям Шринивас Нараянан. OpenAI теряет руководителей на фоне перераспределения ресурсов и усиления фокуса на ChatGPT перед предстоящим IPO.
OpenAI объединяет ключевые продукты в одну экосистему
Первым за последнюю неделю об уходе из OpenAI объявил Кевин Вейл, возглавлявший научные исследования компании. В LinkedIn он сообщил, что на его место не будут искать нового руководителя, а команду OpenAI for Science распределят между другими исследовательскими направлениями.
Представитель OpenAI сообщил, что компания объединяет бизнес- и продуктовую стратегию. ИИ-платформа для учёных Prism, которой руководил Кевин Вейл, будет интегрирована в ИИ-ассистента Codex.
Ранее сообщалось, что OpenAI планирует объединить ChatGPT, Codex и браузер Atlas в одно «суперприложение» для ПК. Такой формат должен упростить работу с сервисами и перераспределить ресурсы внутри компании.
Глава Sora покинул компанию после закрытия проекта
За Кевином Вейлом последовал Билл Пиблс, руководивший AI-видеоприложением Sora. Причины ухода он не раскрыл.
Sora закрыли в марте 2026 года. Инсайдеры сообщали, что модель столкнулась с дефицитом инфраструктуры и не получила достаточного объёма мощностей для дальнейшего развития. При этом ещё в декабре 2025 года OpenAI заключила трёхлетнее лицензионное соглашение с Disney: пользователи могли генерировать в Sora изображения и видео с персонажами Marvel, Pixar и Star Wars.
Технический директор B2B-направления покинул OpenAI ради семьи
Третьим сообщил об уходе в LinkedIn Шринивас Нараянан, технический директор OpenAI по B2B-приложениям. По его словам, он хотел бы проводить больше времени с семьёй.
Источник Business Insider отметил, что увольнение Шриниваса Нараянана не связано с уходами других руководителей.
OpenAI перераспределила ресурсы в пользу ChatGPT
По данным Financial Times, OpenAI сосредоточила ресурсы на развитии ChatGPT и сократила инвестиции в другие проекты.
Команды, не работающие с большими языковыми моделями (вроде ChatGPT), не имеют постоянного доступа к вычислительным мощностям. Разработчики должны отдельно запрашивать разрешение на использование серверов, но запросы часто отклоняются или ресурсы предоставляются в недостаточном объёме.
Компания теряет исследователей
За последние месяцы OpenAI покинули несколько ключевых специалистов, включая вице-президента по исследованиям Джерри Творека, исследователя Андреа Валлоне и экономиста Тома Каннингема.
По данным источников Financial Times, часть сотрудников уходит, чтобы продолжать исследования в других местах, поскольку в текущей структуре компании приоритет сместился в сторону коммерческой эффективности.
Контекст
В октябре 2025 года стало известно, что OpenAI начала подготовку к IPO: выход на биржу запланирован на 2026–2027 годы, оценка компании может достичь $1 трлн.
В начале апреля OpenAI провела крупнейший частный раунд финансирования в своей истории и привлекла $122 млрд при оценке $852 млрд. Основные инвестиции поступили от Amazon, Nvidia и SoftBank. ИИ-стартап планирует направить средства на развитие инфраструктуры — закупку чипов, строительство дата-центров и расширение команды.
При этом Anthropic — прямой конкурент OpenAI — также планирует выйти на биржу уже в октябре 2026 года. Инвесторы оценивают компанию более чем в $800 млрд.