Крис Сюй: что известно об основателе SHEIN

Китайский маркетплейс SHEIN называют «TikTok для ecommerce». Он отправляет товары в 220 стран Европы, Азии, Америки и Ближнего Востока, а в 2021 году обошел по суммарным продажам в США H&M и Zara. Но успех был бы невозможен без трудолюбия и усилий его основателя и CEO. Рассказываем о нем подробнее.

Вот лишь некоторые из достижений SHEIN:

В 2020 году SHEIN стал самым обсуждаемым брендом в TikTok.

В мае 2021 году приложение SHEIN стало самым популярным в категории « шопинг» в США, обогнав Amazon (по данным App Annie).

В 2021 году мобильное приложение SHEIN зафиксировало более 7 млн активных пользователей в течение месяца только в США.

Одной из причин популярности маркетплейса стали низкие цены — некоторые покупатели сомневались в подлинности товаров и опасались, что сайт может быть просто мошеннической схемой. Другие же буквально признаются в зависимости от него.

Несмотря на успех платформы, его основатель остается непубличным человеком, и информация о нем остается противоречивой.

Что известно об основателе SHEIN

В сети практически нет фотографий Криса Сюя. Предположительно, на снимках изображен основатель SHEIN Крис (Янтянь) Сюй.

Фото в тексте: Not Boring

Он родился в США в 1984 году. Такие данные приведены в пресс-релизе 2013 года, хотя позднее представители компании утверждали, что Сюй появился на свет в Китае.

Будущий предприниматель получил высшее образование в Вашингтонском университете.

Его карьера началась в 2007 году в компании Nanjing Alldao, где он занимался маркетингом и SEO. Но Крис Сюй понимал, что хочет возглавить собственное дело.

Вместе с двумя соучредителями они запустили розничный интернет-магазин свадебных платьев. Доли распределили следующим образом: 45% получил Крис Сюй, 45% — Ван Сяоху, 10% — Ли Пэн. Позже компания полностью перешла под контроль Криса.

Впоследствии Ли Пэн рассказывал, что Сюй отличался крайней бережливостью: он требовал, чтобы затраты на маркетинг были как минимум на 70% ниже, чем у конкурентов, и уже будучи руководителем, мог сам потратить целый день, чтобы проанализировать данные покупателей. По воспоминаниям бывшего партнера, Сюй никогда не покидал работу ранее 23:00.

Усилия окупились. Интернет-магазин принес солидную прибыль, и в 2008 году Сюй основал компанию, которая впоследствии превратилась в SHEIN. Первоначально Крис занимался разработкой сайта, но позднее отошел от технических задач и переключился на продажи, маркетинг и стратегию.

Считается, что именно благодаря основателю и CEO проект отличается иннновационностью. Крис Сюй придумал программу сотрудничества с фэшн-блогерами и бонусную систему, а также начал сотрудничать с дизайнерами со всего мира.

Несмотря на то, что Сюй не имел опыта в управлении цепочками поставок, он смог быстро наладить хорошие отношения с поставщиками. В первую очередь за счет своевременной оплаты — для Китая это большая редкость.

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Фактически главный конкурент площадки — не Inditex или H&M, а Amazon. Программное обеспечение SHEIN объединяет более 6 тысяч китайских фабрик. Самые популярные товары определяются в режиме реального времени, что позволяет компании мгновенно размещать заказы и пополнять складские запасы.

Сотрудничество с множеством производителей позволяет постоянно тестировать новинки — иногда партия может составить всего несколько десятков единиц. По данным Rest of World, в период с июля по декабрь 2021 года SHEIN ежедневно загружал на сайт 2-10 тысяч новых товаров.

Почему мы так мало знаем о SHEIN

Крис Сюй не дает интервью. SHEIN заработала репутацию компании, которая игнорирует журналистов, избегает инвесторов и старается не привлекать внимания.

Бренд практически неизвестен в Китае, поскольку ориентируется на экспортные рынки. На самом деле он никак не афиширует свое китайское происхождение — упоминаний об этом нет ни на сайте, ни в официальных аккаунтах.

Почему компания, широко представленная в социальных сетях, дает о себе так мало информации? Причин может быть несколько:

сложные отношения США и Китая,

критическое восприятие китайских товаров у потребителей,

особенности глобальной бизнес-модели: у SHEIN нет определенного стиля, ассортимент универсален, и поэтому компании не нужно демонстрировать свою идентичность.

Планы и IPO

Пока непубличность SHEIN скорее шла на пользу бизнесу. Однако в январе 2022 года издание Reuters рассказало о планах компании выйти на Нью-Йоркскую биржу.

В последние годы китайские регуляторы ужесточают контроль над бизнесом, а в декабре 2021 года стало известно, что ограничения коснутся и листинга китайских компаний на зарубежных площадках. Выход на IPO может быть запрещен, если повлечет угрозу для национальной безопасности, сообщил Bloomberg.

СМИ со ссылкой на анонимные источники рассказали, что Крис Сюй задумался о переезде в США, чтобы избежать трудностей. В компании традиционно воздерживаются от комментариев.

По прогнозам, SHEIN сможет привлечь рекордную сумму: в прошлом году сообщалось, что компания ориентируется на оценку в $47 млрд, но планы пришлось отложить из-за ухудшения отношений между США и Китаем.

В статье использовались следующие источники:

Not Boring

Rest of World

KrASIA

Startup Talky

GET IN STARTUP

Guardian

Фото на обложке: Startup Talky