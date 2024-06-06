Stripe: самая дорогая финтех-компания в Кремниевой долине

Уже через четыре года стартап получил статус единорога. Сегодня сервисами Stripe пользуются такие гиганты, как Amazon, Google, Lyft, Shopify, Salesforce и Zoom.

Stripe — это финтех-компания, разрабатывающая программное обеспечение и предоставляющая услуги по обработке платежей. Ее основали братья Патрик и Джон Коллисоны в 2010 году, во время учебы в колледже.

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Что такое Stripe и зачем он нужен

В основе бизнес-идеи Stripe лежит разочарование — в то время настраивать интернет-платежи было слишком сложно. Братья увидели потребность в простой платформе с понятным интерфейсом, которую было бы легко интегрировать в сайты и мобильные приложения.

В мае 2011 года стартап Stripe получил $2 млн инвестиций от Sequoia Capital, Питера Тиля и Andreessen Horowitz.

В 2014 году Stripe достиг статуса единорога. Сегодня Stripe — самый ценный финтех-стартап в мире с оценкой в $65 млрд. Его капитализация достигла пика в марте 2021 года, составив $95 млрд.

Stripe занимает сильные позиции на рынках Европы и США, его штаб-квартиры расположены в Сан-Франциско и Дублине. Платформа обрабатывает транзакции на сотни миллиардов долларов в год, взимая с каждой около 2-3%.

Сегодня Stripe поддерживает более 100 методов оплаты по всему миру, в том числе:

кредитные карты Mastercard, Visa и Discover;

банковские переводы и предварительно разрешенные списывания в американских и канадских долларах, а также во многих других валютах;

платформы потребительских кредитов «Покупай сейчас, плати потом», например, Affirm и Afterpay;

мобильные платежные сервисы, такие как Apple Pay и Google Pay;

электронные платежные системы, в том числе PayPal.

Также компания предлагает кассовые терминалы, оказывает услуги кредитования, выпуска банковских карт и составления пользовательских отчетов, занимается управлением рисками и защитой от мошенничества.

В 2014 году Stripe запустила поддержку криптоплатежей, но уже в 2018 году перестала принимать транзакции в биткоинах, объяснив, что монета «стала в большей степени активом, чем средством обмена».

Кстати, это не первый стартап братьев Коллисонов. До этого они запустили Auctomatic и в 2008 году продали его за $5 млн компании Live Current Media.

Компания в период пандемии

Коронавирус ускорил переход на онлайн-платежи, что стало мощным стимулом для роста бизнеса Stripe.

«Произошел резкий переход от офлайн- к онлайн-экономике, — заявил Джон Коллисон, сооснователь и президент Stripe в интервью CNBC. — Мы наблюдаем, как открываются новые предприятия и как старые, ранее торговавшие исключительно офлайн, начинают переходить в онлайн».

В 2021 году общая сумма платежей, обработанных Stripe, составила $640 млрд — на 60% больше, чем годом ранее. По данным компании, каждый день к платформе подключались 1400 новых компаний и 100 НКО.

В результате валовый доход Stripe в 2021 году достиг почти $12 млрд, что примерно на 60% выше, чем годом ранее.

Самый дорогой финтех-стартап

Такие впечатляющие финансовые показатели не могли не привлечь внимание инвесторов.

В марте 2021 года Stripe провел раунд финансирования серии H на $600 млн от таких инвесторов, как Fidelity и Суверенный фонд благосостояния Ирландии, и получил оценку в $95 млрд.

Это принесло Stripe статус самой ценной частной компании США (позже это звание перешло к SpaceX). Однако Stripe все еще превосходит по стоимости стартапы в области финансовых технологий.

Как у Stripe получилось вырасти почти до $100 млрд

Вот пять причин, позволивших Stripe стать самым ценным финтех-стартапом в США.

Простота в использовании

До появления Stripe настройка приема платежей по кредитным картам, особенно онлайн, была огромной проблемой. Надо было работать с существующей платежной компанией по обслуживанию торговых точек и настраивать сложные системы и интеграции. Братья Коллисоны увидели, насколько это сложно и решили, что должен быть способ все упростить.

Благодаря их продукту принимать платежи стало как никогда просто — достаточно добавить на сайт несколько строчек кода. Все хлопоты берет на себя Stripe.

