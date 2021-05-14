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Истории

TikTok запускает сервис вакансий для поколения Z

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

TikTok тестирует новый инструмент для брендов по поиску сотрудников. Цель экспериментальной программы — помочь пользователям в трудоустройстве и привлечь на платформу компании, которые ищут персонал.

TikTok запускает сервис вакансий для поколения Z
  • В данный момент компания тестирует сервис с бета-группой специалистов. К участию приглашено несколько крупных брендов, в том числе спортивные лиги.
  • Платформу не планируют интегрировать в приложение. Она будет доступна на отдельной веб-странице, на которую можно перейти из TikTok. Там бренды смогут размещать вакансии и объявления для начинающих специалистов.
  • Пользователи будут размещать свои резюме в видеоформате. Так соискатели смогут креативно рассказать о себе и своем опыте работы. 
  • Чтобы прорекламировать новый сервис, компания  попросит пользователей разместить в профилях видео с резюме.

Несколько недель назад один из топ-менеджеров TikTok поделился в LinkedIn, что именно статья Washington Post о поколении Z, использующем TikTok для обмена советами по карьере, вдохновила компанию на создание сервиса.

Источник.

Фото на обложке: prykhodov / Shutterstock

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