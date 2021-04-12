Мемы, гороскопы и общение: маркетинговые приемы для социальных сетей от Skittles

У компании Skittles 21 млн подписчиков в Facebook, и это вполне заслуженный успех. Вот три стратегии команды Skittles, которые позволяют поддерживать рост продаж и просмотров. Они будут полезны тем, кто хочет продвигать свой бренд в социальных сетях.

Опора на развлекательный контент

Люди приходят в социальные сети, чтобы развлекаться, а не просматривать рекламу. Если ваш аккаунт направлен исключительно на рекламу продукта, скорее всего, большой популярности вы не получите. Вместо этого лучше сосредоточиться на развлекательном контенте.

Страница Skittles привлекает пользователей шутками и хитроумными мемами. Многие компании настороженно относятся к использованию юмора, а особенно мемов, так как считают, что это принижает образ или профессионализм бренда. Команда Skittles нашла способ избежать этого.

Бабушка: «Раньше в Skittles Original был вкус лайма». Внук: «Хорошо, бабушка, а теперь пора прилечь». Скриншот: страница Skittles в Facebook

Мемы оформлены в фирменном стиле Skittles: небо на фоне, яркие цвета и освещение. Компания использует юмор, не отклоняясь от образа своего бренда.

Совет. В первую очередь SMM должен развлекать — именно за этим люди и приходят в социальные сети. Поэтому, когда в следующий раз вы будете делать пост о новом продукте, добавьте то, что порадует или рассмешит подписчиков. Придерживайтесь фирменных оттенков и визуальных эффектов. Так вы сможете не только привлечь к себе внимание в соцсетях, но и поддерживать образ бренда.

Общение с подписчиками

Не обязательно посвящать каждый пост продаже товаров и услуг. В большей части публикаций Skittles задает вопросы.

«Кого-нибудь преследует великолепный вкус Skittles во сне?». Скриншот: страница Skittles в Facebook

«Угадайте, какой сериал мы смотрим?». Скриншот: страница Skittles в Facebook

Так компания выстраивает отношения с подписчиками. Людям не нравится, когда им постоянно пытаются что-то продать. Skittles не делает этого, и аудитория бренда намного лучше реагирует на публикации о новых продуктах.

Совет. Это касается любого бизнеса. Например, если вы продаете одежду, спросите у подписчиков, какие тенденции их привлекают, а каких они стараются избегать. Соберите несколько образов и узнайте, какой им понравился больше всего. Так вы показывает, что их мнение ценится (особенно если вы будете отвечать на комментарии).

Также можно попросить подписчиков задавать вопросы вам. Обычно такую рубрику проводят в сторис Instagram. Когда люди видят, что вы обращаетесь лично к ним, они с большей вероятностью станут постоянными клиентами.

Рубрики контента

Skittles регулярно выпускает контент на определенные темы. Например, каждые несколько месяцев публикуются гороскопы для разных знаков зодиака.

Скриншот: страница Skittles в Facebook

Такие рубрики развлекают подписчиков и дает им весомый повод возвращаться на страницу снова и снова.

Совет. Придумайте собственные уникальные серии контента на основе тематики вашего бренда. К примеру, если вы изготавливаете свечи, запустите серию, в который вы просите подписчиков проголосовать за один из двух выдуманных ароматов свечей. Если вы ведете блог о здоровье, регулярно делитесь краткими обзорами распространенных медицинских заблуждений.

Чтобы придумать рубрику, просто представьте себя на месте своего подписчика. Подумайте, заинтересовал ли бы вас этот контент, если бы он встретился в ленте.

Вывод

Все эти стратегии направлены на то, чтобы сделать страницу Skittles не просто коммерческой, а интересной. Ни в одной из публикаций Skittles продукт не продается напрямую.

Чтобы добиться долгосрочного успеха, сначала привлеките людей интересным контентом, заполучите их доверие и только потом продавайте продукт.

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