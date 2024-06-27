Способы оплаты смартфоном в 2024 году

Количество людей, оплачивающих покупки в магазинах телефоном вместо банковской карты, растет несмотря на ограничения со стороны Apple, Google и Samsung. У российских компаний появились альтернативные системы бесконтактных переводов между платежными терминалами и смартфонами. В статье рассмотрим пошаговый алгоритм оплаты смартфоном в 2024 году.

Содержание

Как платить телефоном вместо карты

Мобильные телефоны имеются у большинства граждан России. В течение прошедших 5–7 лет на многие модели производители устанавливают NFC-модули. Они позволяют перечислять деньги за покупки в магазине телефоном вместо карты.

Коротко об NFC

Технологию Near Field Communication, или NFC, создали для бесконтактной передачи информации на короткое расстояние. Приемник и передатчик не может разделять более 10–13 см. Главное преимущество смартфонов, оборудованных таким чипом — более скоростное сопряжение с другим устройством, чем через Bluetooth или Wi-Fi.

У NFC имеются следующие режимы работы:

Эмуляция оплаты в магазинах картами. В этом случае смартфон сумеет рассчитаться за покупки. Обмен данными между 2 устройствами в одноранговом режиме. Благодаря этому можно передать список контактов, файлы с фотографиями. Чтение и запись. Смартфон копирует информацию в виде NFC-тегов и сохраняет ее в памяти.

Впервые возможность оплачивать покупки телефоном вместо карты появилась в 2006 году. Этой моделью стал раскладной смартфон Nokia 6131.

Инструкция по оплате смартфоном

Чтобы настроить бесконтактные платежи на мобильном телефоне с ОС «Андроид», нужно выполнить следующие действия:

Проверить по инструкции или на портале производителя, имеется ли модуль NFC на смартфоне. Открыть меню настроек. Щелкнуть по кнопке «Еще». Найти надпись NFC. Перевести ползунок рядом с ней вправо для активации бесконтактного режима.

Далее выбрать систему платежей. Раньше владельцы смартфонов на ОС «Андроид» пользовались приложением Google Pay. Сейчас оно заблокировано. Поэтому в качестве способа оплаты часто обращаются к системе Mir Pay. Она работает с картами любых банков.

Чтобы начать оплачивать покупки в магазинах телефоном вместо карты с помощью «Мир Пэй», нужно сделать так:

Скачать загрузочный файл приложения из магазина RuStore или AppGallery. Запустить инсталлятор для установки программы. Открыть приложение кликом по его иконке. Принять политику конфиденциальности нажатием на кнопку «Начать». Выбрать учетную запись для продолжения работы. Разрешить приложению доступ к камере смартфона.

Добавить карту для бесконтактной оплаты покупок через телефон можно такими способами:

Ввести номер вручную.

Сфотографировать, если дано разрешение на работу приложения с камерой.

Отсканировать модулем NFC.

3 способ проще остальных, поскольку надо приложить карту к корпусу смартфона и дождаться вибрации, подтверждающей ее регистрацию.

Далее нужно сделать так:

Ввести код с нижней стороны карты. Щелкнуть по полю «Продолжить». Дождаться СМС из банка.

Инструкция по настройке «Мир Пэй» состоит из следующих пунктов:

Запустить приложение. Кликнуть по кнопке установки карты как основного средства платежа на главном экране. Подтвердить свои действия.

Другой способ активации состоит из таких шагов:

Открыть главное меню программы. Перейти к настройкам. Выбрать раздел платежных приложений по умолчанию. Поставить метку напротив Mir Pay.

Теперь оплачивать смартфоном покупки менее 3 тыс. рублей можно без разблокировки телефона. Для перевода более крупных сумм нужно активировать экран. Далее устройство подносят к терминалу задней стороной и дожидаются уведомления о прошедшем платеже.

Бесконтактная оплата с iPhone

На «айфонах» функция NFC активируется автоматически. Смартфоном можно сканировать и отправлять данные, не посещая меню настроек. Но количество способов оплаты смартфоном ограничено.

Как узнать, поддерживает ли смартфон оплату без карты

Чтобы выяснить, можно ли оплатить покупку телефоном без карты, нужно знать его модель. Все доступные способы бесконтактной оплаты поддерживают iPhone 6 серии и выше. У смартфонов с Android чипы NFC появились у версии 4.0, но узнать точную информацию можно в инструкции или на портале производителя.

Кроме того, наличие модуля для бесконтактной оплаты проверяют в настройках телефона.

Для этого нужно следовать инструкции:

Разблокировать экран мобильного телефона. Открыть настроечное меню. Зайти в раздел подключений. Найти значок NFC.

