Microsoft получит 27% в OpenAI Сэма Альтмана — на $135 млрд

OpenAI завершает рекапитализацию и меняет структуру управления: появляется некоммерческий фонд OpenAI Foundation, который будет контролировать коммерческую OpenAI Group PBC. В рамках сделки Microsoft получает около 27% в OpenAI (оценка пакета — $135 млрд) и долгосрочный доступ к моделям и ИИ-технологиям до 2032 года. На этом фоне акции Microsoft в США прибавили почти 4%

Из новинок — фонд для контроля над коммерческой частью

Реорганизация компании оформлена как рекапитализация — перераспределение долей между фондом, инвесторами и сотрудниками. Теперь структура OpenAI выглядит так:

Microsoft получает 27% в OpenAI Group PBC, что эквивалентно оценке примерно $135 млрд;

получает 27% в OpenAI Group PBC, что эквивалентно оценке примерно $135 млрд; 47% остаются у сотрудников и частных инвесторов, включая венчурные фонды и топ-менеджеров.

Оценка всей группы превышает $500 млрд — это делает OpenAI самой дорогой частной компанией в мире. В отличие от прежней модели с ограниченным возвратом инвестиций, новая структура упрощает будущие раунды, допускает выпуск акций и формирует юридическую основу для потенциального IPO коммерческого блока.

Доля Microsoft оценивается в $135 млрд

Microsoft получает 27% акций OpenAI Group PBC, что оценивается примерно в $135 млрд. Сделка закрепляет за корпорацией эксклюзивный доступ к моделям OpenAI до 2032 года, включая будущие поколения GPT и мультимодальные системы.

Партнёрство предусматривает:

использование моделей OpenAI в продуктах Microsoft — Copilot, Office, Bing, Azure;

приоритет в размещении OpenAI-моделей на облаке Azure;

совместные исследования и разработку ИИ-инструментов.

Для Microsoft подобная сделка — важный шаг для получения стратегического контроля над инфраструктурой генеративного ИИ. Компания фактически превращается в ключевой канал коммерциализации OpenAI, а сама OpenAI получает устойчивый источник финансирования и вычислительных мощностей.

После публикации сделки акции Microsoft на бирже Nasdaq выросли на 4,2%, а затем закрепились на уровне $553,7 за акцию. Капитализация корпорации превысила $4,05 трлн, закрепив её на позиции самой дорогой публичной компании мира.

OpenAI официально ушла в коммерцию

Изначально OpenAI создавалась как некоммерческая исследовательская организация, но бурный рост и колоссальные издержки на обучение моделей (по оценкам, до $5 млрд в год) вынудили компанию искать стабильное финансирование. Партнёрство с Microsoft в 2019 году решило проблему мощностей и капитала, но создало юридическую неопределённость: у инвестора не было формальных прав собственности, только доля прибыли.

Создание OpenAI Foundation решает этот конфликт. Фонд позволяет сохранять баланс между социальной ответственностью за создание ИИ и коммерческой эффективностью

Что будет дальше

В ближайшие месяцы OpenAI планирует оформить юридические переходы активов в OpenAI Group PBC и закрепить миссию фонда на уровне корпоративной хартии. Партнёрство с Microsoft позволит компании развивать новые поколения моделей GPT, мультимодальные системы и автономные ИИ-агенты с учётом прозрачности и этических ограничений.

По прогнозам, до конца 2025 года доля OpenAI в глобальном рынке генеративного ИИ превысит 45%, а Microsoft окончательно закрепится как крупнейший поставщик ИИ-инфраструктуры в мире.