Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Как создавать «флиты» — исчезающие сообщения Twitter

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Twitter запустил новую функцию Fleets («флиты») — посты, которые исчезают через 24 часа после публикации. Решение позволит обмениваться мимолетными мыслями и может привлечь на платформу новых пользователей, которые хотели бы сделать свой профиль менее публичным.

Как создавать «флиты» — исчезающие сообщения Twitter

Вот как создавать «флиты»:

  1. Нажмите значок написания поста Fleet.
  2. Добавьте в пост все, что хотите – текст, фото, видео, эмоджи и т.д. (Пока для функции недоступны трансляции и стикеры, но компания обещает скоро их добавить). При необходимости измените фон и текст.
  3. Нажмите кнопку Fleet.

Также в пост Fleet можно загрузить обычный твит и оставить к нему комментарий.

В ближайшие дни функция будет доступна для всех пользователей.

Тестирование «флитов» проводилось в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее.

В блоге Twitter отмечается, что с помощью новой функции людям стало комфортнее делиться личными мыслями, мнениями и чувствами.

Источник.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Apple представила обновление macOS Big Sur
  2. 2 Slack внедрит видеоистории и аудиоканалы для удаленной работы
  3. 3 СМИ: Twitter начал тестировать брендированные лайки
  4. 4 Как навсегда удалить аккаунты из Twitter, Instagram и TikTok

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 ноября 2020

Hack Life

19 ноября 2020

Tagline Awards

20 ноября 2020

ЛидерыПро

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма