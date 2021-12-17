TikTok изменит алгоритм ради разнообразия и безопасности контента

TikTok корректирует алгоритм рекомендации видео, чтобы не показывать пользователям похожие ролики слишком часто. Об этом сообщает Axios. Цель изменений — гарантировать, что алгоритм не будет непреднамеренно показывать темы, которые могут навредить благополучию человека. В компании рассказывают, что в работе участвуют эксперты в области медицины, клинической психологии, этики искусственного интеллекта и многого другого.

Компания тестирует способы избежать рекомендации контента, который может быть безвреден при редких демонстрациях, но создавать проблемы при регулярном просмотре. Также изучается, не может ли алгоритм непреднамеренно показывать контент, который может негативно сказаться на чьем-то здоровье, если он демонстрируется постоянно, например, видео об одиночестве или экстремальной потере веса.

Алгоритм TikTok разработан таким образом, чтобы избегать ситуаций, которые могут утомлять пользователей. Это может произойти, если пользователь последовательно видт несколько роликов от одних и тех же авторов.

Новые изменения — следующий шаг в этом направлении. Алгоритм будет не только последовательно предлагать ролики от разных авторов и с разной озвучкой, но и избегать повтора тем, которые потенциально могут быть вредны при частом просмотре.

TikTok берет на себя миссию создавать радостный и позитивный опыт. Но по мере того, как платформа росла, ей приходилось решать сложные проблемы модерации контента, такие как насилие и дезинформация.

Довольно долго неуловимый алгоритм TikTok был предметом интриги, потому что он может очень точно предоставлять именно тот контент, которого ждут пользователи. Но в компании признают, что важно дать людям возможность самостоятельно управлять своим опытом, чтобы комфортно чувствовать себя на платформе.

Чтобы решить эту проблему, TikTok тестирует способы, позволяющие пользователям выбирать определенные темы или хэштеги, которые не хочет видеть в основной ленте «Для вас». Например, вегетарианец захочет избегать видео с мясом, а человек, который недавно пережил смерть питомца, будет не готов просматривать ролики с животными.

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