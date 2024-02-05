Почему в TikTok исчезает музыка и при чем здесь Universal

О конфликте, его причинах и последствиях — в переводе материала New York Times.

Universal Music Group отозвала песни Тейлор Свифт, Дрейка и других звезд из-за того, как не смогла договориться с TikTok об условиях использования музыкального каталога.

На прошлой неделе пользователи TikTok обнаружили, что многие видеоролики, где использовались песни Тейлор Свифт, Ланы Дель Рей, Дрейка и Арианы Гранде, были отключены после конфликта TikTok и Universal Music Group.

Это был поразительный поворот событий для создателей и пользователей приложения, а также для музыкального бизнеса, где жаркие переговоры об авторских правах и условиях роялти иногда выносятся на всеобщее обозрение, но редко до такого кардинального решения — полностью удалить контент из одного из крупнейших и наиболее влиятельных музыкальных ресурсов.

Почему Universal Music покинула TikTok?

Во вторник Universal Music, мировой гигант, выпускающий музыку сотен крупных исполнителей, опубликовал открытое письмо в адрес TikTok в связи с приближением окончания срока действия контракта с платформой. Universal заявила, что TikTok неадекватно отреагировал на опасения Universal по поводу музыки, созданной ИИ на платформе, и не согласился на размер роялти, который бы удовлетворил Universal.

«В конечном счете, TikTok пытается построить бизнес, основанный на музыке, и при этом не платить за музыку справедливую цену», — заявили представители корпорации.

Universal отметила, что отзовет лицензии, если соглашение не будет достигнуто. Крайний срок подошел к концу, и рано утром в четверг TikTok подтвердил, что начал закрывать доступ к обширному каталогу песен Universal.

Что такое Universal и какие исполнители на него подписаны?

Universal — крупнейший из трех крупных музыкальных конгломератов (остальные два — Sony и Warner), который заключил контракты на выпуск музыки с тысячами музыкальных звезд. Помимо Свифт и Дрейка, на лейблы Universal подписаны Оливия Родриго, Морган Уоллен, Ники Минаж, Билли Айлиш, Ноа Кахан, Post Malone и Lorde, кроме того, у корпорации есть контракты с такими гигантами K-pop, как Stray Kids и NewJeans.

Universal принадлежат такие леблы, как Interscope, Geffen, Island, Def Jam, Capitol, Motown, Blue Note и Republic, а также крупное издательское подразделение для авторов песен.

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Исполнительный директор Universal Люциан Грейндж — опытный искатель талантов, который уже более десяти лет остается одним из ведущих корпоративных лидеров отрасли. Большую часть этих лет он занимал верхнюю строчку в ежегодном списке Power 100 журнала Billboard. В этом году он находится на втором месте — позади Свифт, с которой у Грейнджа, как говорят, тесные рабочие отношения.

Universal агрессивно защищает права своих артистов и добивается наилучших условий по сделкам; в прошлом году компания подала в суд на Triller, еще одно приложение для социальных сетей, заявив, что оно не оплатило лицензионные сборы. Недавно Грейндж открыто заявил о необходимости контроля и отраслевых стандартов в отношении использования ИИ в музыке.

Как будет происходить отзыв каталога?

Когда в прошлом у музыкальной индустрии возникали проблемы со стриминговыми сервисами, такими как Spotify, у нее была возможность — во всяком случае, теоретически; это всегда сложно — просто удалить свой контент. Именно это произошло, в 2008–2009 годах, когда Warner Music в течение 9 месяцев боролась с YouTube.

Однако TikTok — это другое дело. В приложении пользователи загружают свои собственные видеоклипы и могут добавлять на фон звук, используя аудиотеку, большая часть которой предоставлена лейблами вроде Universal. Исполнители и звукозаписывающие лейблы также добавляют собственный контент.

Чтобы выполнить требования Universal, TikTok удалил песни из музыкальной библиотеки, сделав их недоступными для новых клипов. В старых роликах, которые уже использовали музыку от Universal, TikTok начал полностью удалять аудиодорожку. Именно это произошло с видео таких знаменитостей, как Кайли Дженнер и Дуэйн Джонсон. Многие добавляли примечания вроде «Этот звук недоступен».

На официальных страницах исполнителей, как Swift, разделы, в которых обычно были представлены десятки песен, стали почти пустыми. В некоторых случаях оставались краткие фрагменты или миксы от пользователей.

Полный процесс удаления займет не менее нескольких дней. Представитель TikTok не уточнил, сколько роликов затронет отзыв каталога, но предположительно речь может идти о миллионах.

Почему это происходит?

В некотором смысле, это пример конфликта, который неоднократно происходил в медиабизнесе за последние пару десятилетий, когда инновации технологических компаний — а иногда и креативность пользователей, нарушающих правила, — сталкивались с требованиями музыкальной индустрии к контролю и честности компенсации. Это напряжение было движущей силой в музыкальной индустрии, от Napster и YouTube до Pandora, а теперь и TikTok.

Опасения Universal реальны и отражают некоторые из наиболее актуальных проблем современного музыкального бизнеса: потребность артистов зарабатывать на достойную жизнь, параметры современных лицензионных контрактов, роль ИИ.

В последние годы музыкальные компании начали принимать реальность, в которой внимание меломанов сосредоточено не только на стримингах, таких как Spotify или Apple Music, но и на множестве социальных платформ, например TikTok, где музыка может быть одним из факторов притяжения.

Для TikTok, как и для любой компании, занимающейся социальными сетями, вопрос заключается в том, сколько рычагов воздействия она готова предоставить отдельному партнеру, предоставляющему контент.

Как бы ни была важна музыка в TikTok — в прошлом компания заявляла, что «музыка лежит в основе опыта взаимодействия с TikTok», — она не отражает все возможности приложения; как известно любому пользователю социальной сети, песня может быть просто фоном для урока по макияжу или руководства по сантехнике.

Как это может повлиять на музыкантов?

Это ключевой вопрос для Universal, которая заявляет, что своими действиями добивается более выгодных условий. В то же время, чем дольше затягивается спор, тем сильнее это может ударить по артистам, по крайней мере в краткосрочной перспективе. TikTok — очень важный для продвижения канал, и теперь поколение молодых фанатов использует его, чтобы открывать для себя старую и новую музыку.

Для многих артистов сегодня отсутствие в TikTok — все равно что исчезновение клипа Мадонны с MTV в 1980-х годах.

Однако в то же время ставки стримингов для артистов довольно низкие, и они понимают, насколько важно им получать более выгодные условия за использование их музыки.

Достаточно пару минут поговорить с артистом о бизнесе, и он скажет, что стриминг должен платить ему больше. Они просто не хотят жертвовать продвижением или отношениями с фанатами в процессе.

Что происходит сейчас?

Остается ждать, кто моргнет первым.

Список звезд Universal дает ему преимущество, и потеря доступа к библиотеке из тысяч самых популярных песен в мире не идет на пользу TikTok. Приложения с музыкальным компонентом заключают лицензионные соглашения с развлекательными компаниями, и пользователи ожидают, что у них будет широкий выбор.

С другой стороны, у TikTok есть лицензионные соглашения со многими другими музыкальными компаниями, и пользователи вскоре могут понять, что, если они потеряют доступ к треку Леди Гаги, они могут выбрать вместо нее песню Дуа Липы (подписана на Warner).

Однако наибольшая власть, возможно, принадлежит артистам Universal, особенно тем, у кого есть новая вирусная музыка; если они почувствуют, что конфликт начинает вредить им больше, чем могло бы помочь новое соглашение, они начнут об этом заявлять.

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Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock