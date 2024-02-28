Темный паттерн: как Zoom заставляет пользователей скачивать приложение

Питер Рэмси, специалист по UX и основатель Built For Mars, рассказал, как этот прием используется в Zoom.

Иногда сервисы вынуждают нас совершить действие, которое мы не планировали, например оформить подписку при совершении покупки. В пользовательском интерфейсе это называют темными паттернами .

Организатор онлайн-встречи создает ссылку на конференцию в Zoom и отправляет ее другому человеку. Получатель открывает ссылку — и если у него не установлено приложение, то оно скачивается автоматически.

Гость может нажать на ссылку в тот момент, когда встреча должна начаться, или даже немного позже. В таких обстоятельствах человек предпочитает наиболее быстрое решение, ведь опаздывать не хочется.

Zoom не оставляет выбора: пользователю нужно установить приложение (которое, возможно, уже скачано), а затем нажать на кнопку «Запустить конференцию» — подразумевается, что это откроет приложение.

Однако если нажать на эту кнопку, не устанавливая приложение, незаметно появится новая опция — «Войдите с помощью браузера». Что более важно, для этого требуется пойти против рекомендуемого порядка действий.

Таким образом, Zoom намеренно прячет эту опцию, зная, что взволнованные гости просто предпочтут установить приложение. Это, по мнению Рэмси, отличный пример темного паттерна, цель которого — улучшить основной показатель.

Но не торопитесь удалять Zoom. Вместо этого Рэмси предлагает индустрии дизайна использовать это как пример темного паттерна, который выполняет две задачи:

повышает основной показатель бизнеса (количество скачиваний растет);

ухудшает пользовательский опыт (пользователи приходят на встречу в состоянии стресса).

Источник.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock