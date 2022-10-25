ИИ уже меняет креативные профессии. Что об этом думают художники?

Кевин Hep из New York Times поговорил с 5 представителями творческих профессий о том, как они используют созданные ИИ произведения в своей работе. Публикуем перевод материала.

За последние несколько месяцев такие генераторы изображений, как DALL-E 2, Midjourney и Stabble Diffusion, позволили каждому создавать уникальные, сверхреалистичные изображения, просто напечатав несколько слов в специальном поле. Пока все еще рано говорить о том, что они сделают безработными художников и иллюстраторов. Ясно лишь, что эти инструменты уже применяются в креативных индустриях.

Футуристы из Кремниевой долины и широкая публика долго время верили, что ИИ и автоматизация лишат работы «синих воротничков» — водителей грузовиков, кассиров и работников складов, тогда как творческие специалисты из области искусства, развлечений и СМИ, будут в безопасности. Однако недавно произошло неожиданное: ИИ стал частью креативного класса.

Эти приложения появились совсем недавно, но уже невероятно популярны. Например, у DALL-E 2 более 1,5 млн пользователей, которые каждый день генерируют более 2 млн изображений, а на официальном сервере Midjourney в Discord более 3 млн пользователей.

В основе подобных программ лежит так называемый «генеративный ИИ», разновидность искусственного интеллекта, которая была популяризована несколько лет назад благодаря инструментам вроде GPT-3. Изначально они создавали текст, но с тех пор их возможность расширились до изображений, аудио и видео.

«Идеальные результаты»

29-летний гейм-дизайнер из Бруклина Коллин Уолдок недавно начал использовать генеративный ИИ, чтобы создавать изображения для своей онлайн-игры Twofer Goofer. Она немного напоминает Wordle. Каждый день игроки получают подсказку и должны придумать пару рифмующихся слов, соответствующих ей.

Так, ответом на загадку «набор ритмичных движений в полубессознательном состоянии» служит trance dance (англ. «танец в состоянии транса»).

Каждая пара слов сопровождается иллюстрацией, и первоначально он планировал нанять для этого художников через Upwork. Но когда он увидел стоимость — от $50 до $60 за изображение плюс время на обратную связь и правки, — он решил попробовать ИИ.

Изображение: Collin Waldoch

Он использовал Midjourney и DreamStudio, приложения, основанным на Stable Diffusion, и корректировал результаты, пока они не стали выглядеть как нужно. В общей сложности он потратил на это несколько минут работы плюс несколько центов. DreamStudio взимает около цента за изображение, а стандартная подписка на Midjourney стоит $30 в месяц за неограниченное количество генераций.

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Уолдок вспоминает, что набрал словосочетание carrot parrot (англ. «морковный попугай») и результаты были идеальными.

Он признается, что не чувствует вины из-за того, что предпочел программу настоящему художнику: это было бы слишком дорого.

«Без этого мы бы не справились», — говорит он, имея в виду ИИ.

«Я не чувствую, что это лишит меня работы».

24-летняя Изабелла Орси, дизайнер интерьеров из Сан-Франциско, недавно использовала генеративный ИИ InteriorAI, чтобы создать макет для клиента.

Задача заключалась в том, чтобы навести красоту в офисе технологического стартапа. Орси загрузила фотографии офиса в InteriorAI и применила фильтр «киберпанк». Приложение за считанные секунды создало новые рендеры, показывающие, как будет выглядеть прихожая офиса с цветным освещением, новыми полками и мебелью, которая повторяет очертания тела.

По ее мнению, вместо того, чтобы полностью заменить дизайнеров интерьера, генеративный ИИ поможет им придумать идеи на начальном этапе проекта.

«Я думаю, что есть хороший дизайн требует присутствия человеческой эмпатии, — говорит она. — Я не чувствую, что это лишит меня работы. Кто-то должен различать разные рендеринги, и, в конце концов, я думаю, что для этого нужен дизайнер».

«Это все равно что работать с очень самостоятельным концепт-художником».

40-летний Патрик Клер, кинорежиссер из Сиднея, Австралия, в этом году начал использовать сгенерированные ИИ арты, готовясь к презентации на киностудии.

