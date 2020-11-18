Как создавать «флиты» — исчезающие сообщения Twitter

Twitter запустил новую функцию Fleets («флиты») — посты, которые исчезают через 24 часа после публикации. Решение позволит обмениваться мимолетными мыслями и может привлечь на платформу новых пользователей, которые хотели бы сделать свой профиль менее публичным.

Вот как создавать «флиты»:

Нажмите значок написания поста Fleet. Добавьте в пост все, что хотите – текст, фото, видео, эмоджи и т.д. (Пока для функции недоступны трансляции и стикеры, но компания обещает скоро их добавить). При необходимости измените фон и текст. Нажмите кнопку Fleet.

Также в пост Fleet можно загрузить обычный твит и оставить к нему комментарий.

В ближайшие дни функция будет доступна для всех пользователей.

Тестирование «флитов» проводилось в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее.

В блоге Twitter отмечается, что с помощью новой функции людям стало комфортнее делиться личными мыслями, мнениями и чувствами.

Источник.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock