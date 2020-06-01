Coursera открывает бесплатный доступ к курсам для студентов колледжей и университетов
С 1 июня образовательная платформа Coursera открывает бесплатный доступ к учебным материалам для учащихся колледжей и университетов. Чтобы пройти курсы, необходимо зарегистрироваться и иметь подтверждённый адрес электронной почты на доменах учебных заведений. Запись открыта до 31 июля, а доступ к выбранным программам будет действителен до 30 сентября 2020 года.
На платформе доступно более 3800 курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации.
Студенты могут получить дипломы лучших университетов мира, например, Мичиганского и Йельского университетов, Университета Дьюка. Среди ведущих российских вузов доступны программы от ВШЭ, МФТИ, МИФИ.
Помимо университетских учебных материалов доступны профессиональные программы сертификации от Google и SAS — они помогут овладеть необходимыми навыками и подготовиться к реальной работе.
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