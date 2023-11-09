Эта перчатка позволяет чувствовать прикосновения в VR

До сих пор тактильные системы для VR, например от Meta* и Haptx, были большими и непрактичными. Они имитировали прикосновения при помощи сжатого воздуха, для чего требовались большие баллоны, трубки и электроэнергия.
Теперь появился более компактный и дешевый аналог — тактильные перчатки Fluid Reality. В них воздух заменен жидкостями, которые управляют приводами в тактильных элементах, расположенных на кончиках пальцев.
Жидкости подаются в приводы с помощью крошечных насосов, которые активируются небольшим электрическим зарядом. Система работает на небольшой батарее и может быть собрана из имеющегося оборудования, обычно используемого для печатных плат.
Технология создана в исследовательской лаборатории Future Interfaces Group при Университете Карнеги-Меллона и теперь разрабатывается компанией Fluid Reality.
По оценкам Fluid Reality, сейчас стоимость одной перчатки составляет менее $1 тыс. Для сравнения, подобное устройство от Haptx обойдется в $5,5 тыс., а тактильная система от Meta* — в более чем $15 тыс.
В ролике об этой технологии показано, как с ее помощью в VR управлять физическими объектами, различать текстуры и даже играть на скрипке.
По словам главы Future Interfaces Group Криса Харрисона, перчатки позволят врачам дистанционно проводить операции, техническим специалистам — удаленно обезвреживать бомбы, а ученым — через космических роботов выполнять физические задачи на других планетах.
Но сначала технология, скорее всего, будет использоваться в развлекательной сфере.
Технология для перчаток Fluid Reality разрабатывалась в течение года командой из пяти человек. Концепция была представлена на недавней конференции в Сан-Франциско, посвященной человеко-компьютерным интерфейсам и, как утверждает Харрисон, вызвала значительный интерес со стороны компаний.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Fluid Reality и Университет Карнеги-Меллона
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