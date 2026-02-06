Чек-лист: Сергей Косинский, Газпром-Медиа Холдинг
Глава цифровых активов Газпром-Медиа Холдинга Сергей Косинский ответил на 35 блицвопросов.
Он не стремится быть визионером — своим лучшим качеством считает умение твёрдо стоять на ногах. Отдых дольше трёх дней для него невозможен, идеальное путешествие — только активное, без лежания. Врагов у себя не видит, раздражается, когда люди не держат слово, а лучшим комплиментом считает простое «спасибо». В выходные сам готовит завтрак, идеальным местом для сна называет Сапсан и уверен, что его нынешняя команда — это дримтим.
Автомобиль. Удобный, большой, для семьи.
Алиби — на случай, если придётся оправдываться. «У меня алиби: „Я этого не помню!)“».
Любимое блюдо. Шарлотка.
Идеальный день рождения. В кругу семьи, родственников, друзей, близких.
Кто он, враг. Наивно, но мне кажется, их нет. По крайней мере, я не знаю таковых.
Город. Санкт-Петербург.
Кто он, друг. Надёжный человек.
Какая она, женщина. Самая лучшая.
Идеальный завтрак в будни. Кофе, кофе и кофе.
Идеальный завтрак в выходные. Приготовленный своими руками.
Любимый коктейль. Точно безалкогольный.
Команда мечты. Моя нынешняя команда.
Лучший комплимент. Спасибо.
Конкурент. Это всегда здорово!
Лучшая черта. Твёрдо стою на ногах.
Лучший отдых. Три дня.
Нон-фикшен-книга. Хокинс Джефф. «Супермозг. Революция в понимании человеческого и искусственного интеллекта»
Идеальная обувь. Удобная.
Лучшая одежда. В стиле сasual.
Если опоздание, то… Первое правило вежливости — извиниться.
Идеальное место/время/атмосфера, чтобы уснуть. Для меня это Сапсан.
Идеальная погода. Любая. Не бывает плохой погоды — бывает плохая одежда.
Желанный подарок. Это любимый вопрос от моих коллег и партнёров. Но ведь самое главное — это внимание, потому для меня сам подарок не имеет значения.
Самое используемое приложение. Rutube и банковские приложения.
Произведение искусства. Работы Архипа Куинджи.
Идеальное путешествие. Это точно должен быть активный отдых. Для меня это не просто лежать, а постоянно что-то делать.
Раздражающий фактор. Неумение держать слово.
Идеальное свидание. С любимой женщиной.
Любимый сериал. Если из последнего — «Подслушано в Рыбинске».
Одна слабость. Я не научился быть визионером.
Слово-паразит. Я достаточно много времени уделяю работе над своей речью. Практически все слова-паразиты искоренил. Одно осталось, но пусть будет секретом.
Совет. Будьте голодными. В метафорическом смысле — ко всему.
Любимый спорт. Сейчас это падел.
Художественная книга. Люблю Антона Чехова.
Часы. Любые, которые показывают время.