Если найти такой раздел не получилось, вводят название модуля в поисковой строке в верхней части экрана.

Существуют приложения, которые находят аппаратные характеристики смартфона:

Device Info,

Inware,

DevCheck Hardware and System Info,

Geekbench 5,

CPU-Z.

Единственной задачей утилиты NFC Check разработчики сделали проверку статуса модуля беспроводной оплаты.

Нужен ли интернет при оплате смартфоном

Сервисам, которые работают с бесконтактными платежами, не нужна передача реквизитов через интернет. Зашифрованные банковские данные карт хранятся в смартфоне, и их передача посредством NFC происходит с помощью радиосигнала. Связь с банком через интернет осуществляет терминал, к которому прикладывают телефон.

Читайте по теме:

Топ лучших смартфонов 2024 года

«Сбер» запустил оплату в Турции с помощью SberPay

Недостаток оплаты смартфоном без подключения к сети — ограниченное количество транзакций. В системе «Мир Пэй» установлен лимит на 10 платежей подряд.

Способы бесконтактной оплаты телефоном в России в 2024 году

В 2024 году есть и другие способы бесконтактной оплаты телефоном кроме приложения Mir Pay.

Для Android

Большинство приложений, которые разработаны российскими банками для оплаты смартфоном, удалены из магазина Play Market. Но остались другие способы оплаты телефоном с операционной системой Android.

Некоторые банки выпускают наклейки со встроенным чипом. Они являются полными копиями пластиковых карт. Если их приклеить на корпус смартфона или другой предмет, то оплачивать покупки можно бесконтактным способом.

В «Системе быстрых платежей» работает утилита «СБПей». С ее помощью можно оплатить покупки через сканер QR-кодов. Расчеты с магазином становятся доступны после привязки приложения к банковскому счету. Программа сама предлагает сделать это в автоматическом режиме. Но можно ввести данные и вручную. Приложение разрешает привязывать несколько счетов из разных банков.

Оплачивать покупки надо так:

Запустить программу. Навести камеру телефона на QR-код. Выбрать счет. Разрешить перевод.

При шопинге в интернет-магазинах рассчитаться с ними можно, если выбрать средством оплаты СБП. Платформа сгенерирует QR-код и отправит его покупателю.

Сервис SberPay Сбербанка России работает со своими картами любой платежной системы. Загружают утилиту на порталах sberbank.ru или apps.sber.ru.

Алгоритм работы со SberPay таков:

Запустить программу. Зайти в меню настроек. Выбрать оплату через SberPay.

Для расчета в кассе магазина надо поднести смартфон к терминалу и подтвердить платеж. На онлайн-площадках в качестве инструмента выбирают сервис «Сбербанк Онлайн». Если авторизация проведена через Сбер ID, то рассчитаться за покупку можно любой картой банка.

Владельцы смартфонов Honor и Huawei расплачиваются в магазинах с помощью Huawei Wallet. Для этого скачивают установочный файл в AppGallery, в приложении регистрируют карты UnionPay.

В России их можно оформить в отделениях следующих финансовых организаций:

Газпромбанка,

Россельхозбанка,

Совкомбанка,

банка «Солидарность».

Для оплаты подходят терминалы, отмеченные логотипами Huawei Pay или UnionPay.

Свои приложения для NFC создали некоторые банки, торговые сети, онлайн-площадки:

Т-Банк,

Альфа-Банк,

МТС-Банк,

«Яндекс».

Они настроены на бесконтактную оплату телефонами, к которым привязаны карты «Мир», Visa, MasterCard.

Для iPhone

Создатели утилиты Apple Pay заблокировали для российских владельцев «айфонов» функцию бесконтактных платежей и доступ к модулю NFC. Теперь его нельзя использовать вместе со сторонними приложениями.

Читайте по теме:

Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay

Сбер показал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой

Несмотря на такие ограничения со стороны производителя, остались другие способы оплаты телефоном:

Платежный стикер. Если наклеить его на iPhone, он заменит банковскую карту. «СБПей». Приложение до сих пор загружается из виртуального магазина AppStore. QR-код. При таком способе оплаты модуль NFC не задействован. Поэтому владельцы iPhone быстро рассчитываются за покупки в магазинах. В некоторых из них начали делать скидки 1–3%, чтобы компенсировать невозможность начисления кешбэка.

Хотя смартфоны с операционной системой Android предоставляют пользователям больше способов бесконтактной оплаты, обладателям техники Apple тоже необязательно носить с собой карты разных банков.

Фото на обложке: Unsplash