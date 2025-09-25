«Фудтех через 100 лет — доставка суперфудов за 5 мин синглам, живущим в микроквартирах с собаками»‎

Арина Князева, директор по развитию Ozon fresh, в колонке для Russian Business рассказывает о четырех трендах, которые уже стоят на пороге будущего. А заодно отвечает на четыре «вечных» обывательских вопроса про визионерство. Спойлер: мы уже в точке на старте большого цикла, где локальные тренды начинают перекликаться с глобальными, а будущее подкрадывается быстрее, чем кажется.

Тренд №1. Время стало валютой

Сегодня главный ресурс — не деньги, а время. Его дефицит диктует спрос: чем меньше усилий нужно потратить на еду, тем охотнее потребитель готов платить. Эта логика рождает два мощных вектора роста. Первый — доставка в целом: от продуктов до горячих блюд. Второй — взрывной сегмент готовой еды. В традиционном ритейле полки с «готовкой» появляются быстрее, чем их успевают пополнять фабрики. В цифрах тренд выглядит так: в Ozon fresh готовые блюда заказывали в третьем квартале 2025 года в 4,2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В онлайне это стало стандартом, офлайн начинает догонять. Мы давно поймали этот тренд, поэтому делаем акцент на быстрой доставке свежих продуктов от 15 минут до 30 минут и будем масштабировать ее на регионы присутствия сервиса.

Что нас ждет через 100 лет. Доставка станет не просто привычкой, а функцией повседневного общения. Заказать еду или продукты можно будет прямо из мессенджера или голосом: «хочу помидор» — и он уже едет к тебе. Всё будет встроено в привычные сервисы, как сегодня WeChat в Китае, только гораздо глубже и удобнее. Сама еда изменится: ассортимент уйдёт в сторону «даунсайзинга» — миниатюрных суперфудов, которые обеспечат всё необходимое в одной капсуле или батончике и станут новым языком питания мегаполисов.

Тренд №2. Кухня как лишняя опция

Жизнь ускоряется, а квартиры уменьшаются. Новые поколения уже живут в маленьких пространствах — хранить там попросту нечего. В цифрах это выражается в росте частоты заказов: с начала 2025 года количество заказов в Ozon fresh повысилось почти на 60% год к году. Чем плотнее города, тем быстрее набирает обороты такой формат. Еда перестаёт быть проектом «приготовить», превращаясь в услугу «получить здесь и сейчас». И хотя речь идёт о будущем, на самом деле мы возвращаемся к прошлым экспериментам, когда в СССР строили квартиры без кухонь — только теперь эта модель получает вторую жизнь. И прямо сейчас мы наблюдаем вполне противоречивые тенденции: одной стороны, средний размер жилплощади россиян пока увеличивается — на 7% за последние 10 лет и на 15% за последние 20 лет. А с другой — средняя площадь квартир в новостройках в России снизилась за 10 лет на 14%.

Что нас ждет через 100 лет. В гигантских агломерациях люди будут ютиться в крошечных «клетушках» — часто в одиночку или с собакой, и это создаст невероятную плотность заказов. И это независимо от того, сколько квадратных метров у них будет в собственности на самом деле. Доставка еды за пять минут, которая сегодня кажется фантастикой и поводом для восторгов (хороший бенчмарк в нынешних реалиях — 3,5–4 заказа в час), станет нормой.

Тренд №3. Одиночество как рынок

Ещё пару лет назад эксперты называли одиночество главной проблемой человечества. Сегодня это уже глобальная угроза номер один, и, похоже, легче не станет. Люди всё чаще остаются одни — и каждый ищет свой способ справиться с этим.

Что нас ждет через 100 лет. Курьеры перестанут быть просто «доставщиками еды» и возьмут на себя функцию социализации. Это прослеживается уже сейчас: по данным исследования Ozon, курьеров благодарят 80%, а люди старшего поколения говорят не только «спасибо‎»‎, но и слова поддержки. Лояльными к курьерам оказались также россияне от 18 до 33 лет: 33% испытывают уважение к курьерам, 28% — желание поддержать их. Для многих людей, особенно одиноких, именно курьер станет тем самым единственным живым контактом за день — как сегодня для бабушек поход на почту или в поликлинику. В мире суперцифрового будущего визит курьера будет не только про продукты, но и про человеческое общение: пять минут разговора, которые становятся важнее самой доставки.

