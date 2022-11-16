Когда и как стоит отказаться от дополнительной работы

Как правило, нет ничего плохого в том, чтобы предложить помощь, когда команде не хватает людей. Однако если вам в принципе сложно отказать, полезно знать, в каких случаях это уместно и как говорить «нет» тактично и профессионально.

Сейчас многих специалистов просят делать больше с меньшими затратами. А когда людей не хватает, нагрузку обычно перераспределяют между оставшимися членами команды. Как правило, такая временная мера может временно повысить приверженность и производительность отдельных людей, но в долгосрочной перспективе она приводит к выгоранию и вредит результатам на уровне всей организации.

Оцените свою среднюю рабочую неделю. Какой процент из ежедневных задач подходит под описание ваших обязанностей? Амбициозные люди часто берут на себя дополнительные обязанности. Но что они приносят — профессиональное продвижение или лишь дополнительную усталость?

Если это помешает основным обязанностям

Допустим, вы работаете в продуктовой команде, но вас попросили помочь с маркетингом. Вскоре вы можете обнаружить, что тратите так много времени на просмотр рекламных материалов, что это сказывается на основных задачах, вроде исследования пользователей или разработки стратегии.

Если задание отвлекает от основных обязанностей или ставит под угрозу способность стабильно и качественно работать, при этом не давая существенных преимуществ с точки зрения обучения или приобретения навыков, лучше отказаться и сосредоточиться на том, что у вас уже есть.

Не стоит говорить: «Извините, это не входит в мои должностные инструкции». Лучший подход — объяснить, почему отказ отвечает интересам всех сторон. Это может помочь как: «Если я помогу вам, то подведу других». Можно выразиться конкретнее: «У меня бы не получилось хорошо выполнить проект, и пострадала бы другая работа».

Исследования показывают, что такая стратегия помогает выглядеть неравнодушным и ответственным сотрудником. Например, можно сказать: «Мне придется сказать "нет", ведь если я потрачу время на маркетинг, мы пропустим ключевые сроки по запуску продукту, а это скажется на целях по выручке».

Если это чужая работа

В эпоху матричных организаций и процессов с высокой степенью взаимодействия очень легко начать заниматься тем, что не является прямой обязанностью. Например, торговый представитель может выполнять функции службы поддержки клиентов.

Если вы не против дополнительных задач или чувствуете, что это способствует вашему значимому росту, четко обозначьте свои ожидания от возросшей ответственности. Возможно, вы надеетесь на лучшие задания в будущем, продвижение по службе или упоминание на заседании правления.

Не лишним будет поговорить о корректировке зарплаты, чтобы отразить вашу добавленную стоимость. Например: «За последние шесть месяцев я принял обязанности A, B и C. Как лучше привести компенсацию в соответствие с моими расширенными задачами?».

Если нет четкого плана

Берите дополнительные обязанности только тогда, когда вы понимаете их масштаб. Это поможет избежать бесконечного недопонимания в будущем и не ввязаться в бесконечный проект.

Если начальник просит поучаствовать в новой инициативе, спросите о деталях. Как долго потребуется ваша помощь? Какие встречи вам нужно будет посетить?

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Что делать, если у вас на выступление всего 4 минуты?

Если вы поймете, что условия вам не подходят, выразите благодарность за предоставленную возможность. «Проект кажется очень интересным, но с моей стороны будет неправильно соглашаться, зная, что у меня не будет пропускной способности или нужных ресурсов».

Впрочем, можно предложить иную помощь. Например, поучаствуйте в мозговом штурме или обсудите по проекты бизнес-плана. Такой подход продемонстрирует профессионализм и стремление помочь команде.

Если просьба неразумна

Возможно, высшее руководство запросило подготовить бизнес-план с нуля в течение двух рабочих дней. Вы знаете, что это невозможно, но что вам делать? Ответьте уверенным отказом, чтобы сэкономить время, продолжая при этом развивать отношения. В ответ на просьбу высшего руководства вы могли бы объяснить, что вы можете сделать за отведенное время.

Одно из решений — предложить скорректировать график, сказав что-то вроде: «Я понимаю, что это важно. В пятницу это невозможно, но я могу приготовить все к полудню понедельника».

Возможно, стоит рекомендовать руководителю коллегу, который может помочь, или познакомить с подрядчиком, которого можно нанять. Это может звучать примерно так: «Это не моя сфера компетенции, но я отправлю вам по электронной почте имя коллеги, с которым я бы предложил поработать».

Мы не может отказывать всем возможностям. Но говоря «нет», имея вескую причину, можно почувствовать увереннее и обрести новые возможности.

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