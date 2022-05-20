Объясняем Shiba Inu — что стоит за криптовалютой-мемом

Но после стремительного роста SHIB и последующего отката цены крипторынок задается вопросом: что ждет криптовалюту далее? Чтобы ответить на него, рассмотрим историю, технологические аспекты и дальнейшие планы проекта.

Shiba Inu появился в 2020 году как очередная криптовалюта-мем и своей популярностью обязан в первую очередь розничным инвесторам, которые искали недорогие токены. Псевдонимный основатель проекта позиционировал его как «убийцу Dogecoin». И если в 2021 году Dogecoin вырос на 3100%, то токен под тикером SHIB — на 49 000 000%.

Начало Shiba Inu

Shiba Inu — относительно новый проект, поскольку первая версия его технического описания (известная как WOOF paper) была выпущена в апреле 2020 года, всего за три месяца до выпуска токена SHIB в августе. Проект был интригующим по нескольким причинам.

Во-первых его разработчик Риоши (Ryoshi) использовал псевдоним — так же, как и автор биткоина Сатоси Накамото. Первоначально техническое описание было опубликовано на Github.

Несмотря на здоровый скептицизм, который окружал криптовалюту-мем из-за анонимности, Риоши, кажется, был мотивирован идеей децентрализации. Он не получил ничего от первоначального предложения токенов, что подтверждается Etherscan.

Риоши также заявлял, что начал проект в качестве добровольца и не потратил на него никаких средств. Все потенциальные активы SHIB, находящиеся в его распоряжении, он приобрел на открытом рынке.

Во время запуска около 50% токенов SHIB было отправлено на кошелек основателя Ethereum Виталика Бутерина, возможно, в качестве рекламного трюка. Бутерин утверждал, что он ранее не знал о транзакции, и отправил 90% полученных токенов на несуществующий адрес, чтобы изъять их из обращения. В то время они стоили около $6,7 млрд.

Бутерин уточнил, что «сжег» токены, чтобы вознаградить давних владельцев, поскольку его впечатлило, как «сообщества отнеслись к пожертвованиям». Оставшиеся SHIB Бутерин пожертвовал индийскому CryptoRelief и другим благотворительным организациям.

Что такое Shiba Inu?

Shiba Inu был запущен в качестве эксперимента. Целью было создание децентрализованного проекта из спонтанного сообщества.

«Мы верим, что благодаря силе коллективной децентрализации мы сможем создать нечто более сильное, чем когда-либо могла создать централизованная команда. Управляемый сообществом токен — ничто без объединенных людей, которые придают ему цель», — писал Риоши.

С технической стороны, SHIB — это токен ERC-20, построенный на блокчейне Ethereum, что означает, что у Shiba Inu нет собственной сети блокчейна. Таким образом, токен SHIB зависит от решений Ethereum. Повышенный спрос на токен приведет к увеличению сетевого трафика и платы за газ.

Риоши выбрал в качестве основы Ethereum, потому что он уже был защищен и создан, а также «чтобы гарантировать, что его проект может свободно меняться и развиваться без каких-либо внешних правил, влияющих на него».

Хотя для некоторых инвесторов отсутствие выделенного блокчейна может стать препятствием, использование устоявшейся сети имеет свои преимущества. Во-первых, Shiba Inu извлекает выгоду из надежной безопасности, производительности и активной команды разработчиков Ethereum.

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Это также позволяет Shiba Inu унаследовать все расширенные функции смарт-контрактов сети Ethereum. В конечном счете, это облегчит внедрение DeFi-приложений, связанных с Shiba.

Shiba Inu уже использует эти расширенные возможности DeFi с помощью Shibaswap, DeFi-платформы, которая позволяет пользователям получать пассивный доход, обеспечивая ликвидность, стейкинг и обменивая токены. Shibaswap также предлагает доступ к новым NFT и специфичным для крипторынка инструментам вроде трекеров портфелей.

Экономика Shiba Inu

В экосистеме Shiba Inu есть три криптовалюты, все они являются токенами ERC-20, построенными на Ethereum:

Shiba Inu ($SHIB),

Leash Dogecoin Killer ($LEASH),

Bone ($BONE).

SHIB — флагманский токен экосистемы Shiba Inu. Изначально у него был огромный начальный запас в 1 квадриллион, прежде чем Виталик Бутерин сжег 410 трлн токенов. Владельцы SHIB могут ставить или закапывать свои токены, чтобы заработать BONE в качестве награды. Участники сети SHIB также зарабатывают 0,1% от всех комиссий за свопы ETH на ShibaSwap.

