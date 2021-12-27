Как спланировать следующий шаг в карьере?

Энн Хайатт — писательница, спикер и ангельский инвестор, которая 15 лет проработала в качестве правой руки Джеффа Безоса (основатель Amazon), Мариссы Майер (экс-CEO Yahoo!) и Эрика Шмидта (бывший председатель совета директоров Google). Она поделилась своими рекомендациями, которые помогут расставить приоритеты и принять решение.

Иногда поиск подходящего работодателя и должности открывает возможности, которые раньше были незаметны или казались нереальными. Однако сделать выбор бывает непросто.

Энн Хайатт рассказывает, что когда она работала в Amazon и Google в начале 2000-х, люди нередко трудились по 80 с лишним часов в неделю. В этих условиях некоторые сотрудники процветали, а другие не выдерживали, несмотря на то, что условия, темпы, возможности, давления и ожидания были одинаковы для всех.

Тогда она заключила: чтобы долго оставаться в одной компании и получать удовольствие, важнее всего, чтобы она соответствовала ценностям человека.

Независимо от того, решаете ли вы кардинально сменить карьерный курс или перейти на другую должность, сделать выбор бывает непросто. Делимся шаблоном, который поможет оценить ситуацию и перейти от сомнений к осознанности. Сосредоточьтесь на трех аспектах: цели, людях и темпе.

Цель

На первый взгляд задача определить, зачем мы живем и работаем, кажется слишком глобальной. На самом деле цель сводится к двум вещам: определить, кому вы хотите помочь своей работой и каким образом.

Самый быстрый способ раскрыть цель, которая вами движет, — вспомнить, когда вы в последний раз заканчивали долгий день, чувствуя прилив энергии и гордость за то, что вы только что сделали, даже если сам проект еще далек от завершения. В такие моменты мы полностью соответствуем своим ценностям и миссии. Это и есть состояние потока.

Задайте себе следующие вопросы.

Какие цели привлекают ваше внимание и побуждают действовать?

Как вы хотите потратить свое время, деньги и влияние в соответствии с собственными ценностями?

Какие действия, опыт и вклад хотели бы вы оставить после себя?

Эти вопросы не касаются ваших умений, опыта или компетенций. Когда наша работа соответствует тому, что для нас важно, она естественным образом развивает все необходимые навыки.

Нет людей несчастнее, чем те, кто строит карьеру в соответствии с идеалами семьи или общества. Наиболее счастливые и успешные люди честны по отношению к себе и работают по призванию, в своем идеальном темпе и на своем уровне.

Люди

Мы часто упускаем, что наши коллеги — один из важных факторов нашего индивидуального потенциала развития и направления карьеры. Те, с кем вы непосредственно работаете, определяют, какой опыт вы приобретете, какие лидерские качества унаследуете, и какой опыт получите. Ищите команду, которая не просто будет вам нравиться. Ищите тех, на кого вы хотите быть похожими.

Задайте себе следующие вопросы.

Какой круг людей воплощает ваши идеалы в отношении амбиций, баланса, опыта и приоритетов?

Кто из лидеров (в вашей компании, сообществе и во всем мире) обладает навыками и репутацией, которые вы надеетесь развить?

Какие наставники или спонсоры потребуются вам на рабочем месте, чтобы обеспечить необходимый контроль или возможности?

Как вам проводить больше времени с группой единомышленников, которые вдохновляют, воспитывают вас и открывают перед вами двери возможностей? Подумайте, что вас мотивирует: конкуренция или сотрудничество внутри команды? Если текущая команда не соответствует вашему идеалу, ищите наставников и партнеров в более крупной организации, в вашем сообществе или онлайн.

Темп

Ваш желаемый темп определяется вашими целями и текущими жизненными обстоятельствами, поэтому ваша идеальная роль может со временем измениться. Разочарования возникают, когда профессиональные и личные требования не совпадают. Чтобы попытаться найти правильный баланс, задайте себе следующие вопросы.

Как часто вы хотите, чтобы от вас ожидали повышения уровня ваших навыков и знаний на этом этапе вашей карьеры?

Каков ваш идеальный график для продвижения? Кто вы на данном этапе карьеры — спринтер или марафонец?

Какую роль вы хотите сыграть в плане изменений и вклада? Вы хотите сразу руководить или играть вспомогательную роль?

Подумайте, соответствует ли ваша текущая среда этим ответам. Вы жаждете приключений и давления, присущих стартапу на ранней стадии, или устоявшегося прогресса и рутины стабильной компании?

Помните, что разница между выгоранием и самореализацией обычно заключается не в задачах, а в том, насколько значимы ваши усилия и согласованы ожидания.

Как оценить, соответствуют ли ценности карьерным возможностям

Планирование следующего карьерного шага — это вдохновляющий опыт. Это позволяет вам согласовывать свою работу с вашими приоритетами и ценностями и избегать влияния денег, должностей или других факторов, которые сами по себе не приносят удовлетворения.

Независимо от того, проходите ли вы собеседование в новой компании или просто оцениваете, насколько текущая роль вам подходит, используйтн следующие вопросы.

Цель (культура)

Какие увлечения и цели объединяют членов команды за пределами их рабочих обязанностей?

Какие цели движут лучшими исполнителями в этой компании?

Какое наследие стремится создать эта компания/команда?

Люди (мотивация и стимулы)

Какие качества сотрудников наиболее эффективны в этой организации?

Каким образом эта команда/компания инвестирует в развитие и обучение сотрудников в долгосрочной перспективе?

Каковы краткосрочные и долгосрочные приоритеты для выполнения этой роли?

Темп (лидерство и видение)

Как и когда в этой команде стимулируются и измеряются ключевые результаты?

Как руководство реагирует на коллег, которые плохо справляются и испытывают трудности?

Как лучшие сотрудники получают продвижение и избегают эмоционального выгорания?

Потратив время на оценку своих ценностей, в будущем вы сможете избежать застоя в карьере, выгорания и потреи работы из-за эволюции отрасли.

Иногда поиск подходящего работодателя и должности открывает возможности, которые раньше были незаметны или казались нереальными. Задайте себе эти вопросы, чтобы ваша карьера развивалась так, как того желаете вы.

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