Но на этом его роль не закончится. Появится обратная логистика: курьер сможет не только привезти заказ, но и забрать что-то обратно. Вынести мусор, отнести вещи на переработку, заточить ножи или заменить лампочку — через сто лет это может стать стандартной частью сервиса. Сегодня такие задачи выглядят как «муж на час», но в будущем они сольются с доставкой, превращая курьера в универсального помощника «на пять минут». Мы в Ozon делаем шаги к этому уже сейчас — например, курьер Ozon fresh может не только привести продукты из даркстора, но и доставить ваш заказ из основного маркетплейса при помощи «доставки по клику»,

Тренд №3. Фудтех для 60+

Сегодня рынок 60+ уже огромный, и дальше будут приходить 70+, 80+, 90+. Но сервисы пока к этому не готовы. В России нет платформ, которые были бы адаптированы под пожилых. А у них свои особенности: нужен другой ассортимент, другое удобство. Для многих приложения с мелкими кнопками и сложной навигацией просто непрактичны. Сейчас более 40% клиентов Ozon fresh, количество которых составляет почти 9 млн, — от 25 до 34 лет. Около 25% — от 35 до 44 лет, а свыше 20% клиентов — от 45 до 55 лет. И наша клиентская база будет взрослеть, а мы продолжим развивать продукты как для молодежи, так и более взрослой аудитории.

Что нас ждет через 100 лет. Рынок 80+ станет не исключением, а нормой: люди будут жить дольше, и значительная часть потребителей окажется в этой возрастной группе. Фудтех неизбежно подстроится — появятся сервисы, ориентированные именно на долгожителей, с простыми интерфейсами, персонализированным питанием и продуктами, учитывающими возрастные особенности здоровья. Текущие платформы будут вынуждены адаптироваться под конкретные группы, а для новых игроков это станет отдельным бизнес-направлением.

Тренд №4. Well-being как новая норма

Сегодня well-being — это витрина из полезных батончиков, йогуртов с пометкой «био» и маркетинга вокруг «заботы о себе». В grocery-сегменте тренд выражается в ассортименте: продукты без сахара, адаптированные рационы, удобные форматы для разных возрастных групп. По данным Ozon fresh, спрос на протеиновую и спортивную продукцию «без сахара» в первой половине 2025 года вырос почти в два раза год к году. Чем тоньше сегментация потребителя, тем проще предложить ему «персональное здоровье в упаковке». Мы постоянно работаем над ассортиментом продуктов, причем многие позиции выводим под сезонный спрос. Недавно в сервисе появилась целая витрина продуктов с добавлением матчи — в первом квартале 2025 года наши клиенты стали покупать на 53% чаще год к году. Спрос на этот японский чай — также прямое отражение на тренд well-being товаров.

Что нас ждет через 100 лет. Курьер может превратиться не только в доставщика, но и в гида по well-being — условного «йога-тичера на районе». Представьте: вам привезли заказ, а заодно подсказали дыхательную практику от стресса или порекомендовали набор суперфудов под ваше состояние. Продукты станут полностью адаптированными под организм, а забота о себе встроится в сам сервис — от выбора до доставки.

Мир станет глобальным?

Через 100 лет доставка станет повсеместной, но мир не станет абсолютно универсальным. Россия, например, не войдёт в число первых стран, которые полностью реализуют макротренды: слишком большая территория, разная плотность населения и инфраструктурные разрывы. Даже сегодня, когда в Москве есть Ozon fresh, «Яндекс Лавка» и «Самокат», в Приморье до сих пор живут по старинке — с магазинами у дома и походами пешком. Сейчас количество заказов Ozon fresh в Москве с долей в 65% значительно превышает их число в других городах — более чем в 15 раз выше, чем, например, в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Твери, Сочи, которые входят в топ-10 городов в доставке сервиса.

Через век логистика точно покроет всю страну, но с разной скоростью и разными сценариями. Города-миллионники будут отрываться вперёд, а малые населённые пункты останутся в своём ритме. При этом главная дифференциация сервисов уйдёт не в технологии, а в ассортимент. Глобализация сделает доставку одинаково быстрой, но вкусы останутся локальными: в Индии не будут заказывать оливье, а в России карри никогда не станет блюдом номер один. И именно разнообразие продуктовой матрицы станет главным конкурентным преимуществом игроков.

Оффлайн-магазины исчезнут?

Оффлайн-магазины никуда не исчезнут, даже через сто лет. Да, их станет меньше, да, ассортимент сузится до базовых категорий, но полностью уйти они не смогут. Есть продукты, которым покупатель не доверяет в онлайне — свежая рыба, например (хотя у нас в Ozon fresh она есть). Качество и цена там критичны, и даже самые продвинутые сервисы не всегда готовы держать эту планку.

Поэтому офлайн переформатируется. Магазин будущего — это не про закупку на неделю, а про досуг и импульс: зайти за булочкой и кофе, прогуляться между делом, выбрать что-то приятное на ужин. Площади станут меньше, внутри появятся кафе, а сам процесс покупок будет напоминать скорее прогулку или маленькое приключение. Онлайн закроет рутину, офлайн останется для эмоций.

Роботы заменят курьеров?

Через сто лет курьеры-роботы будут привычной частью города, но говорить о стопроцентной автоматизации рано. Инфраструктура слишком инертна, чтобы быстро перестроиться: здания, районы, целые города проектировались без учёта полной роботизации. Поэтому живые курьеры останутся, только станут гораздо эффективнее за счёт плотности заказов и новых форматов логистики.

Представьте новый район Москвы, где застройщик возводит квартал на десятки тысяч жителей. Там сразу закладываются дарксторы — буквально по одному на каждый подъезд, и курьеры почти не выходят за пределы этого микрорайона. В результате скорость доставки растёт, себестоимость падает, а сервис становится частью самой архитектуры города. Сейчас у Ozon fresh свыше 220 дарксторов. За прошлый год площадь наших мини-складов для хранения продуктов и фабрик-кухонь выросла в 2,7 раз, и мы продолжаем расширять складские мощности сервиса.

Заказ по подписке или свобода выбора?

Идея «автопилота для еды» звучит красиво: на неделю вперёд продиктовал мессенджеру свои хотелки — и ИИ сам собрал меню, сделал заказ и всё доставил. В теории это возможно уже через 50–100 лет: сервисы будут знать состояние организма, уровень стресса и предложат оптимальный набор продуктов и напитков.

Но есть нюанс — человеческая природа: люди ленивы. И именно лень двигает индустрии такси, готовой еды и доставки. Но при этом выбор остаётся важным элементом контроля, особенно когда дело касается еды и денег. Повторить прошлый заказ одной кнопкой — легко. Полностью отдать решение алгоритму — пока не похоже.

Скорее всего, рынок пойдёт по гибридному пути: рекомендации, персонализированные подсказки, интеграция с умными колонками и гаджетами. Смарт-браслет подсказал: «Выпей камбучу», — и курьер уже в пути. Но абсолютная автоматизация останется нишей: даже через 100 лет большинству будет важно самостоятельно решать, что именно окажется в их тарелке.

В какое будущее верят и инвестируют в Ozon fresh прямо сейчас

Громкие проекты с дронами и роботами-доставщиками у конкурентов пока больше про маркетинг и хайп, чем про массовый рынок. Да, они привлекают внимание, но индустрию не двигают: слишком много ограничений, слишком мало реальной пользы. Ozon fresh же делает ставку на технологии, которые уже сейчас повышают эффективность. Это маршрутизация курьеров, сервисы «по клику», который мы запустили в этом месяце, инструменты, которые быстро дают результат клиенту. На складе вес и габариты товаров измеряют с помощью автоматизированных устройств, что значительно ускоряет процесс — 2-3 секунды на товар. А автоматическая система следит за чистотой рабочих поверхностей и концентрацией моющих средств.

ИИ здесь не исключение. Он встроен в аналитику, отчётность, клиентский сервис, модерацию — везде, где важна скорость и точность. Пилоты с генерацией товаров оказались слишком сырыми, но персонализация и работа с большими данными уже стали стандартом. Через 100 лет персонализация дойдёт до абсурда: от ассортимента под конкретный сегмент до сырника с начинкой, созданной под вкус конкретного человека. Будущее фудтеха — не в дронах над городом, а в том, чтобы каждая тарелка выглядела как сделанная лично для тебя.