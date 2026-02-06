Чек-лист: Сергей Косинский, Газпром-Медиа Холдинг

Он не стремится быть визионером — своим лучшим качеством считает умение твёрдо стоять на ногах. Отдых дольше трёх дней для него невозможен, идеальное путешествие — только активное, без лежания. Врагов у себя не видит, раздражается, когда люди не держат слово, а лучшим комплиментом считает простое «спасибо». В выходные сам готовит завтрак, идеальным местом для сна называет Сапсан и уверен, что его нынешняя команда — это дримтим.

Автомобиль. Удобный, большой, для семьи.

Алиби — на случай, если придётся оправдываться. «У меня алиби: „Я этого не помню!)“».

Любимое блюдо. Шарлотка.

Идеальный день рождения. В кругу семьи, родственников, друзей, близких.

Кто он, враг. Наивно, но мне кажется, их нет. По крайней мере, я не знаю таковых.

Город. Санкт-Петербург.

Кто он, друг. Надёжный человек.

Какая она, женщина. Самая лучшая.

Идеальный завтрак в будни. Кофе, кофе и кофе.

Идеальный завтрак в выходные. Приготовленный своими руками.

Любимый коктейль. Точно безалкогольный.

Команда мечты. Моя нынешняя команда.

Лучший комплимент. Спасибо.

Конкурент. Это всегда здорово!

Лучшая черта. Твёрдо стою на ногах.

Лучший отдых. Три дня.

Нон-фикшен-книга. Хокинс Джефф. «Супермозг. Революция в понимании человеческого и искусственного интеллекта»

Идеальная обувь. Удобная.

Лучшая одежда. В стиле сasual.

Если опоздание, то… Первое правило вежливости — извиниться.

Идеальное место/время/атмосфера, чтобы уснуть. Для меня это Сапсан.

Идеальная погода. Любая. Не бывает плохой погоды — бывает плохая одежда.

Желанный подарок. Это любимый вопрос от моих коллег и партнёров. Но ведь самое главное — это внимание, потому для меня сам подарок не имеет значения.

Самое используемое приложение. Rutube и банковские приложения.

Произведение искусства. Работы Архипа Куинджи.

Идеальное путешествие. Это точно должен быть активный отдых. Для меня это не просто лежать, а постоянно что-то делать.

Раздражающий фактор. Неумение держать слово.

Идеальное свидание. С любимой женщиной.

Любимый сериал. Если из последнего — «Подслушано в Рыбинске».

Одна слабость. Я не научился быть визионером.

Слово-паразит. Я достаточно много времени уделяю работе над своей речью. Практически все слова-паразиты искоренил. Одно осталось, но пусть будет секретом.

Совет. Будьте голодными. В метафорическом смысле — ко всему.

Любимый спорт. Сейчас это падел.

Художественная книга. Люблю Антона Чехова.

Часы. Любые, которые показывают время.