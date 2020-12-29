10 лучших инструментов для ведения Instagram, которые пригодятся каждому маркетологу в 2021 году

Высокая популярность делает Instagram отличной платформой для привлечения внимания к вашей компании или продукту. Чтобы публикации набирали много лайков и комментариев, необходимо анализировать интересы аудитории. Рассмотрим 10 полезных инструментов, которые помогут справиться с этой задачей.

Combin

Это мощный инструмент для развития аккаунта Instagram, который предоставляет возможности для органического привлечения аудитории. Его поисковая система позволяет находить аккаунты и посты потенциальных подписчиков. Для этого он анализирует их хэштеги и местоположение, а также комментаторов конкурентов.

Помимо этого, Combin справляется с повторяющимися задачами, такими как подписка, отписка, лайки и комментарии, выполнение которых можно запланировать. Использовать его можно бесплатно.

Linktree

Это бесплатный инструмент, который позволяет оптимизировать трафик. С помощью Linktree можно создать единую ссылку на все платформы и прикрепить ее в описание профиля Instagram. Таким образом вы сможете познакомить подписчиков и с другим контентом, который вы создаете.

Crowdfire

Этот инструмент помогает управлять подписками. Он определяет пользователей, которые не подписаны на вас взаимно, и позволяет отписаться от них.

Кроме того, вы можете с легкостью подписаться на людей, которые потенциально заинтересованы в вашем контенте. Инструмент находит их с помощью хэштегов и местоположения, а также на основе анализа ваших подписчиков и комментаторов конкурентов.

С помощью Crowdfire вы также сможете отслеживать, как пользователи отреагировали на последние обновления.

SocialRank

Он предоставляет подробную информацию о подписчиках. Этот инструмент собирает их профили и позволяет рассортировать их по критериям. Он определяет такие данные, как возраст, пол, местоположение и другие факторы, которые помогут выявить интересы аудитории.

Milkshake

Это бесплатный конструктор сайтов для Instagram, который пригодится для того, чтобы ознакомить пользователей со своей деятельностью и перенаправить их по другим ссылкам.

Вы также можете разместить свой лучший или последний пост на сайте. Кроме того, вы будете получать подробную информацию о людях, перешедших по ссылке. Это приложение доступно как для Android, так и для iOS.

Exploding Topics

Отличный инструмент для создания контент-плана. С его помощью можно получить информацию по темам, которые быстро набирают популярность. Вы можете выбрать любую из них и сразу начать работу.

Display Purposes

Хэштеги помогают привлекать пользователей и расширять аудиторию профиля Instagram. Извлечь из них еще большую пользу поможет Display Purposes.

Это бесплатный инструмент, который превращает основное ключевое слово в 30 оптимизированных хэштегов. Просто войдите в свой профиль через это приложение, чтобы узнать, какие из используемых хэштегов приносят наиболее эффективные результаты.

Ninja Outreach

Гостевой постинг и шатаут-партнерства позволяют быстро расширить аудиторию в Instagram. А для лучшего охвата можно воспользоваться Ninja Outreach, который помогает связываться с инфлюенсерами в определенной нише.

Upleap

Этот сервис пригодится тем, у кого не хватает времени на ведение Instagram. Просто зарегистрируйтесь в нем и найдите менеджера для своего профиля.

Gleam

Проведение розыгрышей — еще одна проверенная стратегия для быстрого роста в социальных сетях. Они помогают улучшить репутацию и завоевать доверие пользователей.

Если вы планируете организовать такой конкурс, тогда воспользуйтесь Gleam. Он позволяет разместить виджет Instagram на сайте и привлечь посетителей к вашему профилю.

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