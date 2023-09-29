Зачем стартапам нужен акселератор

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса: правила построения эффективной команды, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.
22 сентября спикером выступил Максим Онищенко, руководитель корпоративного акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». Эксперт рассказал о том, как стартапу подготовиться к участию, какую пользу проект может получить от акселератора и как такие мероприятия влияют на фандрайзинг. Публикуем главные тезисы из беседы.
Слушайте все эфиры на одной странице.
Содержание:
- Что получает от акселератора корпорация
- Что стартапу ждать от участия в акселераторе
- В каких продуктах заинтересован StartupDrive
- С какими компаниями можно поработать благодаря акселератору
Что получает от акселератора корпорация
В акселераторе участвуют две стороны: компания-заказчик и стартап. Цель компании — увеличить лояльность существующих клиентов и привлечь новых с помощью свежих решений. Цель стартапа — доработать продукт, обрести сильного партнера и расширить клиентскую базу.
Вот причины, по которым заказчикам и партнерам акселератора полезно привлекать в свою структуру новые проекты:
- изучение новых технологий и типов клиентов;
- диверсификация бизнеса на новые рынки и направления;
- выстраивание партнерских отношений с проектами;
- оптимизация бизнеса.
Что стартапу ждать от участия в акселераторе
Для того, чтобы получить пользу от участия, нужно определиться, зачем идти на проект.
В форме заявок StartupDrive на акселератор есть раздел: «Ваши гипотезы». В нем важно описать ожидания от участия — это позволяет организаторам понять мотивацию начинающих предпринимателей, а представителям стартапа — определиться, что они хотят получить от мероприятия.
Программа StartupDrive длится три месяца, и при этом, чтобы принять участие в акселераторе, не обязательно находиться в Москве или Петербурге. Есть онлайн-форматы для встреч с менторами и инвесторами.
Прохождение стартапом акселератора — знак качества для инвесторов критерий, это значит, что проект показал свою ценность.
Какие проекты отбирают для StartupDrive
С 2019 года, старта акселератора StartupDrive, через него прошло 36 стартапов. Наш акселератор направлен на B2B, B2C и взаимодействие с клиентами. Интересны проекты из финтеха, ритейла, HR или маркетинга.
Тема акселератора 2023 года — электромобильность.
Это новый рынок, где есть проекты разных стадий: крупные лидеры и начинающие инноваторы. Много перспектив, он интересен дальнейшим развитием — например, государство субсидирует использование такого транспорта и бесплатные парковки. Конкретно в рамках программы интересны проекты с электрозарядными станциями, накопителями и мобильными приложениями.
Читайте, какие перспективы у стартапов на рынке электромобильности в мире и России, в спецпроекте RB.RU и «Газпром нефти»
Как правило, акселератор получает много заявок от стартапов, после этого из компаний составляется шорт-лист.
Далее в рамках Selection day отбираются проекты-участники из разных сегментов бизнеса. На это мероприятие прибывают руководители направлений конкретных продуктов от компании. Фаундерам стартапа нужно выступить, рассказать про себя, поставить гипотезы и объяснить пользу проекта.
Затем из проектов выбираются самые интересные и подходящие, обычно это два-три стартапа по каждому направления. Всего за время акселератора запускается от 8 до 12 стартапов.
В процессе работы желателен выход на Product Market Fit, хотя в пятой программе стартапы могут приходить без понимания конечного клиента, на стадии «идеи и прототипа». Акселератор позволит им его найти, а также задать тенденции для роста и масштабирования.
Если стартап активен в акселераторе, он активен и на рынке. Для будущих партнеров и инвесторов участие в акселератора — дополнительное доказательство того, что проект развивается, работает над продуктом и может быть интересен. Например, в наших программах участвовали проекты, которые получали от инвесторов чек в размере от $400 тысяч до $2,9 млн.
Важно не только принять участие, но и получить пользу от проекта: улучшить метрики, найти клиентов и привлечь новые инвестиции. Если стартап прошел пять акселераторов и не вынес для себя пользу, вряд ли он будет нужен рынку, ведь заказчики делятся друг с другом информацией.
С какими компаниями можно поработать благодаря акселератору
Акселератор дает стартапу «меню» из инвесторов и компаний. И далее представителям проекта уже нужно выбрать дальнейший путь.
На StartupDrive, помимо коллаборации с сетью АЗС «Газпромнефть» или платформой для корпоративных клиентов, можно работать с другими заказчиками-партнерами. На мероприятии мы активно сотрудничаем с венчурными фондами и клубами.
С выпустившимися стартапами заключают коммерческий договор с моделью разделения прибыли.
Например, проект Pampadu по получению страховок КАСКО и ОСАГО в мобильном приложении успешно прошел акселератор. А затем он был интегрирован в наше приложение сети АЗС.
Сейчас — самое время для новых идей, российские заказчики их ждут. У стартапов есть возможность «застолбить» за собой рынок.
Фото на обложке: пресс-служба StartupDrive
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Электроэпоха: какие перспективы на рынке электромобильности у стартапов
- 2 ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта
- 3 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
- 4 Маркетплейс для владельцев АЗС и предпринимателей: чем интересна новая цифровая платформа «Вебнефть»
- 5 Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе
ВОЗМОЖНОСТИ
29 сентября 2023
29 сентября 2023
30 сентября 2023
30 сентября 2023
30 сентября 2023