С 1 июня образовательная платформа Coursera открывает бесплатный доступ к учебным материалам для учащихся колледжей и университетов. Чтобы пройти курсы, необходимо зарегистрироваться и иметь подтверждённый адрес электронной почты на доменах учебных заведений. Запись открыта до 31 июля, а доступ к выбранным программам будет действителен до 30 сентября 2020 года.

Coursera открывает бесплатный доступ к курсам для студентов колледжей и университетов