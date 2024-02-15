Этот африканский стриминг обошел Netflix и Amazon Prime

Теперь Showmax ставит перед собой новую амбициозную цель — 50 млн подписчиков и $1 млрд дохода в течение следующих пяти лет.

Стриминговая компания Showmax работает всего 8 лет, но за это время стала главным фаворитом Африки , обойдя мировых гигантов. На конец года доля ее доля на рынке составляла почти 39%, а доля Netflix — 33,5%.

В 2015 году от ведущей развлекательной компании Африки MultiChoice отделился стриминговый сервис Showmax.

По данным исследовательской компании Omdia, на конец ноября 2023 года у него было 2,1 млн подписчиков, а у Netflix —1,8 млн. В том же месяце рыночная доля Showmax выросла почти до 39%, в то время как у Netflix упала до 33,5%.

Amazon Prime Video с большим отрывом занимает 3 место, набрав всего 300 тысяч подписчиков.

Showmax обогнал Netflix на фоне острой конкуренции, назревающей в африканском стриминге, где за деньги потребителей борются глобальные гиганты, крупнейшие телекоммуникационные компании и локальные приложения. В январе Prime Video объявила, что сократит операционный бизнес в Африке и на Ближнем Востоке и прекратит выпускать оригинальный контент.

Компания выделялась среди конкурентов благодаря глубокому пониманию местных предпочтений и тщательно подобранному контенту, соответствующему интересам местной публики.

Showmax сотрудничает с HBO и Comcast, чтобы предоставлять зрителям высококачественный международный англоязычный контент, и в то же время наладила прочные отношения с африканскими авторами контента. Также у платформы есть права на трансляцию английской Премьер-лиги, для которой она предлагает специальный тарифный план подписки.

«За последние несколько лет Showmax переиндексировал местный контент, и долгосрочное влияние этой стратегии ясно видно, — рассказывает киноинвестор и технологический предприниматель Джейсон Нкоджу. — Это масштабная игра, которую глобальные стриминговые компании, похоже, не до конца понимают... Массовый рынок предпочитает собственный контент».

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В 2020 году Showmax приобрела эксклюзивные лицензионные права на трансляцию контента HBO в Африке, что стало одним из самых больших преимуществ для компании.

В марте 2023 года Comcast — материнская компания Universal Pictures, NBC, Peacock, Sky, DreamWorks Animation и Telemundo — купила 30% акций Showmax через NBCUniversal. Это дало африканской компании доступ к передовым технологиям, гарантирующим выживание на конкурентном рынке, и англоязычным блокбастерам, в том числе сериалам и фильмам от BBC, Lionsgate, ITV, Paramount, Sony и Warner Bros.

Присутствие Comcast поможет еще больше укрепить позиции Showmax, считает CEO директор Марк Джури: «Это позволяет нам инвестировать в гораздо большее количество местных программ, и поэтому, когда они объединяются с международным контентом со всего мира и лучшими спортивными трансляциями, мы знаем, что у нас есть победитель».

Пользователи Showmax в Нигерии и Южной Африке рассказывают, что предпочитают платформу другим из-за ее широкого ассортимента местного и международного контента.

«Showmax — это все равно что смотреть нигерийское телевидение без телевизора», — говорит Эми Наассин, менеджер по персоналу из Лагоса.

Впрочем, некоторые отмечают, что взаимодействие с приложением Showmax оставляет желать лучшего. Писатель из Лагоса Тохиб Ланлехин рассказывает, что использует Showmax только для определенного контента. «Иногда я забываю, что у меня есть подписка на Showmax, и Netflix по-прежнему занимает у меня первое место. Проблема связана с поиском. Если вы не знаете, что ищете, вы, скорее всего, этого не найдете» —объясняет он.

В январе региональный менеджер Showmax в Нигерии Опейеми Филани рассказал, что компания запустила новое приложение, разработанное в сотрудничестве с Comcast, в котором нет этих проблем. «Мы упростили поиск интересных фильмов, добавив поиск по таким деталям, как реплика из фильма», — говорит он.

Самое большое преимущество Showmax — обширная сеть материнской компании MultiChoice: она управляет кабельной сетью и запускает телеканалы по всей Африке с 1995 года, рассказывает Мари Лора-Мунгаи, основательница консалтинговой компании Restless Global.

Выручка MultiChoice в 2023 финансовом году составила 59,1 миллиарда рандов ($3,1 млрд), большая часть которых пришлась на спутниковую службу прямого вещания DSTV. Южноафриканский медиааналитик и телекритик Тинус Феррейра рассказывает, что MultiChoice много лет использовала свой телевизионный бизнес для поддержки стриминга: «DStv приносит прибыль, и MultiChoice может использовать это, чтобы рекламировать Showmax».

В начале этого года Showmax озвучила цель в 50 млн подписчиков и $1 млрд дохода в течение следующих пяти лет.

Эксперты полагают, что для достижения этой цели компании придется превзойти ожидания по нескольким факторам, включая ее ценовую стратегию и налаженные отношения с Comcast. В 2024 году Showmax снизил абонентскую плату почти на 50%.

«Showmax хочет сначала увеличить число своих подписчиков, поскольку это то, в чем заинтересованы инвесторы, прежде чем снова повысить цены, как это сделал Netflix, — объясняет Феррейра. — Showmax не сможет оставаться таким дешевым вечно, но сейчас это помогает стимулировать рост числа подписчиков».

Лора-Мунгаи отмечает, что Showmax необходимо тщательно оценить риски того, что партнерство с Comcast не принесет успеха в долгосрочной перспективе.

По ее мнению, различия в культуре работы могут привести к разногласиям: «Еще предстоит выяснить, полностью ли Comcast осознала сложности ведения бизнеса в Африке и проявила терпение, необходимое для преодоления проблем этого рынка».

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