OpenAI готовится к IPO с оценкой до $1 трлн: компания планирует выход на биржу в 2026–2027 годах
OpenAI хочет выйти на IPO с оценкой $1 трлн в 2026–2027 гг.
Как сообщает Reuters, OpenAI, разработчик ChatGPT, начала подготовку к первичному публичному размещению акций, которое может стать одним из крупнейших в истории технологического рынка. По данным агентства, оценка компании при IPO может достичь $1 трлн, а выход на биржу запланирован на 2026–2027 годы.
От $500 млрд к $1 трлн — всего за несколько лет
Источники издания утверждают, что OpenAI рассматривает возможность подачи документов в Комиссию по ценным бумагам США уже во второй половине 2026 года. В ходе предварительных обсуждений компания оценила потенциальный объём привлечённых средств в $60 млрд и выше. При этом оценка бизнеса после последней сделки с Microsoft, вложившей $13 млрд, составляет около $500 млрд.
Генеральный директор Сэм Альтман подтвердил, что IPO рассматривается как наиболее вероятный путь развития компании, учитывая её растущие потребности в капитале. По прогнозам источников, годовой темп выручки OpenAI к концу 2025 года достигнет $20 млрд, однако одновременно растут и убытки.
Выход на IPO возможен благодаря реструктуризации
Подготовка к IPO стала возможной после завершения масштабной реорганизации структуры OpenAI. Компания остаётся под контролем некоммерческой организации, теперь носящей название OpenAI Foundation. Она владеет 26% акций OpenAI Group и может получить дополнительные доли при достижении ключевых показателей.
Такое изменение, по оценке аналитиков Reuters, позволяет OpenAI сохранить миссию по «безопасному развитию AGI» (общего искусственного интеллекта), но при этом открывает путь к более прозрачному привлечению инвестиций и масштабированию.
Что будет дальше
Если OpenAI действительно разместится при капитализации около $1 трлн, это IPO может стать крупнейшим в истории технологического сектора после выхода Apple и Saudi Aramco. Кроме того, выход OpenAI на биржу станет важным событием не только для самой компании, но и для глобального рынка ИИ. Среди потенциальных бенефициаров размещения — SoftBank, Thrive Capital, MGX и Microsoft, которая владеет примерно 27% акций стартапа.
Сегодня рынок ИИ переживает бурный рост: только в 2025 году AI-компания CoreWeave провела IPO с оценкой $23 млрд и утроила капитализацию за несколько месяцев. Nvidia же стала первой компанией с рыночной стоимостью $5 трлн — благодаря производству чипов для генеративных моделей.
