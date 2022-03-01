Как кулинарный канал на YouTube изменил жизнь маленькой деревни в Бангладеш

Интернет-соединение продолжает проникать в самые удаленные места на Земле. Вместе с ним приходят и социальные сети, создавая для местных жителей новые возможности. Именно это произошло с YouTube-каналом бангладешского учителя AroundMeBD: хобби со временем переросло в прибыльное предприятие, которое приносит пользу всему сообществу.

Почти каждую неделю 40-летний школьный учитель Делвар Хуссейн проезжает более 160 км на общественном автобусе из деревни Шимулия на западе Бангладеш в столицу Дакку, перевозя карту памяти SanDisk объемом 64 ГБ, тщательно упакованную в пакет с фруктами и овощами.

В хороший день это путешествие занимает шесть часов, но зимой, когда реку Падма покрывает густой туман, а паромное сообщение замедляется, оно может занять более 12 часов. Как только Хусейн добирается до города, он направляется в онлайн-кафе, принадлежащее его племяннику и деловому партнеру Литону Али Хану.

Там он загружает содержимое карты памяти — профессионально снятые видеоролики о том, как пожилые жители деревни готовят, готовят и подают еду сотням людей — на компьютер. После материал редактируется и загружается на канал в YouTube, который смотрят 4 млн человек.

Видеоролики, довольно необычны, и на них фигурируют гигантские количества еды: 14 полных козьих кишок, 50 деревенских уток, ванильный торт весом около 84 кг или водяной буйвол, который тянет на почти 300 кг.

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Канал называется AroundMeBD, и его успех создал совершенно новую экономику в Шимулии, которую с тех пор окрестили YouTube-деревней из Бангладеш.

Это яркий пример нишевого, но растущего по всей Южной Азии тренда. Когда в деревнях появляется интернет, сельские сообщества ищут способы показать свою уникальную пищевую культуру всему миру и заработать на этом с помощью таких платформ, как YouTube и Facebook.

В Индии канал Village Cooking Channel, на котором публикуются видеоролики о масштабной традиционной кулинарии, насчитывает более 15 млн подписчиков.

В Пакистане у Village Food Secrets 3,5 млн подписчиков. Сельские жители, которые ранее практически не появлялись в средствах массовой информации, теперь используют эти платформы, чтобы взять на себя ответственность за то, как изображается их культура, и создавать бизнес, который поддерживает десятки, а иногда и сотни людей.

Запущенный Ханом в 2016 году, AroundMeBD появился незадолго до того, как популярность YouTube в Бангладеш резко возросла. Его очаровывали видео со всего мира, поэтому он начал снимать и загружать то, что окружало его на улицах Дакки: шумные улицы Мирпура, цветочные горшки ручной работы и городской рынок, где рыбаки, одетые в красочную традиционную одежду, разделывают рыбу. За четыре месяца канал набрал 20 тысяч подписчиков.

Вскоре после этого Хан решил использовать AroundMeBD, чтобы показывать кулинарные видеоролики, снятые в его деревне. Этот совет дал ему дядя, сказавший, что это привлечет подписчиков и зрителей. «Сначала мы думали об этом как о пикнике, как будто мы будем готовить и есть еду и снимать видео об этом, — рассказывает Хусейн. — Мы никогда не предполагали, что эти видео смогут набрать миллионы просмотров за такой короткий промежуток времени».

В месяц на канал AroundMeBD загружается около восьми видео, в общей сложности у канала 1,3 млрд просмотров и более 4,1 млн подписчиков.

За последние четыре года канал выработал деревенский, практичный визуальный стиль. Этот контент отличается от обычных видео о кулинарных путешествиях: здесь нет чавканья или наигранных восторгов от еды. Хан говорит, что именно аутентичность стала залогом успеха канала.

Огромные порции объясняются не с безудержным потворством своим желаниям, которое фигурирует в южнокорейском жанре мукбанг, а благотворительной направленностью роликов. «Все жители деревни — независимо от их финансового положения, вероисповедания, религии — могут прийти сюда и поесть», — говорит Хусейн.

По мере роста популярности канала Хан и Хуссейн наняли людей в деревне, чтобы планировать съемки, организовывать тех, кто приходит поесть, а также делегировать ответственность, чтобы сделать канал самодостаточным предприятием. Сейчас команда насчитывает около 50 сотрудников, в том числе 17 женщин, которые снимаются в видеороликах и ведут шоу.

Хан говорит, что у Хоссейна и его команды не было опыта работы с видео до работы на канале, но они научились хитростям этого ремесла, просматривая обучающие ролики на YouTube. Сегодня в их арсенале есть дрон DJI и пять профессиональных камер, в том числе Canon EOS 750, Sony Alpha NEX-6 и Alpha 7. Несмотря на технический прогресс, интернет-подключение в деревне по-прежнему ограничено, и Хусейну приходится ездить в Дакку.

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Звезды канала — простые люди. Они непритязательны, но неожиданная слава их радует.

Джобеда Хатун, 70-летняя мать-одиночка, снялась более чем в 100 видеороликах AroundMeBD. Она никогда не жила за пределами Шимулии, и ее единственное имущество — участок пригодной для обработки земли и дом. Она говорит, что съемки приносят ей 3 тысячи так ($35 ) в месяц, что помогает ей покупать лекарства от диабета и кормить семью.

Популярность сельских кулинарных каналов, таких как AroundMeBD, связано с их привлекательностью, говорит Крейг Ричард, психолог и автор книги Brain Tingles, который изучает, как мозг реагирует на расслабляющие триггеры в видеороликах YouTube.

Психолог Крейг Ричард отмечает, что деревенские кулинарные видео попадают в общую категорию oddly satisfying — то есть странных, но приятных роликов.

Как правило, эти видео объединяют две общие черты — новизна и трансформация. Зрители становятся свидетелями того, чего они обычно не видят в своей повседневной жизни, и они наблюдают, как объект видео претерпевает некоторые изменения. В этой категории есть такие поджанры, как factory, demolition, ASMR и мукбанг — все они оказывают расслабляющее воздействие на аудиторию.

Большинство зрителей восторгаются духом товарищества жителей деревни. Среди комментариев можно встретить похвалы на русском, английском, испанском, хинди и других языках. Хан сказал, что около 32% зрителей и доходов канала приходится на Индию, за которой следуют Бангладеш и США, причем каждый из них обеспечивает 4% зрителей.

Подобные каналы могут стать крупным бизнесом. AroundMeBD отказался раскрывать доходы, полученные через канал, но, по словам других YouTube-блогеров в Бангладеш с аудиторией подобного размера, такой аккаунт может приносить несколько миллионов долларов в год.

Производство контента требует значительных расходов: съемочная группа тратит около 1 млн так (примерно $11 630) каждый месяц, причем львиная доля этой суммы тратится на поиск ингредиентов. Среди них могут быть и довольно экзотические продукты: омар, рыба-меч или язык буйвола.

Хан говорит, что в среднем канал использует рыбу на сумму 300 тысяч так (около $3500) каждый месяц.

До 15 тысяч так (около $175) в неделю уходит на транспортировку мяса.

Успех канала уже привлекает спонсоров. Хан говорит, что на данный момент канал получил по меньшей мере 20 предложений, в том числе от Pran Foods, одной из крупнейших продовольственных компаний Бангладеш.

«Но мы отказались от всех, так как хотели сохранить аутентичность наших видео, — объясняет он. — Я знаю, что спонсорство принесло бы нам больше денег, но это поставило бы под угрозу простоту и подлинность наших видео».

Между тем, успех каналов меняет жизнь во всей деревне. Доходы от этой операции пошли, чтобы создать развлечения для детей — копию жирафа в натуральную величину, гигантскую утку, слона из соломы и водную горку. Сейчас там планируют построить городской парк.

Кроме того, когда из-за пожара в деревне сгорело несколько домов, доходы от рекламы на YouTube были использованы на переселенцев. Канал также оплачивает медицинские расходы для пожилых людей в деревне.

Но Хан знает, что его успех на YouTube может быть недолгим, и пытается диверсифицировать свою медиаимперию. В 2020 году, после того как AroundMeBd набрал около 3 млн подписчиков, Хан запустил канал Village Grandpa’s Cooking. У канала похожая тематика — готовка большого количества пищи, но главными героями являются четыре семидесятилетних дедушки с длинными белыми бородами.

Они посещают учреждения для престарелых и людей с ментальными особенностями и раздают им еду. Они также раздают нуждающимся одеяла и предметы первой необходимости. Сейчас у канала около 1 млн подписчиков. У Хана есть и другие, менее популярные каналы.

Его заветная мечта — превратить деревню в популярное туристическое направление в Бангладеш.

«Многие люди из разных уголков страны и из-за рубежа сейчас приезжают посмотреть на нашу деятельность, — признается Хусейн. — У нас есть планы построить ворота, чтобы обозначить въезд в нашу деревню и установить несколько деревянных досок, указывающих направление к нашей деревне, по дороге из Хокши, чтобы людям не было трудно найти нашу деревню».

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Скриншот на обложке: AroundMeBD