Легкость настройки

Stripe поддерживает практически в любую онлайн-платформу. У Stripe есть встроенные интеграции с Squarespace, Memberful, Shopify и BigCommerce, а также с сотнями других компаний. Даже тот, кто не разбирается в коде, сможет настроить сайт на работу со Stripe.

Забота о клиентах

Stripe славится сервисом и поддержкой клиентов. Это особенно важно, учитывая, что большинство из них — малые предприятия без большого опыта в сайтах, коде или обработке платежей.

При этом Stripe, в отличие от других сервисов, остается за кадром. Если сайт проводит платежи через PayPal, покупатель это заметит. Для оплаты потребуется покинуть страницу, перейти на сайт PayPal, ввести данные, а затем пользователя перенаправят обратно.

Это не лучший пользовательский опыт. В то же время Stripe обрабатывает платежи незаметно, при этом оставаясь полностью прозрачным для клиента.

Умный наём

Говорят, что в Stripe оценивают соискателей при помощи так называемого «воскресного теста». Он состоит всего из одного вопроса: «Если бы этот человек работал по воскресеньям, хотели бы вы прийти и поработать с ним?». И если ответ отрицательный, нанимать его не стоит.

Одно из преимуществ хорошего найма заключается в том, что это самовоспроизводящийся цикл. Компания нанимает отличных работников и создает культуру, в которой люди хотят ходить на работу. Это привлекает талантливых специалистов, которые хотят работать там, где их оценят и позволят реализоваться.

Вариант по умолчанию

Со временем для многих малых бизнесов Stripe стала выбором по умолчанию в том, что касается приема онлайн-платежей. Это особенно актуально, так как в последнее время миллионы людей ищут способы запустить бизнес онлайн.

Однако в 2023 году компания утратила статус самого ценного стартапа Кремниевой долины, когда привлекла $6,5 млрд в серии I при оценке в $50 млрд.

В 2024 году Stripe заключила с инвесторами сделку о выкупе акций у бывших и действующих сотрудников. В ходе новой сделки компанию оценили в $65 млрд — на 30% выше, чем ранее, но все еще ниже пикового значения.

Какие компании используют Stripe

На момент запуска Stripe ориентировалась на стартапы, малый и средний бизнес, предоставив разработчикам быстрый и легкий способ принимать платежи в интернете. По мере роста этих компаний росла и Stripe, у которой стало появляться все больше корпоративных клиентов.

Постепенный рост клиентской базы отражался и в запусках новых продуктов.

В 2012 году был представлен сервис Connect, ориентированный на платформы и маркетплейсы вроде Shopify и Lyft, которым требовалось принимать платежи от множества пользователей.

В 2018 году запущен Billing для SaaS-компаний, например Figma, Slack и Zapier.

В 2022 году представлена опция Financial Connections, которая упрощает платежи для банковских аккаунтов, что необходимо для клиентов из B2B, в том числе Atlassian и Maersk.

Постоянная адаптация позволила Stripe обеспечивать потребности самых разных компаний.

Клиенты Stripe — это интернет-магазины, НКО, SaaS, финтех, туристические, образовательные и медицинские компании, а также платформы, которые действуют как посредники между покупателями и продавцами. Stripe также популярна у разработчиков и фрилансеров, создающих сайты и мобильные приложения.

Крупнейшие пользователи сервисов Stripe — Amazon, Google, Lyft, Shopify, Salesforce и Zoom. CEO Stripe Патрик Коллисон отмечает, что намерен предоставить малым предприятиям инструменты, которые позволят им конкурировать с гигантами на равных. Для этого в 2016 году компания запустила Stripe Atlas. Это платформа, позволяющая стартапам со всего мира регистрироваться в США для более легкой обработки платежей по всему миру.

Плюсы и минусы сервиса

Среди преимуществ и недостатков Stripe выделяют следующие особенности.

Преимущества

Бесшовная интеграция. Одна из самых сильных сторон Stripe — способность взаимодействовать с разнообразными платформами электронной коммерции, включая Spotify, WooCommerce и Magento. Это помогает продавцам легко запускать работу и быстро начинать принимать платежи.

Мировой охват. Stripe поддерживает более 135 валют и платежных методов, что позволяет бизнесам взаимодействовать с клиентами по всему миру. Такая гибкость необходима для компаний, стремящихся к расширению на международном рынке.

Удобство для разработчиков. API Stripe грамотно оформлен и понятен, что позволяет компаниям с легкостью настраивать платежные потоки и интегрировать их с другими инструментами и сервисами.

Выставление счетов. Stripe предлагает клиентам широкие возможности для настройки биллинга — например, если они предоставляют услуги по подписке, то смогут настраивать повторяющиеся платежи.

Расширенная отчетность и аналитика. Stripe предоставляет инструменты, которые дают компаниям представление об их платежной деятельности и помогают принимать информированные решения по оптимизации этих операций.

Недостатки

Плата за транзакции. Несмотря на то, что цены на услуги Stripe доступны, совокупная комиссия за транзакции может достигнуть значительных размеров, особенно для компаний, обрабатывающий большой объем транзакций.

Оспаривание платежей. Как и любая платежная система, Stripe может временно заморозить средства продавца, пока спор не будет разрешен.

Ограниченная поддержка высокорисковых сфер. У Stripe строгая политика относительно типов компаний, которые он поддерживает. Это может создавать проблемы для бизнесов, занимающихся азартными играми или развлечениями для взрослых.

Риск технических сбоев. Как и в случае с любой технологической платформой, продавцы, работающие преимущественно со Stripe, могут страдать от технических сбоев или задержек, которые могут помешать им обрабатывать платежи.

Альтернативы Stripe

Основные конкуренты Stripe — такие платформы, как PayPal, Braintree, Authorize.Net и Square. Стоит отметить, что Stripe предлагает платежный продукт внутри интегрированной системы, что особенно удобно для малого бизнеса. В то же время конкуренты, которые сосредоточены на отдельных сервисах, иногда обходят Stripe по функционалу.

Перспективы компании

Сооснователь компании Патрик Коллисон заявляет, что миссия Stripe — «увеличивать ВВП интернета». По данным компании, в 2023 году она обработала платежи более чем на $1 трлн.

«Наша стратегия — внимательно прислушиваться к нуждам самых сложных и инновационных компаний мира, — добавляет Коллисон. — В этом году благодаря нашему масштабированию Stripe готова помогать пользователям справляться со всё более сложным платежным ландшафтом и заставить ИИ работать для стимулирования роста. Мы также делаем Stripe более модульной, чтобы компании могли использовать лишь самые необходимые для них сервисы».

Выход на IPO

В последние годы на рынке регулярно появляются слухи о том, что Stripe готовится к выходу на биржу. О планах Stripe в конце концов стать публичной компанией пишет Reuters, ссылаясь на свои источники. «Stripe (как сообщается) окончил 2023 год с прибылью и еще 1-2 года такой динамики позволят повысить оценку на IPO», — комментирует Алан Ваксман, партнер-основатель инвестиционной компании Launchbay Capital.

Расширение присутствия

В мае 2024 года Stripe открыла новый флагманский офис в районе Сити в Лондоне. Великобритания — это второй по величине рынок для Stripe, где услуги платформы начинают использовать около 600 компаний ежедневно.

Одновременно продолжает экспансию за пределы основных рынков — Европы и США. Одним из приоритетных направлений стала Азия. Так, Stripe намерена создать совместное предприятие с Государственным банком Индии и приобрести 30%—40% акций в SBI Payments Ltd. Сделка, скорее всего, будет заключена с дочерней компанией Stripe в Индии — Stripe India Private Limited.

Интеграция ИИ и новые сервисы

Stripe обещает внедрить искусственный интеллект в свои сервисы, например для борьбы с мошенничеством и выбора способов оплаты.

Stripe представила нескольких платежных инструментов и финансовых сервисов, которые направлены на расширение ее присутствия в Великобритании.

Pay by Bank — первый платежный метод в формате Open Banking, который позволяет клиентам платить в реальном времени напрямую из их банка.

Опция Faster Payments поможет компаниям быстрее получать доступ к своим средствам и эффективнее управлять денежными потоками. В 2024 году будет доступна в ЕС и США.

Инструмент Stripe Capital открывает малому бизнесу доступ к гибкому финансированию для инвестиций в рост. Сервис уже доступен британским клиентам Stripe.

При подготовке использованы следующие источники:

Medium, Ready, SurveyPoint, CNBC, Crunchbase, Contrary Research, CNN, European Business Magazine, Inc., Reuters

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock