Он меняет книги на ракеты и строит инфраструктуру будущего.

Джефф Безос. Миллиардер, который сначала продавал книги — а потом весь мир

Он начал с магазинчика в гараже, а затем построил Amazon и стал одним из богатейших людей на планете. Сейчас он инвестирует миллиарды в ИИ и строит ракеты. Всё это — ради того, чтобы оставить после себя не бизнес, а инфраструктуру будущего.

Стартовый капитал — это не деньги, а вера в тебя

Безос родился в 1964 году в Нью-Мексико. Его мать, Жаклин, была школьницей. Отец ушёл рано. Когда Джеффу было четыре, в его жизни появился отчим Мигель Безос — инженер и иммигрант с Кубы. Он дал мальчику свою фамилию — и представление о системности.

С детства Безос проявлял неконтролируемую любознательность. В три года он разобрал свою детскую кроватку — так хотел спать во «взрослой» постели. В пять — смотрел посадку «Аполлона-11». В десять — писал код. В перерывах паял сигнализацию, чтобы не пускать братьев и сестер к себе в комнату, и мастерил роботов.

Школьные учителя признавались: мальчик мог так сильно увлечься чем-то, что на следующее занятие его приходилось переносить вместе со стулом, на котором он сидел.

В 1995 году родители вложили в стартап Джеффа почти все сбережения — $250 000. Без гарантий. Без плана B.

«Когда в твоей жизни есть такие люди, ты можешь идти на риск»

Упущенная возможность хуже провала

К 30 годам он был вице-президентом хедж-фонда D. E. Shaw. У него была карьера мечты. Но новость про рост интернета на 2300% перевернула всё.

Безос написал список из 20 товаров. Победили книги. Логистика, каталог, подходящий формат — всё сходилось. Он ушёл с Уолл-стрит, сел с женой в машину и уехал в Сиэтл. В дороге писал бизнес-план.

«Я знал, что могу искренне пожалеть, если не поучаствую в революционной штуке под названием Интернет»

Бизнес начинается с гаража

Первый офис культового Amazon обосновался в доме с гаражом. Чтобы было где работать, Безос даже сколотил себе стол. Сам. Из двери.

В офисе поставили колокольчик, который звучал при каждом заказе. Через пару недель его пришлось убрать — звенел без остановки. Amazon рос быстро: за первый месяц заказы отправились в 50 штатов США и ещё в 45 стран. Каждый заказ — как еще один шаг в правильном направлении.

В 1997 году компания вышла на IPO -– и методично реинвестировала доходы в расширение. Убыточность бизнеса выводила из себя Уолл-стрит. Аналитики презрительно окрестили компанию Amazon.bomb во время обвала рынка.

Но Безос стоял на своём: никакой прибыли — только масштаб. И Amazon выжил там, где сотни стартапов сдулись.

«Ваша высокая маржа — это мой шанс»

Самый быстрый способ продать — стать незаменимым

Amazon быстро вышел за пределы магазина. Безос открыл площадку для сторонних продавцов, запустил подписку Prime с доставкой за пару дней и перевернул книжный рынок с Kindle. А затем открыл всем доступ к серверной инфраструктуре — и появилась AWS.

«Наше видение — быть самой ориентированной на клиента компанией в мире. Мы хотим построить место, где люди смогут найти для себя все, что хотели бы купить в интернете»

Не бойся потерять. Бойся остаться в пределах допустимого

За свою карьеру Безос запустил огромное количество новаторских проектов, — часть из них неизбежно провалилась. Первый смартфон компании Fire Phone не завоевал рынок. Попытки конкурировать с eBay на аукционах не удались. Но философия Безоса в том, что поражения — это не конец, а топливо для следующего витка.

Главная фишка Amazon — игра вдолгую. Миллиарды, потерянные на неудачных затеях, окупались десятью миллиардами успеха там, где конкуренты не решились рискнуть. Безос открыто заявлял акционерам: будем терпеть неудачи.

«Удвойте количество экспериментов — и удвоите свою изобретательность»

Вторым быть не страшно. Страшно — остаться внизу

Безос с детства мечтал о космосе. Он хотел спасти человечество: переселить людей на орбитальные станции и превратить Землю в «огромный заповедник».

В 2000-м году он скромно запустил частную компанию Blue Origin. В 2015-м она одной из первых посадила многоразовую ракету. В 2021-м Безос надел ковбойскую шляпу и поднялся на собственной ракете на границу с космосом. На Землю Безос спустился со словами «Лучший день в жизни!».

«Нам нужно перенести весь тяжёлый, грязный индустриальный бизнес в космос, а Землю сохранить как прекрасную жемчужину»

И хотя в космической гонке Безосу досталась роль вечного номера два (его главный оппонент Илон Маск стартовал раньше и громче), он до сих пор не сдаётся.

Главное — стратегия на десятилетия вперёд

Безос не раз говорил в своих интервью: главная задача человечества — научиться смотреть вперед, в будущее, и планировать его. Потому у Blue Origin есть глобальная цель — снизить стоимость полётов для космических туристов и вынести часть промышленных производств за пределы планеты.

Ради этого Безос каждый год продаёт акции Amazon на миллиарды и льёт их в ракеты. Пока другие тратят деньги на игрушки, он строит цивилизацию 2.0.

«Мы живём на прекрасной планете... Когда смотришь из космоса, понимаешь, насколько тонка её атмосфера и как хрупок мир»

Не цепляйся за империю — строй следующую

В 2021 году он ушёл с поста CEO Amazon. Стал вкладываться в биотехнологии и роботов. Только в 2025-м он вложил $72 млн в Toloka — платформу для обучения ИИ.

До этого он инвестировал $4 млрд в разработчика языковых моделей Anthropic, всё потому что искусственный интеллект — следующий этап эволюции технологий.

«Это ренессанс, золотой век ИИ. Мы решаем проблемы с помощью машинного обучения, которые прежде казались невозможными»

Хочешь оставаться на вершине — перестань считать деньги

Сегодня состояние Безоса — больше $200 млрд, и он стабильно входит в тройку богатейших людей планеты — наряду с Илоном Маском и Бернаром Арно.

Безос может купить всё. Но инвестирует в то, что нельзя купить: доверие, технологии и будущее человечества.

«Я хочу видеть хорошие финансовые результаты. Но для меня есть и другой, не менее важный эффект — осознание, что мои идеи, моё техническое видение материализуются и меняют мир к лучшему»

Хочешь быть как Джефф Безос?

Начни с безумной идеи, которая не даёт тебе спать, и не бойся воплотить её наяву. Позволь себе роскошь ошибаться. И главное — думай на десятилетия вперёд.