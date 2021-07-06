Право голоса: как брокерская площадка Tulipshare помогает акционерам влиять на политику крупных компаний

У акционеров компании есть право участвовать в принятии ключевых решений. Однако его мало кто использует. Новая брокерская платформа Tulipshare стремится это изменить: вложив в акции всего $1, можно вступить в крупную активистскую кампанию и повлиять на смену бизнес-модели крупного бизнеса. К примеру, одна из таких хочет ускорить переход Coca-Cola на упаковку из полностью переработанных материалов.

По словам CEO Tulipshare Антуана Аргужа, многие акционеры просто не знают, какие права им дает этот статус. «Мы хотим впервые объединить права акционеров, чтобы пользователи совместно заявили о своей позиции», — утверждает он.

Аргуж приводит в пример Amazon: если вы недовольны ее политикой по защите прав работников и отношением к сотрудникам на складах, вы можете перестать пользоваться ее услугами, протестовать или прибегнуть к политическим мерам. В свою очередь, сервис предоставляет людям новую возможность стимулировать положительные изменения.

На данный момент на платформе доступны три кампании, адресованные известным брендам.

Coca-Cola — к 2030 году перейти на упаковку, на 100% состоящую из переработанных материалов (сейчас компания планирует достичь уровня в 50%).

Apple — предоставить независимым ремонтным мастерским право на починку ее продукции, что поможет сократить количество отходов.

Amazon — пересмотреть отношение к сотрудникам складов, что станет первым шагом к улучшению условий труда.

Со временем инвесторы смогут предлагать новые кампании. К примеру, если в течение трех лет борьба за переход на переработанный пластик не принесет результатов, то они смогут сосредоточиться на чем-то другом. «Продукт управляется сообществом, и люди сами будут решать, что стоит продвигать в качестве общей позиции», — рассказывает Аргуж.

В дальнейшем стартап, возможно, также предложит инструменты, которые позволят малым инвесторам использовать акции на их пенсионном счете (популярный пенсионный план частной пенсионной системы в США). Как утверждает Аргуж, этот план также дает права акционеров, однако об этом никто не знает.

Цель Tulipshare состоит в том, чтобы побудить компании быстрее двигаться в направлении ESG (экология, социальная ответственность, управление). По словам Аргужа, сегодня большинство из них утверждают, что не вносят эти изменения, так как «этого не хотят акционеры». «Поэтому впервые появится группа акционеров, которая будет подталкивать их к этому», — заявляет Аргуж.

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