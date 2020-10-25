Что мешает Facebook и Amazon создать суперапп

Суперприложения активно развиваются в Азии, самый известный из них — китайский WeChat. В Индонезии есть Gojek, а в Сингапуре — Grab. Но на Западе пока конкурируют корпорации, а не экосистемы. Что мешает Apple, Facebook и Google построить полноценный суперапп?

Супераппы — технологический тренд последних лет во многих странах мира. Так называются экосистемы, которые объединяют на одной платформе разные приложения: для заказа такси и еды, оплаты услуг, бронирования отелей и покупки авиабилетов.

Термин «суперапп» закрепился в речи относительно недавно. Чаще всего он ассоциируется с WeChat. Однако понятие «суперапп» прозвучало еще в 2010 году.

Человек, который придумал супераппы

Вы знаете, кто такой Майк Лазаридис? Это сооснователь компании Research In Motion, которая выпускала смартфоны под маркой BlackBerry. И еще это человек, придумавший концепцию супераппов.

Майк Лазаридис планировал создать суперприложение на базе смартфонов BlackBerry. Источник: Wikimedia Commons.

В 1999 году Research In Motion представила один из первых в мире смартфонов — BlackBerry 850. К 2010 году компания находилась на пике успеха: в тот год около половины всех проданных смартфонов в мире были под маркой BlackBerry. В США Research In Motion была лидером среди производителей смартфонов.

На выставке мобильных технологий Mobile World Congress 2010 Лазаридис представил концепцию суперприложений.

«Супераппы объединяют несколько приложений, которые интегрированы друг с другом. Это упрощает повседневную жизнь. Приложения учитывают контекст: например, ваше местоположение и статус. Если вы начнете использовать супераппы, то удивитесь, как раньше жили без них», — рассказал сооснователь Research In Motion.

Лазаридис описывал приложения, которые могли взаимодействовать друг с другом. Например, пользователь мог заинтересоваться аукционом на eBay и автоматически синхронизировать приложение с календарем устройства — чтобы получить напоминание о дате аукциона. Лазаридис рассматривал супераппы как способ предоставлять пользователям разные услуги на одной платформе — BlackBerry.

Современное представление о супераппах отличается от определения Лазаридиса. Он считал, что развитие суперприложения зависит от «железа» — смартфонов. Сегодня оборудование и операционные системы не играют большой роли: между WeChat на Android и WeChat на iOS нет заметных различий.

В 2020 году BlackBerry находится в аутсайдерах рынка смартфонов. Бренд не выдержал конкуренцию с другими производителями и не смог создать жизнеспособную экосистему приложений.

Как отличить обычное приложение от супераппа

Супераппы развиваются по-разному. Но можно выделить несколько общих черт:

пользователи получают прямой доступ к суперприложениям . Чтобы войти в суперапп, не нужна поисковая система. Если супераппы слишком сильно связаны с Google или Facebook — это проблема;

. Чтобы войти в суперапп, не нужна поисковая система. Если супераппы слишком сильно связаны с Google или Facebook — это проблема; в суперприложении есть как минимум один якорный сервис, которым пользуются чаще других . WeChat начинал как мессенджер, а Gojek и Grab — как агрегаторы такси;

. WeChat начинал как мессенджер, а Gojek и Grab — как агрегаторы такси; супераппы предоставляют пользователям собственные кошельки и платежные сервисы . Это помогает удержать клиентов в пределах экосистемы;

. Это помогает удержать клиентов в пределах экосистемы; суперприложения открыты для новых технологий . WeChat купил или инвестировал во многие сторонние проекты. Одна компания не может создать успешный продукт, в котором будет много разных направлений;

. WeChat купил или инвестировал во многие сторонние проекты. Одна компания не может создать успешный продукт, в котором будет много разных направлений; супераппы позволяют партнерам добиваться успеха. Задача супераппа — не подавить перспективные проекты, а помочь им с развитием. Успех экосистемы складывается из достижений разных сервисов. Негативный пример — Facebook, который поглотил Instagram и WhatsApp вместо того, чтобы поощрять их самостоятельное развитие.

