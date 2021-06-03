Авто по подписке, тренировки для киберспортсменов и нейроинтерфейсы: обзор сделок на российском рынке за май

Настройка техники, сборка мебели, страхование и ремонт автомобилей, взаимоотношения девелоперов и ремонтников — эти и другие сферы станут проще благодаря стартапам, в которые вкладывались венчурные инвесторы в мае.
RB.RU представляет дайджест самых интересных сделок месяца.
Российский стартап The Mashina привлек инвестиции от ФРИИ и Sistema SmartTech, где управляющим партнером выступает Ксения Шойгу. ФРИИ стал лид-инвестором сделки, вложив в проект $500 тысяч. Для Sistema SmartTeсh, венчурного фонда АФК «Система», сделка с The Mashina стала второй по счету. Он вложил в стартап $300 тысяч.
The Mashina — технологичная платформа для аренды авто по подписке. Стартап предлагает снять с владельца авто головную боль по организации взаимодействия с дилерами, банками, страховыми и т.п. Компания была создана летом 2020 года Григорием Дудашем и Евгением Кладовым. Привлеченные инвестиции команда направит на рост и масштабирование сервиса на российском рынке.
Российская цифровая платформа «Точно» привлекла $10 млн от proptech-фонда, одним из крупнейших инвесторов которого выступает компания O1 Properties. Стартап связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами. Последние с помощью платформы смогут контролировать ход работ и финансовые потоки в режиме онлайн, а мастера будут получать задания через мобильное приложение без участия прорабов.
Полученные средства «Точно» планирует потратить на развитие IT-платформы и запуск HR-бренда для привлечения мастеров. К концу 2021 года «Точно» планирует работать на 10 строительных площадках столицы, а во второй половине 2022 года — расширить географию сервиса на всю Россию.
Сделку комментирует Роман Абдуллин, директор по маркетингу в группе «Самолет»
Возможно, у этого проекта и есть будущее, но, кажется, тут могут быть проблемы с привлечением работников. Сейчас огромный дефицит рабочей силы, в том числе из-за «полуоткрытых» границ. Есть много рисков в области налогообложения и изменения законодательства, в том числе связанного с привлечением экспатов. Многое здесь будет зависеть от возможной трансформации рынка и удачи.
При этом актуальна платформа больше для Москвы и Санкт-Петербурга, а в регионах новый «Uber в строительстве» не ждут — там своя специфика, все хотят контролировать работы самостоятельно.
Стартап Legionfarm привлек $6 млн в ходе раунда А. Legionfarm была основана в 2016 году. Это платформа, которая позволяет геймерам находить профессиональных игроков и играть с ними, прокачивая навыки. Сервис работает по подписке: одна индивидуальная сессия игры длиной в час стоит $12, также можно заплатить $25 или $50 за месяц.
Компанию основал в 2016 году россиянин Алексей Белянкин, в прошлом профессиональный геймер, входивший в топ-0,01% игроков World of Warcraft. В Legionfarm инвестировали Silicon Valley Bank, акселератор Y Combinator (через него прошли Airbnb, Coinbase и Dropbox), фонды Altair Capital (инвестор Lingualeo, Profi.ru и PandaDoc) и Scrum Ventures. Оценка компании не раскрывается.
Сделку комментирует Савелий Брага, менеджер киберспортивных проектов ИТМО и координатор проектов в Gamedev-индустрии
Сервисы по бустингу и коучингу были и будут популярны всегда. Гейминг — хобби многих небедных людей, которые готовы платить, чтобы получить высокий ранг в игре. Правда, в большинстве случаев игрок не получает навыков для того, чтобы удержаться на этой позиции, и это — отличная мотивация продолжить сотрудничество c Legionfarm (далее — LF).
Что касается исполнителей: очень немногие игроки высокого уровня достигают успеха в стриминге и киберспорте, в то же время сотни и тысячи игроков третьего-четвертого эшелона не получают ничего со своих навыков. Вопрос актуальности платформы для них зависит от того, смогут ли LF привлечь достаточное количество клиентов. А вот стоимость тут вторична — геймеры из СНГ и ЮВА будут готовы работать, получая очень небольшие по меркам США деньги.
