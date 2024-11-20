Bluesky — соцсеть будущего: децентрализованная альтернатива Twitter

Рассмотрим, что из себя представляет эта социальная сеть и ответим на распространенные вопросы.

Очередной отток аудитории произошел после президентских выборов в США. Из X ушли сразу несколько знаменитостей , а вместе с ними и их фанаты. Многие в качестве альтернативы выбирают Bluesky.

На ноябрь 2024 года у Bluesky более 20 млн пользователей. Рост аудитории связан с изменениями в политике X — теперь третьим сторонам разрешено обучать ИИ на постах, а заблокированные профили видят контент, хотя и не могут с ним взаимодействовать.

Прошло два года с тех пор, как Илон Маск приобрел Twitter (и позже переименовал в X). С тех пор успели появиться и закрыться множество аналогов. Mastodon, Post, Pebble и Spill позиционировались как потенциальные замены Twitter, однако за исключением Threads от Meta* мало кто смог достичь такого же результата, как Bluesky.

Что такое Bluesky?

Это децентрализованное социальное приложение, за идеей которого стоит бывший CEO Twitter Джек Дорси. Bluesky разрабатывалось параллельно с Twitter, у него похожий интерфейс с алгоритмической лентой, а модерацией занимается сообщество.

Проект был представлен в 2019 году, когда Дорси еще был CEO Twitter. Тогда он сказал, что Twitter профинансирует «небольшую независимую команду, в которой будет до пяти архитекторов, инженеров и дизайнеров», задачей которой будет создание децентрализованного стандарта для социальных медиа.

Изначально предполагалось, что Twitter сам внедрит этот стандарт. Но это произошло до того, как Илон Маск купил платформу, поэтому сейчас Bluesky совершенно независим от нее.

Сейчас Дорси уже не входит в совет директоров Bluesky. Это независимая общественно полезная корпорация, которую возглавляет CEO Джей Грабер. Сейчас в ней работает 20 сотрудников.

Как начать пользоваться Bluesky?

Первоначально зарегистрироваться можно было лишь по приглашению от действующего пользователя. Политику отменили в феврале 2024 года: теперь Bluesky открыта широкой публике.

Скачать приложение Bluesky можно для Android и iOs. Доступна также веб-версия.

Регистрация в Bluesky

На первом шаге пользователю предложат выбрать хостинг-провайдера — Bluesky Social (по умолчанию) или указать пользовательский сервер.

Укажите псевдоним, который будет отображаться в формате @username.bsky.social и загрузите фотографию или аватар. В профиль можно добавить имя и описание.

Выберите интересы — это могут быть искусство, комиксы, новости или еда.

Bluesky сразу предложит пользователю выполнить задания, которые обучат алгоритм: подписаться на 7 пользователей и лайкнуть 10 публикаций.

Как Bluesky зарабатывает деньги?

Социальная платформа бесплатна для пользователей. Как заявляют в компании, ее цель — найти источник поддержки кроме рекламы, предложив платные услуги.

Bluesky провела несколько раундов инвестиций и открыла возможность купить уникальный доменный адрес. Цены начинаются от $21,98 в год и доходят до нескольких тысяч. Например, чтобы в псевдониме текст bsky.social заменился на dev.xyz, придется заплатить $1100.

Сейчас Bluesky разрабатывает премиум-подписку, которая включит услуги вроде «загрузки видео высокого качества или кастомизации профиля».

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Основные функции

Базовые возможности очень похожи на X: нажав кнопку с плюсом, можно создать пост из 256 символов и добавить к нему фотографии или видео. Есть ответы, репосты и лайки, чужой пост можно экспортировать в другие приложения или скопировать как текст.

Как и в X, здесь можно оставить жалобу на пользователя, заблокировать его, тред, отдельное слово или хэштег. Также пользователи могут отправлять личные сообщения и создавать списки.

Однако Bluesky обещает, что социальная сеть передаст контроль пользователю. Пользователь может хранить данные на собственном сервере и сам определять, что будет видеть в ленте.

Рекомендательный алгоритм

Пользователь может сам настраивать свои рекомендации. Сейчас на платформе более 50 тысяч лент, созданных сообществом.

Самые используемые — «популярно у друзей», посты от взаимных подписчиков, новости науки, заголовки от верифицированных новостных изданий.

Как открыть пользовательские ленты:

нажмите на иконку с тремя линиями в левом верхнем углу,

выберите «Ленты»,

воспользуйтесь поиском или выберите вариант из списка,

кликните на три точки в верхнем углу и выберите «Сохранить в мои ленты».

Децентрализация

Bluesky использует AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol). Он поддерживает независимые сети, которые могут обмениваться между собой данными.

По задумке, социальная платформа должна стать федеративной — то есть открытой сетью из бесконечного числа независимых сообществ. То есть если сторонний разработчик создаст собственное социальное приложение на AT Protocol, пользователи Bluesky смогут перейти в него, импортировав свой псевдоним, подписчиков и данные.

Увидеть, какой домен у пользователя, можно по его псевдониму — по умолчанию он имеет вид @username.bsky.social.

Суффикс после псевдонима можно изменить. Для этого придется заплатить за кастомный домен или подключить собственный.

Как переключиться на кастомный домен в Bluesky

Откройте «Настройки» > «Учетная запись» > «Псевдоним».

Нажмите «У меня есть собственный домен».

Укажите домен и скопируйте текст для вставки.

Перейдите в регистратор доменов (компания, у которой вы купили домен) и найдите поле, которое называется «Управлять DNS» или похожим образом.

Вставьте текст и введите информацию из Bluesky.

Сохраните изменения, вернитесь в Bluesky и выберите «Проверка DNS-записи».

Безопасность

Чтобы успешно конкурировать с более крупными платформами, Bluesky работает над защитой аккаунтов. В 2023 добавили верификацию по email и возможность скрыть свои публикации из общего доступа.

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Какие функции модерации есть в Bluesky?

Подозрительный контент помечается автоматически и передается на проверку команде модераторов.

Сейчас Bluesky работает над возможностью ограничить число пользователей, которые могут ответить на пост. Сделать профиль приватным также нельзя.

В марте 2024 года был запущен Ozone — инструмент, который позволяет пользователям создавать независимые сервисы модерации и управлять ими. Например, скрывать отдельные публикации или блокировать изображения с пауками, если пользователь их боится.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.