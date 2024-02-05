Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: ритейл

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. Разбираем 10 тенденций в сфере ритейла — от экоподарков до использования приложений в физических магазинах.
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Работники-аватары
Тренд: Чтобы решить проблему нехватки кадров, розничные магазины и рестораны объединяют усилия с компаниями в области метавселенных и ИИ. Вместе они запускают реалистичные аватары, которыми управляют удаленные работники. Это значительно расширяет пул кандидатов, при этом обслуживание клиентов остается приоритетом.
Примеры: Система виртуальных кассиров Freshii; киоск AI Human от Deepbrain AI; анимированный персонал в магазине Green Lawson; платформа для аутсорсинга кассиров Bite Ninja.
Поддержка клиентов во время инфляции
Тренд: Рестораны и продуктовые магазины фиксируют и снижают цены, делая их доступнее для клиентов. Повышение темпов инфляции затрагивает даже рестораны быстрого питания с самыми демократичными ценами. Эти ценовые обязательства помогают удерживать лояльных клиентов в условиях экономической неопределенности.
Примеры: Пицца по фиксированной цене в Pizza Pizza; программа Plate Pass от Urban Plates; продукты от KQF Family Saver; мини-чипсы от KP Snacks; снеки на завтрак от BelVita.
Экологичные подарки
Тренд: Бренды предлагают экологичные подарки клиентам, которые стремятся снизить свое воздействие на окружающую среду. Устойчивость становится ключевым мотиватором к покупке, поэтому платформы, магазины и каталоги с такими подарками станут более популярными.
Примеры: Приложение с подарками Gleam; поп-ап Mercari; онлайн-платформа с подарками Unwrapit.
Экоупаковка для еды на вынос
Тренд: Герметичная упаковка для еды на вынос, которую удобно хранить, позволяет ритейлерам сократить количество отходов, соблюдая при этом стандарты клиентов. Это эффективная альтернатива одноразовым стаканчикам, крышкам и контейнерам.
Фото в тексте: SOFi
Примеры: Первый биоразлагаемый стакан с крышкой SOFi Cold Cup; упаковка от Antalis Packaging; компостируемый стакан The Butterfly Cup; стакан Zero Cup от ButterflyCup.
Приложения для физических магазинов
Тренд: Ритейлеры все чаще объединяют удобство онлайн-шопинга и вовлеченность при посещении физических магазинов в специальных приложениях. Они помогают повысить качество обслуживания клиентов, предоставляя информацию о продуктах и оказывая помощь в покупках.
Примеры: Приложения Chico's и Simon Search; сервис Happy Returns от PayPal и Ulta Beauty; платформа для SMS-шопинга Textual.
Подписки на продукты
Тренд: Во время пандемии потребители стали чаще заказывать продукты онлайн. В результате появилось больше сервисов подписки на продукты, которые, как правило, стоят дешевле и представлены в ограниченном ассортименте.
Фото в тексте: Bokksu
Примеры: Подписки от дисконтных магазинов Martie и Misfits Market; продуктовые маркетплейсы Bokksu и South Asian.
Продажи через короткие видео
Тренд: В качестве цифровой стратегии бренды из различных отраслей все чаще выбирают короткие видео. Этот контент объединяет традиционную рекламу и современные технологические привычки, предлагая клиентам более увлекательные и удобные формы онлайн-шопинга.
Примеры: Новые функции для шопинга на YouTube; новый рекламный формат Shoppable Video Ads от AdAdapted; видеореклама от Instacart; платформа Inspire от Amazon.
Ритейл для пожилых людей
Тренд: Доступность становится приоритетом для все большего числа брендов, и некоторые из них внедряют инициативы, чтобы помогать пожилым клиентам совершать покупки. Среди них — сопровождение в магазине, доступная среда и специальные торговые зоны для пожилых людей.
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Примеры: Программа Livable Home от Lowe's; сервисный центр и зоны обслуживания для пожилых в магазинах JD; день пожилых в Walgreens.
Этичные поисковые системы
Тренд: Все больше потребителей задумываются о воздействии своих покупок на окружающую среду. В результаты растет популярность поисковых систем, которые помогают находить экологичные товары от производителей, разделяющих их личные ценности.
Примеры: Поисковые системы Baobab, Ethical Clothing и Take Care; Ethical Shopping от Bing.
Безотходная доставка
Тренд: Большинство покупок влияют на окружающую среду, особенно если требуется доставка. Теперь появляются сервисы с нулевыми отходами, которые помогают клиентам снизить влияние некоторых покупок.
Примеры: Сервис доставки Ethey; биоразлагаемые контейнеры в Just Eat Takeaway; контейнеры с NFC-тегами Inwit; перерабатываемые чаши в Wagamama.
Фото на обложке: NatalyaBond /
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