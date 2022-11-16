Четыре способа сбросить настройки звука на Windows 11

Windows 11 предлагает множество опций для управления звуком. Если вы неудачно выбрали параметры или столкнулись с иными проблемами со звуком, то эти настройки можно сбросить до значений по умолчанию. Предлагаем четыре способа это сделать.

Сброс всех уровней громкости

Практически в каждом приложении Windows можно отдельно устанавливать громкость. Если вы неудачно настроили эти параметры, попробуйте вернуть их к значениям по умолчанию в приложении «Параметры».

Обратите внимание, что настройки звуковых устройств также будут сброшены, то есть те, что были отключены и скрыты, вновь отобразятся.

Откройте приложение «Параметры», нажав клавишу «Пуск» + I или кликнув правой кнопкой мыши на иконке «Пуск», расположенной на панели задач.

В разделе «Система» нажмите «Звук» → « Громкость».

Прокрутите вниз до конца страницы и нажмите «Сбросить».

Эта кнопка сбросит настройки звуковых устройств и громкости для всех приложений до рекомендуемых по умолчанию.

Обновление и переустановка звукового драйвера

Большинством внутренних компонентов компьютера управляют специализированные программы, которые называются драйверами. Если звук не работает, это может указывать на проблему со звуковым драйвером.

Чтобы это исправить, попробуйте обновить или переустановить его.

Нажмите правой кнопкой мыши на иконку «Пуск» и откройте «Диспетчер устройств» → «Звуковые, игровые и видеоустройства».

Найдите основной звуковой драйвер. Его название на большинстве компьютеров — Realtek(R) Audio, но оно может отличаться в зависимости от системы.

Нажмите правой кнопкой мыши на Realtek(R) Audio и выберите «Обновить». Будет доступно две опции: «Автоматический поиск драйверов» и «Найти драйверы на этом компьютере». Выберите первую.

Если проблема не решится, снова нажмите правой кнопкой мыши на Realtek(R) Audio и выберите «Удалить устройство».

Перезагрузите компьютер. При включении звуковой драйвер будет переустановлен со всеми настройками по умолчанию.

Некоторые производители компьютеров также предлагают собственные звуковые драйвера — их можно найти на официальном сайте.

Восстановление настроек по умолчанию для звуковых устройств

Проблема также может быть связана с устройством, добавленным в Windows, например гарнитурой Bluetooth или предусилителем. В таком случае переустановка стандартного звукового драйвера не поможет.

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Вот как сбросить параметры каждого устройства по отдельности.

Откройте «Параметры» → «Звук» → «Дополнительные параметры звука».

В открывшемся меню показан список всех звуковых устройств ввода и вывода. Нажмите на нужный девайс и выберите «Свойства».

В новом окне нажмите на вкладку «Дополнительно» и в нижней части страницы выберите «По умолчанию». Если эта кнопка неактивна, значит устройство уже использует рекомендуемые настройки.

Перейдите во вкладку «Пространственный звук» (при наличии) и выберите «Восстановить настройки по умолчанию».

Повторите этот процесс для каждого звукового устройства, которое не работает должным образом.

Перезапуск служб Windows Audio

Службы Windows — важные компоненты ПО, управляющие длительными операциями в фоновом режиме. Обычно такие процессы запускаются при включении компьютера и продолжают работать даже после выхода из системы.

Windows 11 использует две службы, которые отвечают за звук: Windows Audio и Windows Audio Endpoint Builder. Чтобы исправить проблемы, связанные со звуком, можно их перезапустить.

Откройте «Пуск», нажмите на значок лупы и введите «Службы».

Когда в результатах появится приложение «Службы», нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора».

В открывшемся приложении найдите Windows Audio и Windows Audio Endpoint Builder.

Нажмите правой кнопкой мыши на каждую из этих служб (в любом порядке) и выберите «Перезапустить». Затем перезагрузите компьютер.

Если после нажатия кнопки «Перезапустить» полоса загрузки останавливается и не завершается, то для начала перезагрузите компьютер.

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Фото на обложке: Suphaksorn Thongwongboot / Unsplash