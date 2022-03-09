Tesla получила «двойку» за борьбу с глобальным потеплением — отчет

Организация обнаружила, что компания Tesla, которая заявляет, что ее миссия заключается в «ускорении перехода мира к устойчивой энергетике», медленнее всех продвигается к достижению нулевого уровня выбросов. Microsoft, Apple и Alphabet, наоборот, являются одними из лидеров технологической индустрии.

Технологические компании часто говорят о своих обязательствах по защите климата. Новый отчет, подготовленный организацией по вопросам корпоративной ответственности As You Sow, показывает, что далеко не все из них действительно выполняют обещания.

В отчете под названием «Путь к нулевым выбросам» оцениваются 55 крупных мировых компаний технологического и других секторов на предмет соответствия их усилий по защите климата целям Парижского соглашения.

Главный климатический пакт мира ставит своей целью ограничить глобальное потепление в пределах 1,5°С от температуры доиндустриальной эпохи. Для стабилизации климата на этом уровне необходимо, чтобы к 2050 году мир достиг «чистого нуля» выбросов.

В отчете отмечается, что подавляющее большинство компаний даже не установили всеобъемлющих целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Более того, большинство из них «не продемонстрировали прогресса в сокращении выбросов в соответствии с целями "чистого нуля"». Справедливости ради следует отметить, что и государства в этом деле не слишком преуспели.

Microsoft стала одной из двух компаний, получивших оценку «A», и единственной технологической компанией, добившейся высшего балла.

Alphabet получила «B», а Apple — «B-». Apple и Microsoft были двумя единственными компаниями, приложившими значительные усилия для сокращения выбросов со сферой охвата 3. Под ней понимается загрязнение углеродом, связанное с активами, не принадлежащими компании, например, с цепочками поставок.

Это, как правило, самые крупные источники выбросов. Microsoft получила высшую оценку в основном благодаря прозрачности отчетности о выбросах и четким целям по их сокращению.

Tesla, в свою очередь, оказалась в самом низу списка с большой и жирной «F». Это ставит ее ниже даже таких известных нефтяных загрязнителей, как Chevron и Exxon, несмотря на то, что компания Илона Маска производит электромобили.

Низкая оценка компании связана с тем, что она заняла низшее место по раскрытию информации, наряду с Berkshire Hathaway и Square.

«Tesla представляет собой интересный случай компании, которая создает продукцию, важную для энергетического перехода, но при этом демонстрирует серьезный недостаток раскрытия информации о собственных выбросах, — говорится в отчете. — Компания также не поставила цель по климату, хотя ее продукт абсолютно необходим для того, чтобы помочь миру встать на путь, на котором мы сами себя не зажарим».

Square и Meta также получили низкие оценки, «F» и «D» соответственно. As You Sow обнаружила, что Square не выполнила ни одной из своих целей по выбросам ни в одной категории.

Возможно, это связано с тем, что компания специализируется на энергоемких биткоинах. (CEO Джек Дорси утверждает, что биткоин может сократить выбросы, но утверждение это, мягко говоря, сомнительное).

Meta получила «А» за раскрытие информации, но удостоилась «D» за цели по выбросам и «F» за способность их достичь.

Компания опубликовала оптимистичные отчеты о динамике своих усилий. Они показывают, что компания Марка Цукерберга сократила выбросы парниковых газов на 59% с 2017 по 2020 год. Она также инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии.

Однако отчет As You Sow показал, что Meta значительно отстает в решении проблемы выбросов со сферой охвата 3.

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