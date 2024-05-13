Что такое волатильность – разбираемся и объясняем

Волатильность – привычный для финансистов термин. Ей характеризуют активы, она помогает инвесторам оценить риски прежде чем вкладывать средства. Но прежде чем пытаться ее измерить и просчитать, разберемся в основных понятиях простым языком без лишнего снобизма.

Содержание:

Волатильность: что это простыми словами?

Максимально упрощая, уровень волатильности показывает, насколько сильно меняется цена у того или иного инструмента. Ее считают за разные промежутки времени: год, месяц, неделю и даже день. Но суть у таких измерений одна: чем выше показатель волатильности, тем больше риски.

Низким это значение можно считать на уровне в 1-2%, а 10% – уже высокая волатильность. Определить эти отклонения можно для чего угодно: от нефти и драгоценных металлов, до валюты и акций. При этом, активы с повышенным риском волатильности могут принести и больший доход.

Волатильность это...

Пункт для студентов и всех тех, кто пришел читать этот материал во время подготовки к диплому, курсовой или другому учебному проекту. Держите полноценное определение, которое можно смело копировать:

Волатильность (от английского volatile, то есть «непостоянный») – статистический показатель финансовой изменчивости. Предназначен для оценки рисков объекта инвестиций.

Почему случается волатильность?

У финансовой волатильности есть два вида причин: внутренние и внешние. Разберемся чуть подробнее с каждым из них.

Внутренние происходят, когда рынок раскачивается его непосредственными участниками. Это могут быть крупные финансовые игроки, создающие колебания с целью заработка. А могут – рядовые держатели акций и активов, негодующие по поводу изменений или политики той или иной компании.

Внешние причины более очевидны и объективны. Это войны, эпидемии, политические события, природные и техногенные катастрофы.

Как определяется волатильность?

Индекс волатильности рассчитывается в процентах за отдельный промежуток времени. Чаще всего это год или месяц. Временной отрезок актуален для каждого конкретного актива, а также от того, на каких позициях – длинных или коротких, торгует конкретный участник рынка. Однако чаще всего общую картину волатильности активов показывает годовая статистика.

Как волатильность растет и падает?

Не смотря на то, что причины волатильности часто лежат на поверхности, анализировать ее непросто. И все-таки, определенные факторы влияют на падение и рост волатильности регулярно:

Календарность. Отчетные периоды у крупных компаний и презентации их новинок и флагманов происходят из года в год примерно в одно время. Поэтому инвесторы следят за активностью больших игроков.

Сезонность. На ней часто завязаны отдельные отрасли бизнеса, такие как туризм. В сезон здесь как правило низкая или средняя волатильность. Вне сезона – наоборот.

Слухи и репутация. Особенно актуальный сегодня показатель, когда рост или падение активов компании может зависеть от общественного мнения, которое формируется даже на действиях одного отдельного сотрудника.

Геополитика. О ней конкретно мы говорили выше – это всё те же факторы внешне влияющие на волатильность.

Какие активы подвержены волатильности?

Теоретически, волатильности подвержены совершенно любые активы. Однако на практике они могут иметь высокий риск и низкий. Здесь тоже все весьма логично.

Низкую волатильность, как и наибольшую стабильность имеют облигации и акции старых и больших корпораций с хорошей репутацией. Они растут медленно, но верно. Да, на них тяжело заработать быстро и стремительно – зато и прогореть шансов меньше.

Наиболее высокую волатильность и риски деривативы и криптовалюты. Они постоянно меняют курс и совершенно нестабильны.

Как использовать волатильность в своих целях?

Новичкам волатильность может подсказать главное – стоит ли вкладываться в тот или иной актив. Как правило, к объектам с большой волатильностью стоит подходить, уже имея некоторый опыт на финансовом рынке.

Для более умелых игроков волатильность – не просто инструмент измерения рисков, а график наиболее выгодных покупок и продаж. Так волатильность акций за несколько лет может показать тот минимум, до которого доходит их цена. Грамотные инвесторы ждут именно этого показателя для самой выгодной сделки.

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