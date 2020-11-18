Как создавать «флиты» — исчезающие сообщения Twitter

Елена Лиханова
Twitter запустил новую функцию Fleets («флиты») — посты, которые исчезают через 24 часа после публикации. Решение позволит обмениваться мимолетными мыслями и может привлечь на платформу новых пользователей, которые хотели бы сделать свой профиль менее публичным.
Как создавать «флиты» — исчезающие сообщения TwitterЕлена Лиханова
Вот как создавать «флиты»:
- Нажмите значок написания поста Fleet.
- Добавьте в пост все, что хотите – текст, фото, видео, эмоджи и т.д. (Пока для функции недоступны трансляции и стикеры, но компания обещает скоро их добавить). При необходимости измените фон и текст.
- Нажмите кнопку Fleet.
Также в пост Fleet можно загрузить обычный твит и оставить к нему комментарий.
В ближайшие дни функция будет доступна для всех пользователей.
Тестирование «флитов» проводилось в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее.
В блоге Twitter отмечается, что с помощью новой функции людям стало комфортнее делиться личными мыслями, мнениями и чувствами.
Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock
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