Wikipedia хочет заставить Google, Amazon и Apple платить за ее контент

Не беспокойтесь: простых читателей это не затронет. Но для таких компаний, как Google, Facebook, Apple и Amazon, публикация контента Wikipedia, возможно, больше не будет бесплатной.

На данный момент Wikipedia занимает 13 место по посещаемости в мире. Сайт позиционирует себя как «‎бесплатная энциклопедия», однако некоммерческая организация Wikimedia Foundation, которая им управляет, надеется, что за эти знания все же заплатят.

Согласно изданию Wired, в рамках Wikimedia Foundation появилось новое коммерческое подразделение Wikimedia Enterprise.

Оно будет предоставлять платные услуги для крупнейших клиентов — Google, Facebook, Apple и Amazon.

Сотрудники Wikimedia Enterprise будут заниматься переносом контента на платформы. Ранее этим занимались целые отделы внутри корпораций.

При этом Wikipedia останется бесплатной для рядовых пользователей.

На данный момент технические гиганты используют контент совершенно бесплатно. Поисковая система Google, как правило, выдает отрывок из Wikipedia прямо на странице результатов поиска. Чтобы найти ответ на свой запрос, пользователям даже не нужно покидать площадку. Если спросить что-либо у Siri от Apple или Alexa от Amazon, они также будут искать ответ в архивах Wikipedia. Более того, YouTube проверяет достоверность информации на своей платформе, используя данные Wikipedia.

В 2018 году в интервью TechCrunch CRO Wikimedia Foundation Лиза Зейтц-Грувелл сообщила, что некоторые компании злоупотребляют возможностью бесплатно использовать Wikipedia. Сейчас бюджет Wikimedia Foundation в размере $100 млн финансируется за счет пожертвований пользователей и грантов, предоставляемых фонду. К примеру, Google вложила в него миллионы долларов. Однако в 2018 году Amazon не сделала никаких пожертвований.

Теперь главный вопрос лишь в том, будут ли компании платить за услуги, которыми они пользовались бесплатно годами. Как сообщает Wikimedia Foundation, переговоры уже ведутся, и соглашение может быть достигнуто уже в июне.

Также пока непонятно, как на это отреагируют волонтеры Wikipedia, которые работают над контентом с момента создания сайта, и будут ли они тоже получать какие-либо компенсации.

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