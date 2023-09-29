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Зачем стартапам нужен акселератор

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса: правила построения эффективной команды, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.

22 сентября спикером выступил Максим Онищенко, руководитель корпоративного акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». Эксперт рассказал о том, как стартапу подготовиться к участию, какую пользу проект может получить от акселератора и как такие мероприятия влияют на фандрайзинг. Публикуем главные тезисы из беседы.

Слушайте все эфиры на одной странице.

Зачем стартапам нужен акселератор

Содержание:

  • Что получает от акселератора корпорация
  • Что стартапу ждать от участия в акселераторе
  • В каких продуктах заинтересован StartupDrive
  • С какими компаниями можно поработать благодаря акселератору

 

Что получает от акселератора корпорация

В акселераторе участвуют две стороны: компания-заказчик и стартап. Цель компании — увеличить лояльность существующих клиентов и привлечь новых с помощью свежих решений. Цель стартапа — доработать продукт, обрести сильного партнера и расширить клиентскую базу. 

Вот причины, по которым заказчикам и партнерам акселератора полезно привлекать в свою структуру новые проекты:

  • изучение новых технологий и типов клиентов;
  • диверсификация бизнеса на новые рынки и направления;
  • выстраивание партнерских отношений с проектами;
  • оптимизация бизнеса.

 

Что стартапу ждать от участия в акселераторе

Для того, чтобы получить пользу от участия, нужно определиться, зачем идти на проект. 

В форме заявок StartupDrive на акселератор есть раздел: «Ваши гипотезы». В нем важно описать ожидания от участия — это позволяет организаторам понять мотивацию начинающих предпринимателей, а представителям стартапа — определиться, что они хотят получить от мероприятия. 

Программа StartupDrive длится три месяца, и при этом, чтобы принять участие в акселераторе, не обязательно находиться в Москве или Петербурге. Есть онлайн-форматы для встреч с менторами и инвесторами. 

Прохождение стартапом акселератора — знак качества для инвесторов критерий, это значит, что проект показал свою ценность.

 

Какие проекты отбирают для StartupDrive

С 2019 года, старта акселератора StartupDrive, через него прошло 36 стартапов. Наш акселератор направлен на B2B, B2C и взаимодействие с клиентами. Интересны проекты из финтеха, ритейла, HR или маркетинга. 

Тема акселератора 2023 года — электромобильность.

Это новый рынок, где есть проекты разных стадий: крупные лидеры и начинающие инноваторы. Много перспектив, он интересен дальнейшим развитием — например, государство субсидирует использование такого транспорта и бесплатные парковки. Конкретно в рамках программы интересны проекты с электрозарядными станциями, накопителями и мобильными приложениями.

Читайте, какие перспективы у стартапов на рынке электромобильности в мире и России, в спецпроекте RB.RU и «Газпром нефти»

Как правило, акселератор получает много заявок от стартапов, после этого из компаний составляется шорт-лист. 

Далее в рамках Selection day отбираются проекты-участники из разных сегментов бизнеса. На это мероприятие прибывают руководители направлений конкретных продуктов от компании. Фаундерам стартапа нужно выступить, рассказать про себя, поставить гипотезы и объяснить пользу проекта. 

Затем из проектов выбираются самые интересные и подходящие, обычно это два-три стартапа по каждому направления. Всего за время акселератора запускается от 8 до 12 стартапов.

В процессе работы желателен выход на Product Market Fit, хотя в пятой программе стартапы могут приходить без понимания конечного клиента, на стадии «идеи и прототипа».  Акселератор позволит им его найти, а также задать тенденции для роста и масштабирования. 

Если стартап активен в акселераторе, он активен и на рынке. Для будущих партнеров и инвесторов участие в акселератора — дополнительное доказательство того, что проект развивается, работает над продуктом и может быть интересен. Например, в наших программах участвовали проекты, которые получали от инвесторов чек в размере от $400 тысяч до $2,9 млн.

Важно не только принять участие, но и получить пользу от проекта: улучшить метрики, найти клиентов и привлечь новые инвестиции. Если стартап прошел пять акселераторов и не вынес для себя пользу, вряд ли он будет нужен рынку, ведь заказчики делятся друг с другом информацией.

 

С какими компаниями можно поработать благодаря акселератору

Акселератор дает стартапу «меню» из инвесторов и компаний. И далее представителям проекта уже нужно выбрать дальнейший путь. 

На StartupDrive, помимо коллаборации с сетью АЗС «Газпромнефть» или платформой для корпоративных клиентов, можно работать с другими заказчиками-партнерами. На мероприятии мы активно сотрудничаем с венчурными фондами и клубами. 

С выпустившимися стартапами заключают коммерческий договор с моделью разделения прибыли. 

Например, проект Pampadu по получению страховок КАСКО и ОСАГО в мобильном приложении успешно прошел акселератор. А затем он был интегрирован в наше приложение сети АЗС.

Сейчас — самое время для новых идей, российские заказчики их ждут. У стартапов есть возможность «застолбить» за собой рынок.

Фото на обложке: пресс-служба StartupDrive

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