Клер, который работал над популярными шоу, включая «Мир Дикого Запада», искал изображение определенной мраморной статуи. Но когда он отправился на Getty Images — обычный источник концепт-арта — он не нашел ничего. Тогда он обратился к DALL-E 2.

«Я написал в DALL-E "мраморная статуя", и это было ближе, чем то, что я мог получить на Getty за пять минут», — говорит Клер.

С тех пор он использовал DALL-E 2, чтобы создавать изображения вроде мельбурнского трамвая во время пыльной бури, которое нелегко найти в сети.

Изображение: Patrick Clair, DALL-E

По его прогнозам, вместо того, чтобы заменять концепт-художников или лишать работы голливудских специалистов по спецэффектам, генеративные алгоритмы просто станут одним из инструментов, доступных каждому режиссеру.

«Это все равно что работать с очень самостоятельным концепт-художником», — говорит он.

«Photoshop может делать то, что вы не сделаете руками, точно так же, как калькулятор — делать вычисления, которые мы не посчитаем в уме, но Photoshop никогда не удивляет. В то же время DALL-E удивляет вас и возвращается с по-настоящему креативными идеями», — добавляет Клер.

«Что, если бы мы могли показать, как выглядят собаки, играющие в покер?»

Во время недавнего творческого мозгового штурма 49-летний Джейсон Кармел, руководитель нью-йоркского рекламного агентства Wunderman Thompson, задумался, может ли ему помочь ИИ.

«У нас было три с половиной хороших идеи, — вспоминает он. — А четвертой просто не хватало визуального способа описать ее».

Они придумывали рекламу для производителя лекарств для домашних животных, и хотели изобразить группу собак, играющих в покер. Если бы они обратились к художнику, у него на это ушел бы целый день. Вместо этого они использовали DALL-E 2.

«Что, если бы мы могли показать, как выглядят собаки, играющие в покер?» — рассуждает Кармел.

Полученное изображение в конечном итоге не попало в рекламу, но Кармел предполагает, что генеративный ИИ станет частью творческого процесса каждого рекламного агентства.

Изображение: Shawn Herron, via DALL-E

Однако он не думает, что использование алгоритмов существенно ускорит работу агентств или заменит их художественные отделы. По его мнению, многие из сгенерированных изображений недостаточно хороши, чтобы показывать их клиентам, и неопытные пользователи, вероятно, потратят много времени, пытаясь сформулировать правильный текстовый запрос.

«Когда я вижу, как люди пишут о том, как это разрушит креативность, они говорят об этом так, как будто это игра в эффективность, — говорит Кармел. — И потом, я знаю, что они, возможно, сами не так уж много использовали алгоритмы, потому что это отнимает много времени».

«Это инструмент для создания эскизов»

Сара Драммонд, сервис-дизайнер в Лондоне, начала использовать изображения, созданные ИИ, несколько месяцев назад, чтобы заменить черно-белые эскизы, которые она делала для своей работы. Обычно это были базовые чертежи, которые визуально представляли процессы, для которых она пыталась разработать улучшения, например, группа покупателей, выстроившихся в очередь к кассе магазина.

Вместо того, чтобы часами создавать скетчи от руки, теперь она просто печатает нужный запрос в DALL-E 2 или Midjourney.

«Сейчас я могу просто потратить 15 секунд и написать: "Женщина в кассе, стоящая у киоска, черно-белая иллюстрация", и получить в ответ что-то действительно профессиональное», — сказала она.

Тем не менее, она признает, что у генеративного ИИ есть ограничения. Например, алгоритмы не подходят, чтобы создавать сложные скетчи или серии изображений с одним персонажем. И, как и другие творческие профессионалы, она не считает, что ИИ-дизайнеры смогут сразу заменить людей.

«Буду ли я использовать его для окончательных результатов? Скорее всего, нет. Я бы наняла кого-нибудь, чтобы полностью воплотить то, что мы хотели реализовать», — говорит она.

«Но если вы занимаетесь дизайном — визуальным, архитектурным, градостроительным, любым — вам приходится постоянно заниматься одноразовой работой, бесконечно делать наброски. И это инструмент для эскизов».

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