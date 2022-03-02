Ложные обещания: почему web3 не изменит мир к лучшему

Я не ожидал, как сильно буду ценить Дорси. Ключ к прогрессу — классовые предатели: генералы, предупреждающие об опасности войны; продуктовые менеджеры, рассказывающие о нечестном менеджменте; технологические лидеры, нарушающие «пацанский кодекс» Кремниевой долины — никогда не критиковать друг друга и ваши миссии по спасению мира.

Джек Дорси: «Не вы владеете web3. Им владеют венчурные капиталисты и их партнеры с ограниченной ответственностью. Такое никогда не ускользнет от их амбиций. В конечном итоге, это — централизованное предприятие под другим названием. Знайте, во что ввязываетесь...».

Джек Дорси достал меч и направил его на коллег, пытающихся централизовать контроль и одновременно получить выгоду от обещания децентрализации. В частности, web3.

Это расплывчатый термин, обозначающий криптовалютный интернет и кучу другой вдохновенной чуши. Его промоутеры говорят примерно следующее.

Web3 — это децентрализованная версия интернета, где платформы и приложения создаются и принадлежат пользователям. В отличие от web2 (нынешнего интернета), в котором доминируют централизованные платформы, такие как Google, Apple и Facebook, web3 будет использовать блокчейн, криптовалюты и NFT, чтобы вернуть власть в руки интернет-сообщества.

Звучит здорово. Большинство из нас покупается на нарратив «долой Facebook и Google». Стоит убрать посредника, и мы все выиграем — особенно те, кто поменьше. Онлайн-театры, онлайн-врачи и банки, смарт-колонки и телефоны открывают огромный потенциал для предоставления элементарных услуг с меньшим трением.

Смарт-контракты могут, помимо прочего, снизить агентские издержки и устранить системные предубеждения. Таково обещание децентрализации. Но не слишком ли радужно звучит?

Реальность кусается

Разрекламированная децентрализация власти на деле оказалась ее рецентрализацией в руках меньшего количества людей. Верхние 9% счетов владеют 80% рыночной стоимости NFT на блокчейне Ethereum, а это $41 млрд. Практика «белых списков» позволяет удерживать основную часть прибыли NFT в узком кругу инсайдеров.

Биткоин еще более централизован: 2% крупнейших аккаунтов владеют 95% запасов биткоина на сумму $800 млрд. 0,1% майнеров биткоина отвечают за половину всей добычи. Если бы биткоин был государством, в нем было бы самое большое неравенство в мире.

И это — не временный гештальт новорожденного стартапа, за которым вот-вот последует Большой взрыв децентрализации. Напротив, по мере своего развития криптовалютный рынок становится все более централизованным, а инсайдеры удерживают все большую долю токенов. Когда семь лет назад был запущен Ethereum, инсайдеры контролировали 15%.

Неравенство в криптовалютах: NFT и Биткоин. Инфографика: Chainalysis, Flipside Crypto

Но более поздние проекты web3 стартовали с инсайдерской долей в 30% — 40%, а некоторые приближаются к классическому соотношению 80/20 между инсайдерами и общественностью. Такое распределение характерно для технологических компаний на IPO. В каком еще классе активов стоимостью более $1 трлн могут быть дикие колебания в оценке, которые зависят от неудачной шутки в скетче из телепередачи Saturday Night Live?

Кроме того, «новая гвардия» на деле выглядит старше и больше похожа, собственно, на «гвардию», чем старая. В частности, из-за чуваков из Стэнфорда и Гарварда, которые путают удачу с талантом и посвящают себя иллюзорному спасению человечества, случайно зарабатывая при этом миллиарды.

Каждый член списка криптомиллиардеров Forbes 2021 года — мужчина. Треть из них учились в Стэнфорде и Гарварде. Из 12 человек в списке только один не белый. Повествование о web3 сейчас напоминает выступление со сцены TED перед полным залом выживальщиков.

Возможность монополии и централизация — именно это сейчас все чаще финансируют венчурные фонды, и именно это реальный протокол для web3. OpenSea, крупнейший в мире маркетплейс NFT, пугающе похож на любую другую обменную платформу. За то, что компания делает транзакции проще и в меру безопаснее, с каждой из них она получает 2,5%.

Крупнейшая криптовалютная компания Coinbase работает точно так же: у нее высокие по отрасли комиссии и CEO, который предоставил себе и своим венчурным инвесторам двухклассовые акции с правом голоса в 20 раз больше, чем у обычных. Двухклассовая структура владения акциями — это оружие массового закрепощения и синоним централизации через корпоративную автократию.

Инфраструктура web3 основана на существовании посредников. Многие из самых популярных «децентрализованных» приложений полагаются на сервис Infura, который предоставляет «узлы ETH как услугу». Существует множество других подобных сервисов, таких как Alchemy («поддержка разработчиков блокчейна по всему миру») и Moralis («создание, размещение и масштабирование децентрализованных приложений»).

Правда в том, что люди не хотят запускать свои собственные серверы и писать код каждый раз, когда покупают буханку хлеба, поэтому «централизованные» сервисы неизбежно появятся — чтобы web3 могли использовать и обычные люди.

Дикий, дикий Запад

Использование слова «децентрализованный» — это корпоративная хитрость, которая загоняет недоброжелателей в рамки недобросовестности. Подобно движению «Пролайф», оно определяет термины еще до начала дискуссии. Кому хочется централизации? Это звучит бюрократично, удушающе и коррупционно.

Дикий Запад был децентрализован. И вскоре мы обнаружили, что городам нужны шерифы и центральные протоколы (то есть законы). В web3 процветает воровство. В 2021 году потери от мошенничества и краж криптовалют составили $14 млрд.

Соотношение наиболее частых видов мошенничества и краж. Инфографика: Chainalysis, Flipside Crypto

Децентрализация обещала заменить посредника (банк) с помощью технологии блокчейна, но вместо этого породила Коачеллу для мошенничества, где анонимность, восторженная чушь и запутанность защищают мошенников от надзора или ответственности.

ДАО Винни-Пуха

Аколиты Web3 утверждают, что ДАО (децентрализованные автономные организации) превосходят традиционно организованные корпорации, но многие первые попытки оказались неудачными. Нет уверенности, что большинство из этих предприятий на практике являются децентрализованными.

ConstitutionDAO, которая стала сенсацией, проиграв в аукционена покупку оригинальной копии Конституции США за $43 млн, до своего закрытия не успела создать модель управления, потому что основатели не придумали, как предотвратить захват контроля несколькими крупными держателями акций или «китами».

Index Coop, ДАО, создающая индексные инвестиционные фонды, решила, что ей необходимо назначить некоторых членов на руководящие должности. Их там называют «мудрыми совами», — это те, кто у бумеров, до появления Web3, назывался директорами/советниками.

Движение ДАО утверждает, что делает корпоративное управление демократичнее. Все инвесторы в ДАО могут голосовать за решения организации. Но есть причина, по которой организации любого размера, от школьных округов до обувных компаний, принимают представительную модель, а не пытаются использовать чистую демократию.

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Лидерство, опыт и подотчетность улучшают результаты. Но этого нельзя сказать о поверхностных решениях по долгосрочным вопросам, которые подвержены предубеждениям. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман описывает их как Система мышления 1.

То, что позиционируется как баг (ошибка, «трение» централизации), является фичей (особенностью). Она заставляет нас представлять доказательства и аргументы другим доверенным лицам, шлифовать и разрабатывать лучшие решения. Это расстраивает, дорого обходится и (в основном) работает не так плохо, как любая система такого рода.

Представительная демократия уже существует в корпоративном пространстве и называется публичной компанией. Пока что организации, основанные на токенах, действуют в псевдо-нерегулируемом пространстве, где их токены, (то есть, ценные бумаги) сразу же ликвидны и якобы защищены от требований по раскрытию информации.

Вполне вероятно, что Комиссия по ценным бумагам США и суды скоро принесут криптовалютам такое же «бумерское» регулирование, которое создало самые надежные биржи и платформы в истории.