При этом, когда кто-то приводит поиграть с собой «друга за деньги», — это как если бы на матч по футболу среди семиклассников один из детей привел бы нападающего сборной России. Игроки команды соперника будут чувствовать отчаяние и может пострадать репутация игры.
На текущем этапе LF будет жить и, скорее всего, процветать, так как с этими инвестициями компания сможет позволить себе хороший маркетинг. Ключевой риск для стартапа — реакция издателей на развитие индустрии бустинга/коучинга.
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Российский сервис аренды различных устройств «Мой девайс» привлек $475 тысяч от Kontinuum Group и ряда частных инвесторов. Kontinuum Group проинвестировала 25 млн рублей. Сервис «Мой девайс» запустился в 2020 году по инициативе Алексея Миронова, Артема Сербовки и Ксении Прока.
Первоначально основатели сервиса предлагали в аренду только электросамокаты, а затем добавили игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры. По данным компании, за год работы сервисом воспользовались более пяти тысяч человек. Полученные средства будут направлены на расширение присутствия сервиса в России, организацию производства фирменных девайсов, а также на доработку технологической платформы и тестирование зарубежных рынков.
Российский сервис доставки Broniboy привлек около 100 млн рублей. Broniboy — цифровая платформа доставки еды из магазинов и ресторанов, препаратов из аптек, цветов и товаров для животных. Платформа запустилась в июле 2020 года.
В проект вложили по 25 млн рублей «Краснодарзернопродукт», «Южная торговая компания», а также два инвестора из Москвы и Краснодара. Кроме того, собственные средства в Broniboy вложил CEO проекта Сергей Таран. Оценка компании составила около 3 млрд рублей. Полученное финансирование планируется направить на развитие бизнеса в новых городах присутствия.
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Российский neurotech-стартап Neiry привлек более 541 млн рублей. Стартап разрабатывает инфраструктуру для автоматизированного сбора, анализа и хранения больших нейроданных. В раунде А принял участие Фонд НТИ, который вложил в компанию 360,5 млн рублей, а также внешние инвесторы, вложившие 180,5 млн рублей. Средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта. После закрытия сделки оценка Neiry составила 2,4 млрд рублей.
Стартап был запущен в мае 2018 года Александром Пановым. Компания — резидент IT-кластера Фонда «Сколково» и участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы. В 2021 году Neiry запустил три пилотных проекта в Москве, Казани и Ленинградской области — ученики школ протестировали VR-шлемы со встроенными интерфейсами и прошли VR-тестирование по материалам из школьной программы. В планах компании — экспансия на международные рынки: продажи продукта уже стартовали в США, Сингапуре и Казахстане.
Сделку комментирует Наталья Галкина, основатель компании «Нейротренд»Я с самого начала поддержала этот интересный проект и согласилась стать его куратором. Мне кажется, тут в одной точке сошлось несколько факторов успеха: молодая команда предпринимателей, молодая команда исследователей и специалистов в нейрофизиологии и машинном обучении и крупное агентство, которое уже работает на этом рынке.
Компания разрабатывает не только софт, но и железо, поэтому объем инвестиций достаточный, чтобы сделать такую работу, апробировать ее на рынке и приступить к коммерциализации, еще не закончив НИОКР. Это очень правильная стратегия. Наличие действующего агентства позволит обеспечить достаточно большой внебюджет (180 млн рублей).
Идея сети игровых нейроаттракционов лежала на поверхности, но Neiry сумели превратить ее в бизнес-модель. Создание инфраструктуры для автоматизированного сбора данных позволит собрать большие нейроданные во время игровых сеансов. Разработку можно использовать и в других индустриях — в образовании, научных исследованиях.
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Отечественный стартап Clicker привлек инвестиции от российского фонда Sailing Startup VC Fund. Фонд возглавил pre-seed-раунд на €130 тысяч при участии неназванных частных инвесторов. Clicker — сервис по профессиональной установке, сборке и настройке товаров для покупателей онлайн- и офлайн-магазинов. Стартап работает в России в категориях бытовая техника, сантехника, мебель, ТВ/аудио-техника, климатическое оборудование — и планирует выйти на зарубежные рынки в течение этого года. Стартап был основан в 2019 году Олегом Соболевым и Арсением Шистеровым.
