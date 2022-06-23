6 полезных сочетаний клавиш для Zoom

Сейчас Zoom — не только рабочий инструмент: мы используем его и для личного общения. Учитывая, сколько времени мы тратим в программе, стоит научиться эффективно ей управлять. В материале — горячие клавиши, которые пригодятся каждому.
Временно отключить микрофон
В видеоиграх и Discord есть функция «нажми, чтобы говорить», и это неслучайно. Несмотря на то, что в Zoom предусмотрена возможность подавления фонового шума, иногда лучше полностью отключить микрофон.
Используйте Alt+A (Windows) или Command+Shift+A (Mac). Эта же комбинация включает микрофон.
В Zoom доступна и функция «нажми, чтобы говорить»: для этого нужно зажать пробел при отключенном микрофоне.
Бонусный совет: быстро возобновляйте и останавливайте воспроизведение видео, нажав Alt+V (Windows) или Command+Shift+A (Mac).
Поднять руку
На вебинарах и конференциях с большим количество участников функция «Поднять руку» позволяет привлечь внимание спикера, не прерывая его. Но делать это через вкладку «Реакции» долго. Что делать, если подать сигнал нужно немедленно?
Используйте Alt+Y (Windows) или Option+Y (Mac). Чтобы опустить руку, примените эту же комбинацию.
Отключить удаленный контроль
Функция удаленного контроля позволяет передать другому пользователю управление вашей мышью и клавиатурой. Обычно это требуется для задач технической поддержки. Что, если специалист завершил работу, но не отключил контроль?
Разумеется, можно найти кнопку «Удаленная поддержка» и отключить ее. Гораздо более простой способ — использовать сочетание Alt+Shift+G (Windows) или Control+Shift+G (Mac).
Пригласить пользователей в конференцию
Это делается в несколько кликов. Но чтобы вспомнить, где располагаются нужные кнопки, потребуется время.
Горячие клавиши для запуска окна «Пригласить»: Alt+I (Windows) или Command+I (Mac).
Здесь можно напрямую выбрать контакт и отправить ему приглашение по email или через ссылкой.
Показать настройки
Мало кто захочет запоминать, где расположены все настройки — именно поэтому вы и открыли эту статью. Как назло, нужные кнопки исчезают в самый неподходящий момент, во время конференц-звонка или демонстрации экрана.
Не стоит лихорадочно их искать — вместо этого нажмите Alt (Windows) или Control+/ (Mac).
Во время демонстрации экрана используйте горячие клавиши Ctrl+Alt+Shift, чтобы переключиться на настройки конференц-звонка.
Переключить режим просмотра
Если видео отображается в режиме «Активный докладчик» и говорящий просит показать руки, возможно, вы захотите посмотреть на реакции других участников. Вместо того, чтобы вручную искать, как запустить режим «Галерея», используйте горячие клавиши?
- Windows: Alt+F1 — запустить режим «Активный докладчик», Alt+F2 — запустить режим «Галерея».
- Mac: Command+Shift+W — переключиться между режимами «Активный докладчик» и «Галерея».
Настроить пользовательские горячие клавиши
Изменить текущие сочетания клавиш можно в меню «Настройки» в пункте «Сочетания клавиш».
Фото на обложке: Girts Ragelis /
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24 июня 2022