Ключевая особенность этих рынков в том, что они обеспечивают инвесторам уверенность благодаря верховенству закона. Криптовалюты привлекают к инвестициям сообщества, которые ранее были исключены из этой сферы, и это хорошо. Но что происходит, когда эти сообщества больше всего страдают от взломов и мошенничества? Вернутся ли они когда-нибудь на рынок?

Централизация

Многие из наших величайших достижений родились благодаря централизации.

Централизованные системы вдохновили огромные технологические инновации. На прошлой неделе НАСА запустила космический телескоп «Джеймс Уэбб». Для реализации этого выдающегося человеческого достижения потребовалась централизация (то есть сотрудничество) множества космических агентств и частных предприятий. И они не использовали «коины» для принятия решений.

То же самое можно сказать и о частном предпринимательстве. Командам нужны лидеры, а видениям — провидцы. Однако централизованная организация создает условия, в которых лидеры добиваются от своих команд максимума и несут ответственность за результаты. Это трудно воспроизвести с помощью программного обеспечения.

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Ни в чем из этого нет вины технологии. Вероятно, блокчейн-технология, токены и смарт-контракты обладают огромным потенциалом, и большая часть этих инноваций прослужит очень долго. ДАО предлагают потенциал для модернизации организационного и корпоративного управления. NFT открывают возможности для того, чтобы создатели получали более высокую компенсацию за свой труд.

Однако, как и большинство «революционных» технологий, они в конечном итоге окажутся эволюционными и изменят жизнь людей значимо, но, скорее всего, менее значительно, чем предполагалось. Великая истина технического прогресса: он всегда скучнее, чем мы ожидаем.

Внешние эффекты от этих инноваций увеличиваются такими же темпами, и они будут представлять те же риски, если мы и дальше будем позволять нашему идолопоклонству перед новаторами брать верх над медленно думающими властями.

Операция a16z

Проповедь освобождения при одновременной изоляции в закрытых сообществах — это локальное явление для технологий. «Персональный» компьютер должен был освободить нас от тисков господства IBM в мэйнфреймах, но он попал под еще больший контроль Microsoft.

Компания Apple заявляла о себе как о революционере, борющемся с Большим Братом, но воздвигла величайшую в истории камеру по борьбе с творчеством (App Store). «Информация хочет быть свободной» — таков был лозунг руководства ранних веб-компаний, пытавшихся убедить простаков и фанатиков из контент-компаний обмениваться своим контентом за копейки.

Колесо снова вращается, и громче всех слышен голос венчурной компании Andreessen Horowitz, которая создала криптофонд объемом $2,2 млрд и рассылает своих генеральных партнеров по всему интернету в качестве миссионеров.

Один из партнеров проповедует децентрализацию своим почти 800 тыс. подписчиков в Twitter, а основатель Марк Андреессен блокирует людей, которые плохо отзываются о web3.

Andreessen Horowitz вкладывает свои реальные доллары в компании, которые создают централизованные платные платформы (OpenSea и Coinbase — портфельные компании Andreessen Horowitz) с посредниками, необходимыми для решения всех проблем с пользовательским опытом и доверием, которые возникают в децентрализованной системе. Познакомьтесь с новым боссом... это ваш старый босс.

Боезапас

Фокусы иллюзионистов работают только в том случае, если вы не знаете, на что смотреть. Все больше и больше людей обращают внимание на человека за занавесом (даже Илон).

По мере распространения информации давление на регулирующие органы будет нарастать. От них будут требовать превентивных мер, чтобы 27 млн американцев не остались ни с чем. Председатель Комиссии по ценным бумагам США Гэри Генслер открыто говорит об этой проблеме, но его Комиссия предлагает лишь пассивный ответ.

Все это пространство таит в себе огромные перспективы, но, как и любой другой новый класс активов или сектор, оно требует продуманного надзора, регулирования и безопасности.

У web3 волосы другого цвета, но ДНК та же, что и у предыдущих веб-парадигм, которые децентрализовали услуги в беспрецедентных масштабах, чтобы в таких же масштабах накопить богатство и влияние.

Девяносто три процента намерений и две трети решений находятся под влиянием двух компаний. Хорошо ли это? Совет профи: спросите кого-нибудь, у кого есть дочери-подростки. Пока что web3 — это web2.01.

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