Супераппы — это выгодно

Стоимость привлечения клиентов у супераппов ниже, чем у обычных приложений. При запуске нового приложения WeChat рекламирует его лояльной аудитории, которая уже пользуется другими сервисами китайского супераппа. К тому же, внутри супераппа легче переносить данные пользователей.

Супераппам вроде WeChat легче продвигать новые сервисы — благодаря лояльной аудитории. Источник: Flickr

Также супераппы экономят на ряде услуг. Когда финтех-стартапы привлекают новых пользователей, то платят специализированным компаниям за проведение проверок KYC и AML. Это верификация клиентов, необходимая для борьбы с отмыванием денег. Пользователь супераппа может пройти проверку один раз — и ее результаты будут действительны для разных сервисов.

У супераппов выше показатель средней выручки на одного пользователя (ARPU). В 2015 у WeChat этот показатель составлял около $7. Facebook добился сопоставимых цифр только в 2019 году — ARPU соцсети в прошлом году составил $7,26.

Еще одно преимущество супераппов — доступ к данным миллионов пользователей. Это информация о финансовых транзакциях, сообщения в социальных сетях, история поездок на такси, медицинские данные.

Почему на Западе нет супераппов?

Если вы живете в США, то наверняка слышали о супераппах. Если вы живете в Азии, то используете их. Почему в Европе и Северной Америке нет суперприложений? Вот четыре возможные причины:

1. Трудно создать суперапп в стране с развитой интернет-экономикой.

Самые известные суперприложения современности появились в странах с неразвитой интернет-инфраструктурой.На Западе выше конкуренция между приложениями.

В Китае и Индонезии у супераппов не было сильных конкурентов. В США за внимание пользователей соперничают несколько крупных игроков. А сами пользователи готовы переключаться между разными приложениями.

2. Супераппы — это мобильные приложения. В большинстве западных стран пока не сформировалась привычка использовать смартфон для всех операций.

Супераппы предназначены для мобильных устройств. У Gojek и Grab нет десктопной версии, а у WeChat очень ограниченный функционал для ПК.

Большинство жителей США не используют смартфон для всех операций — в стране до сих пор можно встретить оплату банковскими чеками. Но со сменой поколений популярность мобильных приложений будет расти.



3. Пользователи должны использовать супераппы для платежей и хранения денег. На Западе пользователи предпочитают услуги традиционных банков.

Ключевой элемент успешных суперприложений — связь с банковскими счетами клиентов. Во-первых, так супераппы получают информацию о финансовом состоянии пользователей. Во-вторых, клиентам не надо выходить из приложения, чтобы купить товар: оплатить билет в кино или новую сумку можно непосредственно в супераппе.

В Азии многие пользователи долгое время не имели доступа к банковским услугам, а супераппы решили эту проблему. В США только у 7% населения нет доступа к банковским услугам.

Американские корпорации пытаются запустить собственные финансовые сервисы, например Facebook Financial и Uber Money. Проблема в том, что большинство американцев удовлетворены сервисом традиционных банков и не хотят переключаться на альтернативные продукты.

4. Супераппам нужны хорошие отношения с правительствами стран, в которых они работают. Американские власти не готовы дружить с корпорациями.

Сооснователь супераппа Gojek Надим Макарим в прошлом году вошел в состав кабинета министров Индонезии. Судя по информации различных СМИ, WeChat цензурирует контент по указанию правительства Китая.

Сложно представить, что такое возможно в Европе или США. Летом 2020 года в Конгрессе США прошли слушания по антимонопольному делу с участием руководителей Apple, Facebook, Google и Amazon. Это был первый раз, когда главы крупнейших американских корпораций вместе давали показания.

В США и Европе антимонопольные законы строже, чем в остальных странах. Американские власти уже критикуют Facebook за недостаточную защиту персональных данных пользователей. Вряд ли правительство США согласится позволить соцсети создать суперапп и получить еще больше данных.

Регулирование — главный фактор, который мешает создать на Западе суперапп вроде WeChat. Впрочем, иногда западные компании пытаются запустить собственные суперприложения — возможно, одна из попыток окажется успешной.