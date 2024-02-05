Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: ритейл

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. Разбираем 10 тенденций в сфере ритейла — от экоподарков до использования приложений в физических магазинах.

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Работники-аватары

Тренд: Чтобы решить проблему нехватки кадров, розничные магазины и рестораны объединяют усилия с компаниями в области метавселенных и ИИ. Вместе они запускают реалистичные аватары, которыми управляют удаленные работники. Это значительно расширяет пул кандидатов, при этом обслуживание клиентов остается приоритетом.

Примеры: Система виртуальных кассиров Freshii; киоск AI Human от Deepbrain AI; анимированный персонал в магазине Green Lawson; платформа для аутсорсинга кассиров Bite Ninja.

Поддержка клиентов во время инфляции

Тренд: Рестораны и продуктовые магазины фиксируют и снижают цены, делая их доступнее для клиентов. Повышение темпов инфляции затрагивает даже рестораны быстрого питания с самыми демократичными ценами. Эти ценовые обязательства помогают удерживать лояльных клиентов в условиях экономической неопределенности.

Примеры: Пицца по фиксированной цене в Pizza Pizza; программа Plate Pass от Urban Plates; продукты от KQF Family Saver; мини-чипсы от KP Snacks; снеки на завтрак от BelVita.

Экологичные подарки

Тренд: Бренды предлагают экологичные подарки клиентам, которые стремятся снизить свое воздействие на окружающую среду. Устойчивость становится ключевым мотиватором к покупке, поэтому платформы, магазины и каталоги с такими подарками станут более популярными.

Примеры: Приложение с подарками Gleam; поп-ап Mercari; онлайн-платформа с подарками Unwrapit.

Экоупаковка для еды на вынос

Тренд: Герметичная упаковка для еды на вынос, которую удобно хранить, позволяет ритейлерам сократить количество отходов, соблюдая при этом стандарты клиентов. Это эффективная альтернатива одноразовым стаканчикам, крышкам и контейнерам.

Фото в тексте: SOFi

Примеры: Первый биоразлагаемый стакан с крышкой SOFi Cold Cup; упаковка от Antalis Packaging; компостируемый стакан The Butterfly Cup; стакан Zero Cup от ButterflyCup.

Приложения для физических магазинов

Тренд: Ритейлеры все чаще объединяют удобство онлайн-шопинга и вовлеченность при посещении физических магазинов в специальных приложениях. Они помогают повысить качество обслуживания клиентов, предоставляя информацию о продуктах и оказывая помощь в покупках.

Примеры: Приложения Chico's и Simon Search; сервис Happy Returns от PayPal и Ulta Beauty; платформа для SMS-шопинга Textual.

Подписки на продукты

Тренд: Во время пандемии потребители стали чаще заказывать продукты онлайн. В результате появилось больше сервисов подписки на продукты, которые, как правило, стоят дешевле и представлены в ограниченном ассортименте.

Фото в тексте: Bokksu

Примеры: Подписки от дисконтных магазинов Martie и Misfits Market; продуктовые маркетплейсы Bokksu и South Asian.

Продажи через короткие видео

Тренд: В качестве цифровой стратегии бренды из различных отраслей все чаще выбирают короткие видео. Этот контент объединяет традиционную рекламу и современные технологические привычки, предлагая клиентам более увлекательные и удобные формы онлайн-шопинга.

Примеры: Новые функции для шопинга на YouTube; новый рекламный формат Shoppable Video Ads от AdAdapted; видеореклама от Instacart; платформа Inspire от Amazon.

Ритейл для пожилых людей

Тренд: Доступность становится приоритетом для все большего числа брендов, и некоторые из них внедряют инициативы, чтобы помогать пожилым клиентам совершать покупки. Среди них — сопровождение в магазине, доступная среда и специальные торговые зоны для пожилых людей.

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Примеры: Программа Livable Home от Lowe's; сервисный центр и зоны обслуживания для пожилых в магазинах JD; день пожилых в Walgreens.

Этичные поисковые системы

Тренд: Все больше потребителей задумываются о воздействии своих покупок на окружающую среду. В результаты растет популярность поисковых систем, которые помогают находить экологичные товары от производителей, разделяющих их личные ценности.

Примеры: Поисковые системы Baobab, Ethical Clothing и Take Care; Ethical Shopping от Bing.

Безотходная доставка

Тренд: Большинство покупок влияют на окружающую среду, особенно если требуется доставка. Теперь появляются сервисы с нулевыми отходами, которые помогают клиентам снизить влияние некоторых покупок.

Примеры: Сервис доставки Ethey; биоразлагаемые контейнеры в Just Eat Takeaway; контейнеры с NFC-тегами Inwit; перерабатываемые чаши в Wagamama.

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