Российская коммуникационная компания Voxys привлекла €4 млн от скандинавского инвестиционного фонда CapMan Russia Fund II в рамках третьего инвестиционного раунда. Voxys — это компания, образованная в результате масштабного объединения крупнейших российских контактных центров: Beeper, Comfortel, Telecom Express и «Лоджиколл». Voxys занимает 18,4% отечественного рынка (крупнейшая доля) и управляет 33 контактными центрами, где работает более 8 тысяч операторов.
Acronis, основанная россиянами Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, привлекла более $250 млн от фонда CVC Capital Partners VII и других инвесторов. Ее оценка по итогам раунда превысила $2,5 млрд. В сделке участвовали «друзья CVC Capital», вместе им теперь принадлежит около 10% компании.
Acronis — IT-компания, которая разрабатывает софт для корпоративных и домашних пользователей по работе с жесткими дисками, резервным копированием данных, управлению загрузкой операционных систем, редактированию дисков, уничтожению данных и др. С 2008 года компания зарегистрирована в Швейцарии. Сейчас в ней работает более 1600 сотрудников в 18 странах. Ее решениями пользуются более 5,5 млн домашних пользователей и 500 тысяч компаний.
Создателям Acronis, Сергею Белоусову и Илье Зубареву, которые когда-то вместе учились в МФТИ в Долгопрудном, принадлежит около 50% акций компании. Среди других акционеров — фонд Insight Partners, Almaz Capital, Runa Capital, Goldman Sachs, а также топ-менеджеры и другие сооснователи компании (10-15%). Сергей Белоусов не исключил, что в ближайшие два года компания выйдет на биржу.
Российский онлайн-кинотеатр ivi привлек $250 млн от «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. «ВТБ Капитал» возглавил раунд и стал одним из крупнейших владельцев сервиса. Средства были вложены через допэмиссию, часть которой выкупили текущие акционеры: фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ с партнерами, фондами Ближнего Востока. Оценка компании близка к $1 млрд.
Это самая масштабная сделка private equity в секторе технологий за последние годы. Привлеченные средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг. Ivi был запущен в 2010 году, это крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр в России.
Российский разработчик беспилотных технологий BaseTracK привлек $1 млн от основателей клуба Angelsdeck Игоря Калошина и Сергея Дашкова. BaseTracK был создан в 2018 году Андреем Вавилиным. Идея стартапа базируется на оригинальной технологии «виртуальные рельсы», содержащей алгоритмы оптимального вождения и интеллектуальной системы ADAS.
В продукте созданы цифровые двойники основных трасс, со всеми спусками и подъемами в сантиметровой точности. Все это помогает сэкономить 20% топлива. Финансирование команда планирует направить на масштабирование текущего продукта, создание цифровых двойников дорог, а также расширение географии присутствия. Кроме того, стартап планирует выходить на новые рынки и ускорить разработку автономной системы управления грузовиком.
Кого купили мае
«Яндекс» купил российский сервис электронных чаевых «Чаевые просто». Сумма сделки могла составить $1–5 млн. Платформа будет встроена в «Яндекс Еду» и другие сервисы «Яндекса» и продолжит развиваться как отдельный проект.
Сервис «Чаевые просто» для оплаты чаевых картой в 2018 году запустил Евгений Загоруйко вместе с женой Ольгой Терехиной. По его словам, средства от сделки пойдут «на финансовое восстановление семьи». Свои финансовые показатели сервис не раскрывает по условиям договоренности с «Яндексом».
«Тинькофф» приобрел контрольную долю в компании ООО «Бесконтакт», выступающей разработчиком мобильного приложения «Кошелек». Оно позволяет загружать в телефон банковские и скидочные карты, а также купоны и подарочные сертификаты. В приложении уже оцифровано более 300 млн карт, а число пользователей превысило 20 млн, среди партнеров «Кошелька» — 19 из 30 крупнейших программ лояльности в России.
В приложение интегрируют различные сервисы «Тинькофф», — например, «Долями» (для постепенной оплаты покупок), разные виды кэшбэка и т.д. ООО «Бесконтакт» было основано в 2012 году создателем i-Free Кириллом Горыней и Филиппом Шубиным. Коммерческие условия сделки не раскрываются.
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