Уроки менеджмента от Теда Лассо: почему важны четкие цели и позитивный фидбэк

Американец Тед Лассо — главный герой одноименного сериала от Apple TV, которого наняли на должность тренера английской футбольной команды «Ричмонд». Лассо выделяется своим добродушием и умением находить подход к людям. Посмотрим, чему у него можно научиться с точки зрения управления командой.

Лассо — вдохновляющий менеджер, который ставит интересы команды на первое место. Он известен своими мотивационными речами. Вот пример из первого сезона:

«Вы здорово сыграли. Хоть мы и не выиграли, но вы все, безусловно, преуспели. Будьте благодарны за то, что переживаете этот грустный момент вместе со всеми этими людьми. Есть кое-что похуже, чем грустить — это грустить в одиночестве. А в этой комнате никто не одинок».

Вдохновляющий руководитель мотивирует подчиненных, развивает их способности и предлагает им возможности для роста. Он полон энтузиазма и готов идти на риск, чтобы раскрыть потенциал команды. Его цель — не оказывать давление на людей и подвергать их стрессу, а вывести их из зоны комфорта.

Однако вдохновлять других нелегко. Для начала нужно завоевать их доверие и уважение, показать, что их ценят, а также сплотить их вокруг общей цели. Это побудит их делиться друг с другом поддержкой и знаниями, а также быстро разрешать конфликты. Лассо свойственны эти качества, и во многом по этой причине его игроки так хорошо ладят.

Чтобы привести других к успеху, менеджер должен быть сосредоточен, следить за общей картиной и преодолевать препятствия по мере их появления. Для него важны такие качества, как ответственность, уверенность и амбициозность.

Фото в тексте: Apple TV

В современном, быстро меняющемся мире даже хорошие руководители, такие как Лассо, порой вынуждены выбирать: достичь результатов или сохранить благополучие команды. В результате возникает два важных вопроса.

Равнозначна ли высокая производительность тому, чтобы работать много и под большим давлением?

Можно ли достигать амбициозных целей, не рискуя благополучием людей?

Сегодня все чаще говорят о повышении интенсивности труда — показателя того, сколько физических или умственных усилий человек вкладывает в работу.

Многие люди постоянно трудятся сверхурочно и в условиях сжатых сроков, не успевая высыпаться и общаться с друзьями и семьей. При этом некоторые годами получают ту же зарплату, даже если рабочая нагрузка растет, а возможности обучаться ограничены или вовсе отсутствуют.

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Согласно исследованию, высокая интенсивность работы связана с неудовлетворенностью и психическими проблемами, такими как стресс и тревожность. Более того, из-за этого члены команды могут подталкивать друг друга к тому, чтобы прикладывать больше усилий, чем обычно. В результате атмосфера в коллективе может стать токсичной.

Лассо столкнулся с аналогичными проблемами, когда начал тренировать «Ричмонд» — ему не хватало опыта, а его начальник сомневался в том, что он способен мотивировать команду. Однако ему удалось найти баланс между высокой производительностью и благополучием членов команды.

Лассо общается с ними открыто, призывает их совместно принимать решения, помогает поддерживать дисциплину. Если человек показывает плохие результаты, как происходило с Сэмом Обисаня, он получает дополнительную поддержку. Если же преуспевает, как Джейми Тартт, то вдохновляется на большие успехи.

На протяжении всего сериала персонаж Лассо преподает важный урок. Чтобы быть эффективным менеджером, нужно не просто делегировать задачи и подталкивать людей к максимальной продуктивности. Для этого важно ставить четкие цели, подавать пример, поддерживать команду и помогать ей достигать результатов.

Помимо этого, следует давать людям положительный фидбек и хвалить их за хорошую работу. Так члены команды будут более счастливы, удовлетворены и мотивированы. Они начнут трудиться усердно и избегать того, что может нанести ущерб команде.

В команде также усилится чувство общности, что поможет раскрыть лучшее в каждом — это и случилось с «Ричмондом» под руководством Лассо.

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Фото на обложке: moomsabuy / Shutterstock