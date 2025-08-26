Вкус будущего: пять диджитал-трендов ресторанного бизнеса

Чтобы выжить и не остаться за бортом, ресторанам не достаточно просто вкусно готовить. Гости ждут нового опыта и высокого уровня сервиса. Что определит индустрию завтра — делится Игорь Феркалюк, управляющий директор цифрового сервиса Нетмонет.

Рынок держится на плаву

За 2023–2024 годы общепит в России пережил тряску: уход иностранных сетей и поставщиков, рост цен, перебои с импортом. Но индустрия адаптировалась. По данным INFOLine, оборот в 2024-м вырос на 14% и перевалил за 5 трлн рублей. Драйвят рынок — любовь россиян к ресторанам, омниканальность маркетинга, внутренний туризм и активность инвесторов.

У каждого сегмента — своя стратегия: QSR-сети (фастфуд — прим. редакции) идут в регионы, full-service рестораны множат франшизы, а Grab&Go (быстрые продажи готовой упакованной еды — прим. редакции) поглощает мелких игроков. Главная боль рестораторов — высокая конкуренция и постоянные качели с поставщиками.

Цифра идёт в зал

Бесконтактные заказы и QR-коды — давно не новинка, а рутина. Впереди нас ждут интерактивные меню следующего поколения. С помощью нейросетей они будут подстраиваться под гостя: учитывать аллергию, диету, прошлые заказы. Зимой на первой странице — какао и глинтвейн, летом — лимонады и холодный борщ.

ИИ рулит и бэк-офисом: прогнозирует спрос, режет расходы на закупках, наблюдает за залом через камеры. Система заметит забытый столик и напомнит официанту, поможет с прозвонами: проанализирует общение, подскажет скрипты. Всё чаще такие решения будут не экзотикой, а базовым инструментом.

Новые форматы

Dark kitchen расцвели в период пандемии и остались с нами надолго. Это кухни, с которых блюда не подаются в заведении, а отправляются сразу на доставку. Мы прогнозируем развитие мультибрендовых кухонь. Это когда одной площадке на доставку работают сразу несколько заведений, соседствуют пицца, боулы и суши. Уже появляются операторы, которые сдают кухни «под ключ».

Фудтраки — дешёвый и гибкий формат, который заходит и стартапам, и крупным сетям. Сегодня они кормят толпу на маркете, завтра — публику на фестивале. Для брендов это ещё и промо: кофейня может раздать капучино у стартовой точки бегового марафона и поймать новых гостей.

Эксперименты с подачей тоже набирают обороты. Гастрономический театр, когда шеф готовит при гостях. Ужины в лесу или на берегу моря. Дети собирают свой бургер прямо в ресторане. Всё это — не мода, а инструмент удержания аудитории.

Иммерсивность как норма

Еда превращается в шоу. AR-меню показывают 3D-стейк до заказа. Голограммы рассказывают, откуда привезли вино. VR отправляет в Токио или в Бордо. А мультисенсорные ужины включают свет, звук и ароматы, чтобы десерт с цитрусом реально пах апельсиновым садом.

Комьюнити вместо очередей

Люди возвращаются туда, где чувствуют себя своими. Клубные ужины, лекции о ЗОЖ, йога на летней веранде. Рестораны становятся площадками для встреч единомышленников. Для фанатов — закрытые клубы с привилегиями: особое меню, скидки, ивенты.

Онлайн тоже в ходу. Telegram-чаты, прямые эфиры с шефами, рубрики про постоянных гостей. Сообщество работает на бренд не хуже рекламы.

Люди важнее алгоритмов

Автоматизация не отменяет простого факта: атмосферу делают люди. Ресторан живёт командой. Обучение технологиям, стресс-менеджмент, обмен опытом через гостевые смены звёздных шефов — новые стандарты индустрии.

Признание тоже важно. Лучших официантов и барменов отмечают премиями, бонусами и публикациями. Это поднимает вовлечённость и качество сервиса. Когда персонал помнит гостей по именам и вкусам — это конкурентное оружие, недоступное роботам.

Ресторанный бизнес 2025-го будет балансировать между технологиями, эмоциями и людьми. Те, кто освоят этот микс, соберут аншлаги и в онлайне, и в офлайне.