LEASH — это второй токен в экосистеме. Он имеет высокую долларовую стоимость из-за его относительно низкого предложения в 107 646 токенов. Владельцы LEASH могут разместить токен и использовать его для обеспечения ликвидности для пары LEASH-ETH, чтобы заработать токены BONE.

Третий токен — BONE с фиксированным запасом в 250 млн токенов. BONE будет функционировать как токен управления сетью, предоставляя право голоса по будущим предложениям в рамках Doggy DAO, который планируется запустить в 2022 году.

Также BONE будут выдавать в качестве награды за стейкинг и предоставление ликвидности на ShibaSwap. Кроме того, BONE также можно разместить, чтобы получать большее вознаграждение в виде токенов BONE и использовать для обеспечения ликвидности для торговой пары BONE-ETH, вознаграждая поставщиков ликвидности 0,1% от всех доходов от свопов DAI и USDT.

Что отличает Shiba Inu от других?

Первое, что выделяет Shiba Inu, — это то, что он начался как эксперимент, чтобы проверить дух коллективной децентрализации. Более того, у команды разработчиков не было никакого процента выделенных токенов, что делает ее одной из первых криптовалют с децентрализованным предложением токенов.

Пока непонятно, станет ли Shiba Inu лучше проектов, созданных централизованными командами. Но он уже доказал, что это нечто большее, чем просто еще один исчезающий мемкоин.

Еще один отличающий фактор — управление сообществом с помощью Doggy DAO. Это позволяет пользователям, имеющим минимум 30 тысяч BONE, выдвигать предложения, за которые сообщество может проголосовать. Doggy DAO — это важный шаг для Shiba Inu на пути к полной децентрализации.

В-третьих, проект разрабатывает ShibaNet — децентрализованный рынок с «методологией сбора, торговли, покупки и продажи полностью децентрализованным образом». Торговая площадка будет иметь возможность распределять остаточные платежи или роялти между сторонами, используя взаимозаменяемые токены. Система также позволяет автоматически распределять роялти через блокчейн.

В планах ShibaNet — представить стейблкоин SHI, привязанный к 1 центу США, который будет использоваться для покупки товаров и услуг.

Критика

Shiba Inu начинался как криптовалюта-мем с псевдонимным основателем. Это не самая удачная комбинация для индустрии, которая славится мошенниками. Тем не менее, проект завоевал доверие благодаря демократизированному распределению токенов и системе, которая постепенно передает управление сообществу через DoggyDAO.

Во-вторых, Shiba Inu — это токен ERC-20, что означает, что он не имеет собственного блокчейна и подвержен влиянию той же загруженности рынка и цен на газ, что и транзакции Ethereum. В результате задержки в обработке транзакций из-за растущей популярности Ethereum, вероятно, ограничат производительность Shiba.

Чтобы устранить эти недостатки, Shiba Inu разрабатывает собственную блокчейн-сеть под названием Shibarium. Помимо увеличения пропускной способности сети, Shibarium стремится снизить комиссию за транзакции и «обеспечить, чтобы другие продукты и услуги имели простую, дешевую и легкую платформу для создания».

Бен Каселин, глава отдела исследований и стратегии AAX, отмечает, что его беспокоит, что в последние несколько лет цена Shiba Inu устойчиво росла.

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«Shiba Inu процветала на хайпе, динамике толпы и том же инфляционном давлении на макроуровне, которое приводило к росту цен по всем классам активов. ShibaSwap и подобные приложения позволяют мемным криптовалютам использовать спрос на обслуживающие программы, но, учитывая высокие тарифы Ethereum на газ, размещать Shiba или использовать его функции вряд ли экономически разумно», — утверждает он.

Казелин также выражает обеспокоенность, что Shiba Inu может не попасть в клуб распространенных криптоактивов.

Перспективы на будущее

Shiba Inu реализует ряд проектов, в том числе собственную блокчейн-сеть Shibarium и стейблкоин SHI. Заранее определенных сроков запуска Shibarium нет, но она добавит различные новые варианты использования, повысит общую пропускную способность транзакций и снизит комиссию за транзакции.

Социальный клуб Shiboshis предназначен для владельцев SHIBOSHIS, коллекции из 10 тысяч NFT, созданных Shiba Inu, которые были распроданы вскоре после запуска в октябре 2021 года. Владельцы NFT в конечном итоге смогут участвовать в стратегической игре на Shiboshis The Game, хотя сроки ее выпуска не указаны.

Shiba Inu также работает над собственной метавселенной Shibverse.

Что ждет Shiba Inu? Наверняка скромный имидж недорогой и близкой всем монеты-мема поможет ей и дальше сохранять популярность у криптоинвесторов, уставших от других технически сложных и часто запутанных криптопроектов.

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Фото на обложке: Dennis Diatel / Shutterstock