Почему падает популярность умных домов

Умный дом кажется перспективной концепцией как для потребителей, так и для технологических компаний: смарт-устройств и производителей становится все больше. Однако это одна из немногих категорий потребительской электроники, которая не растет в денежном выражении. Представители отрасли считают: рынок становится все более массовым, но не решает существующие проблемы.

В июле 2021 года Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association, CTA) представила отчет о состоянии сектора потребительской электроники. По ее прогнозу, в этом году его выручка достигнет рекордных $487 млрд. Особенно вырастут продажи персональных фитнес-устройств (+40%), смартфонов (+15%), ноутбуков (+11%) и беспроводных наушников (+8%).

Несмотря на оптимизм, в отчете есть и не слишком радужные прогнозы. Так, продажи устройств для смарт-домов в 2021 останутся на уровне $15 млрд, хотя в физическом выражении вырастут на 11%.

CTA объясняет это конкуренцией: чем больше производителей появляется на рынке, тем ниже цены. Но, возможно, дело в другом. Иногда смарт-дома просто не стоят инвестиций, если у владельца нет бесконечного запаса времени и терпения.

О наболевшем

Если мы нажимаем кнопку на смартфоне, например чтобы позвонить или сделать фото, то ожидаем, что она будет работать всегда. Но устройства для умных домов функционируют иначе.

Автор Fast Company Джаред Ньюман рассказывает, что недавно шторы в его спальне, подключенные к голосовому помощнику Alexa, не опустились в назначенное время. А потом только одна из них раздвинулась. При этом голосовой помощник не дает обратной связи, если что-то не получается. Все, что он мог сделать, это пробовать еще раз, пока процедура не сработает как надо.

Такое происходит довольно часто.

Как-то Google Ассистент несколько дней подряд не устанавливал будильник и не читал предстоящие события календаря. Потом ошибка исправилась без объяснения причин. Термостат Ecobee иногда застревает на одной температуре, и его нужно перезагрузить. Лампочки могут не синхронизироваться. И практически каждый владелец умной колонки сталкивался с тем, что она включает неправильную музыку.

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Аналитик Creative Strategies Каролина Миланеси считает: проблема в том, что устройства для умных домов не устранили эти недочеты, хотя этот рынок становится все более массовым. Вместо этого появляется только больше новых устройств и сценариев использования, а значит и больше ситуаций, в которых что-то может пойти не так.

«Первые покупатели, очевидно, более терпеливы, — говорит она. — Но когда рынок становится более зрелым, это уже никто не хочет терпеть. Никому не понравится, что на устройство нельзя положиться. Если будильник не сработает, будут последствия».

Слишком много проблем

Непросто даже разобраться, что купить в первую очередь. Этапы устройства умного дома довольно запутаны, и в итоге можно просто приобрести кучу несовместимых устройств. Джаред Ньюман рассказывает, что освещение SmartThings в его спальне не работает с ассистентом Apple Siri, а шторы Tilt управляются только через Alexa.

Чтобы управлять устройством Liftmaster, которое открывает ворота гаража по голосу, приходится сначала подключить его через стороннюю службу IFTTT. Умная лампочка Philips Wiz у офиса не работает с системой Apple HomeKit (хотя это делает отдельный подбренд Philips Hue).

Даже чтобы просто включить музыку в нескольких умных динамиках, приходится пробираться через несколько протоколов. Звуковая панель Sonos Beam реагирует на голосовые команды Google Assistant или Alexa, но поддерживает только многоканальное аудио от динамиков Sonos или Apple AirPlay. Чтобы подключить ее к устройствам Google Home или Echo, сначала нужно включать в телевизор Chromecast или Fire TV (или и то, и другое).

Пару недель назад, рассказывает Ньюман, он полностью потерял контроль над лампочками SmartThings. Причина в том, что Samsung решил прекратить поддержку продукта, запущенного три года назад, и превратить медиаплеер Nvidia Shield TV в концентратор SmartThings.

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Теперь Ньюману придется установить другой концентратор, на который Samsung предлагает ему скидку. Проблема в том, что для этого требуется заново настроить сопряжение каждой лампочки. С чем-то подобным в прошлом году столкнулись владельцы Wink, когда компания ввела обязательную подписку.

Когда журналист объясняет это все жене, она закатывает глаза. Она спокойно относится к его увлечению смарт-устройствами, но хорошо знает, как они могут раздражать. В конце концов, ей приходится устанавливать те же приложения и запоминать те же команды, а также обучать Google Ассистента распознавать ее голос, чтобы работали определенные функции.

Нестабильная работа умного дома убедила ее отказаться от покупки целых категорий устройств, в первую очередь, умных дверных замков. Также супруги решили не устанавливать видеонаблюдение. Производители таких девайсов, похоже, не понимают, что дома они не могут сосредоточиться только на одном человеке.

Набирая обороты

Как и следовало ожидать, прогноз CTA в отношении умных домов по-прежнему оптимистичный. Руководитель по исследованиям Рик Ковальски отмечает: 2020 год был «поворотным годом» для рынка смарт-устройств, выручка которого выросла на 5%.

Несмотря на то, что в этом году рост замедляется, Ковальски ожидает, что отдельные категории покажут выдающиеся результаты. Например, бытовые роботы — это не только пылесосы, но и гаджеты для мытья пола и стрижки газона.

«Со временем, по мере того как люди продолжат улучшать дома, они увидят возможности для перехода на подключенные устройства и создания своей домашней сети», — говорит Ковальски.

Возможно, Ковальски прав, в том смысле, что со временем у людей будет все больше гаджетов. Но изначально смарт-дома должны были не просто автоматизировать какие-то случайные задания. Предполагалось, что такие компании, как Amazon, Apple и Google, создадут комплекс управления домом, связав несколько устройств.

Идея была в том, что умный будильник будет знать, что надо открыть шторы и включить свет утром, а трекер сна понизит температуру в помещении, если пользователю некомфортно.

Сейчас компании продолжают искать способы это сделать.

Google Ассистент все еще пытается заменить функции, которые раньше предлагались в устройствах Google Nest, например режимы «Дома» или «Вне дома».

У Apple по-прежнему есть два отдельных интерфейса для автоматизации дома — приложение Home и ярлыки.

Amazon поддерживает три отдельные системы умного дома через Alexa, Ring и Blink.

Только недавно все три технологических гиганта договорились о едином протоколе беспроводного умного дома, который позволил бы пользователям устанавливать меньше мостов и концентраторов.

Пока установка все еще сложна, и ситуация, похоже, улучшится не скоро.

«Люди продолжают покупать термостаты, замки и светильники, но я не знаю, продвинули ли мы отрасль вперед с точки зрения опыта, — говорит Миланеси. — На самом деле они не такие умные».

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